 Польша, США и Украина подписали газовое соглашение

В 2021 году Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубометров газа, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Такую декларацию выразил уполномоченный польского правительства в деле стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

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По словам министра Петра Наимского, цель газового соглашения - диверсификация поставок газа в Украину, которая в этом является зависимой от России. Такая возможность откроется в момент развития терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с Норвегией. Необходимо также построить газотранспортную систему в Польше.

Петр Наимский сообщил, что сейчас Польша может поставлять в Украину примерно 1,5 миллиарда кубометров газа. За два года мощность газопорта в Свиноуйсьце увеличится на 50 процентов - до 7,5 миллиардов кубометров. Благодаря этому будет возможность принимать сжиженный газ из США, который приобретет украинская сторона, или Украина может купить газ у польской Нефтегазовой компании.

Американский министр энергетики Рик Перри сказал, что США помогают Польше уменьшить зависимость от российского газа и гарантировать поставки сырья. По его словам, благодаря Польше сжиженный газ может помочь союзнику, Украине, избежать угрозы ограничения поставок российского газа.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что зависимость от России имеет не только экономические, но и политические последствия. Единственный выход, как он сказал, - диверсифицировать поставки. Поэтому следующим шагом является возможность доступа к сжиженному газу из других стран, прежде всего из США.