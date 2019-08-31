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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Газ (9124) Польша (4872) Данилюк Александр (391) Перри Рик (22) Наимский (3)

 Польша, США и Украина подписали газовое соглашение

Представители Польши, США и Украины подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве с целью усиления региональной безопасности газоснабжения.

В 2021 году Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубометров газа, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Такую декларацию выразил уполномоченный польского правительства в деле стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр энергетики США Перри допускает ужесточение санкций против России

По словам министра Петра Наимского, цель газового соглашения - диверсификация поставок газа в Украину, которая в этом является зависимой от России. Такая возможность откроется в момент развития терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с Норвегией. Необходимо также построить газотранспортную систему в Польше.

Петр Наимский сообщил, что сейчас Польша может поставлять в Украину примерно 1,5 миллиарда кубометров газа. За два года мощность газопорта в Свиноуйсьце увеличится на 50 процентов - до 7,5 миллиардов кубометров. Благодаря этому будет возможность принимать сжиженный газ из США, который приобретет украинская сторона, или Украина может купить газ у польской Нефтегазовой компании.

Американский министр энергетики Рик Перри сказал, что США помогают Польше уменьшить зависимость от российского газа и гарантировать поставки сырья. По его словам, благодаря Польше сжиженный газ может помочь союзнику, Украине, избежать угрозы ограничения поставок российского газа.

Также читайте: Мы с Польшей единогласны: Nord Stream 2 несет угрозы, - Зеленский

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что зависимость от России имеет не только экономические, но и политические последствия. Единственный выход, как он сказал, - диверсифицировать поставки. Поэтому следующим шагом является возможность доступа к сжиженному газу из других стран, прежде всего из США.

Источник: https://censor.net.ua/n3145744
 
   
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Єдина ДРІБНИЦЯ , скільки вартуватиме такий газ. А так все окей.
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Прибегут порохоботы и расскажут, что ради независимости от рашки можно и по 1000 долларов за 1000 кубо платить!Тем более что газ из самих США!!!
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ага...парахаботи значіт за нізавісімасьть ат рашкі любой ценой а зєлєботи за завісімасть ат рашкі любой ценой......
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ТЕПЕРЬ ХАХЛЫ БУДУТ ПАХАТЬ и ДЛЯ МЕСНЫХ и ДЛЯ МОСКОВССКИХ "доброжэлателей"".
И травить хахлов не ЕВРЕЕЙ . а ине на СВОЮ ГЛУПОСТЬ !
.
.
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краше з США загубити, чим с рф знайти. зато цену втричи просто так не пидвищать. зато 31.12 кран не перекроют.
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"По словам министра Петра Наимского, цель газового соглашения - диверсификация поставок газа в Украину, которая в этом является зависимой от России". Министр намекает на то, что Петро нагло врал ,рассказывая о достигнутой независимости от газа из РФ???
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"Методичкин", твоя кацапія яким кінцем до цієї домовленості? Країна за країною відмовляються від вашого смердючого газу. І це - ваша смерть.
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зрада! рашу не пригласили! да,8% ?
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Да? А може навіть назвеш мені кольори державного прапору України? Зможеш зебіл?
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нахріна щось у нього дізнаватися? Написати у відповідь "Спам" і клікнути по відповідній кніпці.
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В Украине ПОКА,,, НЕБЫЛО ЛУЧШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ---ОКРОМЯ ПОРОХА !
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Кого в Україні крім Пороха взагалі можна назвати президентом?
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порошенко - злодій.. і має сісти.. з нього президент як з гівна куля Польша, США и Украина подписали газовое соглашение - Цензор.НЕТ 5684
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та да , а кроме его Сына нет ни депутатов, ни миномётчиков,
они вдвоём даже ПВО над своим дворцом наладили,
потратив лярд с дипутатской зарплаты,
быдланам бы у них поучиться,
так нет,
обзывают мародёрами
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МОИСЕЯ,,
,
К сожалению он не президент УКРАИНЫ,
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данилыч тоже не отставал, журналистам головы резал, не принижуйте
достижения Президента Украины
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или я или Путин - хрюкал твой кумир. народ ему ответил
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преЗЕдент он лучший не спорю, но президент из зеленского никудышний. Одни проебы в международной политике чего стоят. Я уже не горю о портновых, богданах, лукашах - это вообще зашквар
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Вот х*уйдо, вот стратег, за 5 лет просрал своего самого большого потребителя газа (Украину), германии, франции и прочие европы переходят на альтеранативку...через 10 лет кацапы будут дышать своим газом, поскольку нельзя просто так закрыть газовую скважину
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Из солнечной энергии начнут продукцию химпрома гнать?? Ну что сказать...молодцы))
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це- зрада зрадська!! Омеріга - агенти Кремля!!
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поставок газа в Украину, которая в этом является зависимой от России

Грося та Петрусь казали , що ми вже незалежнi вiд москалей . Хiба нi ? Польша, США и Украина подписали газовое соглашение - Цензор.НЕТ 5626
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Ось бачте, за одну ніч всьо парєшалі! А Порошенко з його варамі рєшал на багато большеє виємя! Гада!
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