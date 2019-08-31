 Министр энергетики США Перри допускает ужесточение санкций против России

Об этом сказал министр энергетики США Рик Перри в субботу в Варшаве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Перри говорил об этом в Варшаве после встречи с украинскими и польскими политиками, где также отметил, что Вашингтон постарается помочь Польше и Украине снизить зависимость от российского газа.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявляет, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.
https://www.youtube.com/watch?v=YsmN7b7xN08
яка вона дівчьонка ?
А он ее передаст чеченам...что бы у вас говна с Лахты был праздник))))
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1 6 минут назад
Российские пропагандоны начали отговаривать россиян покупать недвижимость в Крыму, потому что Крым мировым сообществом признан оккупированным, и ни одна сделка не считается действительной. Пишут,что в случае "смены статуса полуострова" рискуют всё потерять
Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ.
У навчаннях були задіяні понад 10 кораблів і суден забезпечення, близько 20 одиниць авіаційної техніки, близько 100 одиниць бойової, спеціальної військової техніки і більше однієї тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту Росії.
"За задумом навчання підрозділам морської піхоти Чорноморського флоту поставлено завдання за підтримки корабельних сил, морської авіації флоту і армійської авіації Південного військового округу здійснити захоплення плацдарму, закріпитися на ньому і перейти в подальший наступ вглиб позицій умовного противника", - йдеться у повідомленні.Також відомо про проведення на кримському полігоні "ракетних, артилерійських стрільб і бомбометання по берегових цілях". https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/pidut-u-nastup-rosijski-vijska-prigotuvalisya-zahoplyuvati-teritorii-z-morya.htm
Об этом сказал министр энергетики США Рик Перри в субботу в Варшаве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Перри говорил об этом в Варшаве ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ с украинскими и польскими политиками, где также отметил, что Вашингтон постарается помочь Польше и Украине снизить зависимость от российского газа.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей вступил в силу Источник: https://censor.net.ua/n3145742
Перрі озвучив позицію США. І ВСЕ.
Він багато чого говорить, але робить зовсім інше.
Але зебілам це складно довести. В них є ідол.
Только идиот не видит связи
Скажи но краще, чи ти не вбачаєш зв'язку між бажанням Трампа переглянути війсьову допомогу Україні і те що в нас замість головнокомандувача клоун ?
"Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС). Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) ведется НАСА.
"Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота. - Прим. ред.) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь - никакого эффекта", - сказал Овчинин, находящийся в модуле "Поиск", где установлен "Федор".
А она не давалась...
🤣
як Овчінін з молотком в руках по МКС за роботом Фьйодором скажено женеться
Главное чтобы результат был в итоге
И стало нужно, по каждому конкретному случаю договариваться. У нас так считают...
...ну, я не знаю...? -- пока шо, Порох в Законе! ...даже Коломойский не спорит.
А мы тут -- в полном свободнословном Праве! ...пока Модер спит...*)
Дай ссылку хотя бы на одно немецкое издание где пишут как Порошенко пресёк российское бабло
кацапия,мыль попку