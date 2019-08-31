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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (73735) санкции (7454) США (15273) Перри Рик (22)

 Министр энергетики США Перри допускает ужесточение санкций против России

Весьма вероятно, что США ужесточат санкции против России за оккупацию Крыма в 2014 году.

Об этом сказал министр энергетики США Рик Перри в субботу в Варшаве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Перри говорил об этом в Варшаве после встречи с украинскими и польскими политиками, где также отметил, что Вашингтон постарается помочь Польше и Украине снизить зависимость от российского газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей вступил в силу

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявляет, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.

Источник: https://censor.net.ua/n3145742
 
   
 Топ комментарии
 
Пебилка, Перри заявил про ужесточение санкций после встречи с Зеленским и Дудой
В статье прямым текстом об этом написано
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Настоящие порохоботы всегда идут в обход)))
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Прекрасная новость! Проклинаем путена и раиссю как можем: ВИДЕО
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Вы за путлера, простите? В борьбе все средства хороши!
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повалійші вже за 50.
яка вона дівчьонка ?
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Макрон будет санкции повышать только после обсуждения со своим куратором путлом
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Макрон еще то чмо. Второй зеленский
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Эта банка для вашего *****!)))
А он ее передаст чеченам...что бы у вас говна с Лахты был праздник))))
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Насмішілі маі іскандєри, санкціі толька на пользу.....да ж москалі?
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еге, до криматорію почало доходити

КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 6 минут назад

Российские пропагандоны начали отговаривать россиян покупать недвижимость в Крыму, потому что Крым мировым сообществом признан оккупированным, и ни одна сделка не считается действительной. Пишут,что в случае "смены статуса полуострова" рискуют всё потерять
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Жгите, янки! Еще бы продажная Европка перестала лебезить перед Х**лом...
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У п'ятницю, 30 серпня, Міноборони Росії провели в окупованому Криму на полігоні "Опук" військові навчання, метою яких було відпрацювати "захоплення позицій" з моря.
Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ.

У навчаннях були задіяні понад 10 кораблів і суден забезпечення, близько 20 одиниць авіаційної техніки, близько 100 одиниць бойової, спеціальної військової техніки і більше однієї тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту Росії.
"За задумом навчання підрозділам морської піхоти Чорноморського флоту поставлено завдання за підтримки корабельних сил, морської авіації флоту і армійської авіації Південного військового округу здійснити захоплення плацдарму, закріпитися на ньому і перейти в подальший наступ вглиб позицій умовного противника", - йдеться у повідомленні.Також відомо про проведення на кримському полігоні "ракетних, артилерійських стрільб і бомбометання по берегових цілях". https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/pidut-u-nastup-rosijski-vijska-prigotuvalisya-zahoplyuvati-teritorii-z-morya.htm
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Зато у нас за майже 6 років по містах жодного бомбосховища не відновлено, побухають на "зборах" ні разу не стрельнувши, галочку поставлять і трава не рости... війна лиш на 0 а тут порно!
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Хай проводять що хочуть .На навчаннхя в голову свинець кацапам не прилітає. Інше діло якщо наважаться на захоплення узбережжя.До дупи тоді ті навчання будуть.Попливуть кацапи медуз кормити.
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Якщо Зе не викине коника і не домовиться з хутіним про безкоштоіний росіский газ в обмін на частину українського суверенітету і Криму.
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Весьма вероятно, что США ужесточат санкции против России за оккупацию Крыма в 2014 году.
Об этом сказал министр энергетики США Рик Перри в субботу в Варшаве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Перри говорил об этом в Варшаве ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ с украинскими и польскими политиками, где также отметил, что Вашингтон постарается помочь Польше и Украине снизить зависимость от российского газа.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей вступил в силу Источник: https://censor.net.ua/n3145742
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Де сказано, що твій ЗЕ про це просив і наполягав ?
Перрі озвучив позицію США. І ВСЕ.
Він багато чого говорить, але робить зовсім інше.
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зе ні на які санкції США не може вплинути. США на зе можуть вплинути.
Але зебілам це складно довести. В них є ідол.
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😁😁😁 Перри заявил про ужесточение санкций после встречи с Зе и Дудой

Только идиот не видит связи
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Або навпаки ідіоти лише і бачать.
Скажи но краще, чи ти не вбачаєш зв'язку між бажанням Трампа переглянути війсьову допомогу Україні і те що в нас замість головнокомандувача клоун ?
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Там модератор уже все потёр чтобы не было видно как Ксюша обосралась 😂😂😂😂
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Це я попросила. Щоб не послати тебе в одне цікаве місце.
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Це - тільки Перрі може таке звиздіти. Але діяти, вводити санкції можуть Трамп і Капітолій. На Трампа - сподівання незначні.
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Теперь над Фёдором ржут и в космосе.
"Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС). Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) ведется НАСА.

"Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота. - Прим. ред.) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь - никакого эффекта", - сказал Овчинин, находящийся в модуле "Поиск", где установлен "Федор".

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Енто им Феодору прислали.. Міністр енергетики США Перрі не відкидає посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 6786
А она не давалась...
🤣
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уявляєте.--
як Овчінін з молотком в руках по МКС за роботом Фьйодором скажено женеться Міністр енергетики США Перрі допускає посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 9883
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..що-то мне сдаётся, шо и против Украины будут санкции -- за несоблюдение амэрыканских санкций -- вскорости...
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Дуже схоже на те. Поки ретельно придивляються і тримають зєлєнского на "встрєчє с Трампом".
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Метод кнута и пряника это хорошо

Главное чтобы результат был в итоге
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Піндоси вже п'ять років збираються,ні як не зберуться.
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Тут не говорят, а снаружи ж понятно: Порох свободную перетечку российского бабла через Украину во все любые стороны ... ...скажем так -- слегка притормозил.
И стало нужно, по каждому конкретному случаю договариваться. У нас так считают...
...ну, я не знаю...? -- пока шо, Порох в Законе! ...даже Коломойский не спорит.
А мы тут -- в полном свободнословном Праве! ...пока Модер спит...*)
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У кого у вас так считают? У дальнобойщиков?

Дай ссылку хотя бы на одно немецкое издание где пишут как Порошенко пресёк российское бабло
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хоть поляки как-то двигают "вот эту вот всю русофобию", понимают, что малороские шахтеры на границе им не нужны.
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ничо пу чхе на бояру цену скинет и стада ватного лошья возликуют, глупость не победить
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Мочити кацапню треба віздЄ. Тільки що зайшов на маилСру, там йде обсуждЄніЄ кацапнями Шо наш Зе сказав про СП-2 Шо це загроза для ЕС. Ви б тільки почитали, что кацарилі там пишуть....
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Слудующий през в США будет Байден.
кацапия,мыль попку
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а мож..якусь женщіну найдуть...і афроамериканку...республіканку..і расистку Міністр енергетики США Перрі допускає посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 4289
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