 Министр энергетики США Перри допускает ужесточение санкций против России

Об этом сказал министр энергетики США Рик Перри в субботу в Варшаве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Перри говорил об этом в Варшаве после встречи с украинскими и польскими политиками, где также отметил, что Вашингтон постарается помочь Польше и Украине снизить зависимость от российского газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей вступил в силу

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявляет, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.