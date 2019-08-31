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 Политика Украины
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Все про:диаспора (281) Зеленский (2622) Польша (4872) украинцы (3012)

 "Не все встречи было возможно запланировать и согласовать", - Зеленский об отказе встречаться с диаспорой

Владимир Зеленский пояснил, почему не станет встречаться с представителями украинской диаспоры во время официального визита в Польшу.

Глава государства пояснил сложившуюся ситуацию журналистам ВВС News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой текущий официальный визит в Польшу прежде всего связан с памятными мероприятиями по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, поэтому, к сожалению, не все встречи, в частности с украинской общиной, было возможно запланировать и согласовать с польской стороной" , - сказал Владимир Зеленский.

При этом он подчеркнул, что "глубоко уважает" украинцев, проживающих за рубежом, ведь "их вклад в развитие и становление украинского государства и укрепление национальной экономики невозможно переоценить".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Рассматриваем это как пренебрежение": диаспора обратилась к Зеленскому с эмоциональным заявлением, из-за нежелания встречаться с украинцами в Польше

Зеленский также упомянул, что диаспора поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, а многие ее представители приняли участие в волонтерской деятельности во время российской агрессии на востоке Украины.

Ранее представители диаспоры возмутились тем, что украинский лидер не запланировал встречу с ними во время визита в Польшу. Они опубликовали открытое письмо к Зеленскому, в котором назвали такой подход пренебрежением.

Также на Цензор.НЕТ: Нельзя никому позволять менять силой границы стран, как это произошло в 1939 году с Польшей и в 2014-м с Украиной, - Дуда

Владимир Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом. Сегодня он встречался с президентом Польши Анджеем Дудой. Помимо этого, у него запланированы встречи с маршалом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров Матеушем Моравецким, лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

Ожидается, что Зеленский также встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

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Завтра украинский лидер примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3145737
 
   
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Це одна з найголовніших.
Кинув народ. Зневажив.
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На то чтобы выплачивать евреям пенсию в Израиле нашлись и время и деньги, а тут не запланировано.
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Ну не шмагла я, не шмагла. Страшно уж очень

"Не все встречи было возможно запланировать и согласовать", - Зеленский об отказе встречаться с диаспорой - Цензор.НЕТ 5785
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короче..... ВОНО нам ничего не должно.... "Не все встречи было возможно запланировать и согласовать", - Зеленский об отказе встречаться с диаспорой - Цензор.НЕТ 6266
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Гнилая отмазка... на встречу нужен час...ну полтора.
Вон зебобики в раде до полтретьего ночи кнопколави...и ничего...никто не умер...
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Это ведь не актеру интервью давать, - , - диаспора карапета и нах послать может.
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Может ему ещё на вокзале надо было заночевать?
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женя иди спать...тебе 200 гр выслать??
что же тебе порохоботы зделали???
или сексуально надругались??
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Зеленый доктор из клиники "борис" сказал...что для зебобиков это полезно...😀
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Далі пхаєш своє свине рило в калашний ряд, цапчику?
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зато время на договорняк на выдачу пенсий евреям времени с лихвой хватило
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Ага, они просто рожей не вышли. И национальностью...
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Зехер-уклоніст і тут відпетляв, як з воєнкоматом, як з передвиборчим праймеріс та міжнародним драг-контролем на ньому!!! Звісно, тож не синагога хотіла зустрітись з ним!!! Сучий вилупок надалі показує свою зневагу до українства, а ще що покаже...
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так не поспи пол часа.. не пожри - а с диаспорой встреться... (так и объясни - мало времени, но я рад даже просто посмотреть на вас и знать, что тут кто-то помнит и любит Украину! спасибо вам...и все! тебе ж не надо готовить речь или...номер на бис... просто уважить... )
они ж не денег у тебя, занять хотели.. в самом то деле...
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Потому что стыдно смотреть людям в глаза
Ведь не от хорошей жизни бросили семьи и подались в рабство
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Для малароса українців за кордоном не існує. Членограй, мля.
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стапе...ждем женю калашникова...оно на генделык зарабатывает...пусть пишет
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Если бы сегодня в польше была лига смеха, то торчек бы нашел время там побывать. А диаспора - это не публика клована, там народ серьезный, может и в*бать в морду за "нужно перестать стрелять"
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Яке ж воно огидне та жалюгідне! Якогось Зебуїна обрали, а не Президента "Не все встречи было возможно запланировать и согласовать", - Зеленский об отказе встречаться с диаспорой - Цензор.НЕТ 3022 !
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діяспора має бути задоволена: її вчергове "зробили ще раз"
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