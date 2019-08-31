 Оккупанты запросили режим тишины и открыли огонь, ранен один военнослужащий

Об этом информирует пресс-служба штаба Операции Объединенных сил, сообщает Цензор.НЕТ.
В 13.30 боевики попросили объединенные силы позволить им забрать тела погибших – членов диверсионно-разведывательной группы, которые были недавно ликвидированы бойцами полка "Азов" в районе Светлодарской дуги. Украинская сторона подтвердила запрос на режим тишины на период до 16.00.
"У врага была другая цель - воспользоваться затишьем, усыпить бдительность и нанести поражение по нашим подразделениям. С этой целью он, нарушая режим тишины, дерзко начал обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.
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Украинские военнослужащие были готовы к такому развитию событий, однако во время мощного обстрела один военный получил ранения, ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья - средней тяжести.
Ніякої до них довіри.
(нет слов! а материться - забанят)
певно незабаром почуємо як Азовців відкличуть із зони ООС.
Точно як нацисти.
Или все-таки сами дойдем: не о чем договариваться, только уничтожать врагов на своей и их территории!!!
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не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
Майдаровский Дмитрий Николаевич "Митяша" (Ставрополь, 13/06/78) погиб 29/08/19 в р-не Зайцево при столкновении с "Азовом" https://myrotvorets.center/criminal/majdarovskij-dmitrij-nikolaevich/ …
чтобы поняли еврооптимисты, что с ихтамнетамирашаублюдками договариваться не возможно и верить их просьбам о перемирии и мире - это быть наивным, глупыми и безответственным... и презираемым теми же ихтамнетамирашаублюдками...