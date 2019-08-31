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Все про:обстрел (8178) операция Объединенных сил (1551)

 Оккупанты запросили режим тишины и открыли огонь, ранен один военнослужащий

Члены незаконных вооруженных формирований попросили о режиме тишины с 13:30 до 16:00. Они утверждали, что хотят забрать тела своих погибших - боевиков, ликвидированных бойцами "Азова" возле Светлодарской дуги. Вместо этого враг обстрелял защитников Украины.

Об этом информирует пресс-служба штаба Операции Объединенных сил, сообщает Цензор.НЕТ.

В 13.30 боевики попросили объединенные силы позволить им забрать тела погибших – членов диверсионно-разведывательной группы, которые были недавно ликвидированы бойцами полка "Азов" в районе Светлодарской дуги. Украинская сторона подтвердила запрос на режим тишины на период до 16.00.

"У врага была другая цель - воспользоваться затишьем, усыпить бдительность и нанести поражение по нашим подразделениям. С этой целью он, нарушая режим тишины, дерзко начал обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: С полуночи оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, - Минобороны

Украинские военнослужащие были готовы к такому развитию событий, однако во время мощного обстрела один военный получил ранения, ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья - средней тяжести.

Оккупанты запросили режим тишины и открыли огонь, ранен один военнослужащий 01
Оккупанты запросили режим тишины и открыли огонь, ранен один военнослужащий 02

Источник: https://censor.net.ua/n3145736
 
 
 Топ комментарии
 
Треба було знищити сепарню.
Ніякої до них довіри.
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Ціннісні орієнтації та їх наслідки... Оккупанты запросили режим тишины и открыли огонь, ранен один военнослужащий - Цензор.НЕТ 6245

Оккупанты запросили режим тишины и открыли огонь, ранен один военнослужащий - Цензор.НЕТ 4274



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Вести из-за поребрика: Армия Путина ночью 31 августа случайно обстреляла российское село Новоборзинское, которому не повезло находиться рядом с полигоном. Местные журналисты уверяют, что многие дома получили повреждения в результате артиллерийской атаки - у половины села взрывной волной вынесло окна. - "Диалог.UA" со ссылкой на издание "Чита.Ру".
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Треба було знищити сепарню.
Ніякої до них довіри.
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..............................................
(нет слов! а материться - забанят)
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Всё по тактике и действиям рашистов........подлость, отсутствие чести, слова , достоинства...мерзкие ублюдки. Натренировано годами в Чечне и не только.
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Ціннісні орієнтації та їх наслідки... Оккупанты запросили режим тишины и открыли огонь, ранен один военнослужащий - Цензор.НЕТ 6245

Оккупанты запросили режим тишины и открыли огонь, ранен один военнослужащий - Цензор.НЕТ 4274



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Обманывать зе сегодня в тренде. Модно
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Вірити кацапам-все дно що самого себе на****ть!!!
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кацапо-фашисты всегда лгут.и понимают только силу
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Це ще раз доказує,що на які би ми поступки не пішли,нас обдурять їм віри немає ні на один грам
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НВФ підло відкрили вогонь , але наші були готові "нєстрєлять" . Дуже жалко пораненго бійця. Зебіли , а вам як ?
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Ну типова мразотна свинорусня. Навіть на туалетному папері перемир'я з ними підписувати - того не варте
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А соєві боти радіють.
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Да пусть бы запрашивали, ублюдки, чихала я б на те запросы..
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там взагалі перемир'я по - зєлєнскі.
певно незабаром почуємо як Азовців відкличуть із зони ООС.
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Відкличуть, з зони ООС, куди?... У Київ? Так ми ж, не проти...Бажано, на БТР-рах, і з повним БК...
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Не "по-зеленськи", а еще по-рошеновски, так как новый глава страны должен продолжать исполнять минский договорняк, который подписал твой пэдрот.. и не пиши под моими комментариями, а то буду расценивать это, как провокацию.
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Так это Комик Минск подписывал в 2014 м ? Это Комик отказался от применения авиации над зоной АТО ? Вот и имеем головняк на долгие годы
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Да у них всё время войны выигрывались подлостью... Начитался, в детстве, как "геройством" представляли поход к противнику, под белым флагом капитуляции, а потом расстреливание ожидающего сдачи в плен, противника... Сплошь и рядом, подобное, было... Зато, один раз, в Будапеште, наших парламентёров, при возвращении, немцы расстреляли, так "вони" было - "выше крыши...". Руденко визжал, не своим голосом, о "вероломстве"...
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Скільки разві вони стріляли по наших швидких..
Точно як нацисти.
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Когда там уже у фрау каденция закончится, чтобы она взяла шмайсер и пошла на фронт добиваться тишины...
Или все-таки сами дойдем: не о чем договариваться, только уничтожать врагов на своей и их территории!!!
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Вони гірше собак, якась нечисть, ракова пухлина на нашій багатостраждальній землі.
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Порох хоть анонсировал ответный огонь при угрозе жизни, а этому... поскорее бы демилитаризацию провести по всем направлениям. У него ж нет войны! И военная прокуратура не нужна. Шпионов и диверсантов ведь нет?!!
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Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!


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Necro Mancer


Майдаровский Дмитрий Николаевич "Митяша" (Ставрополь, 13/06/78) погиб 29/08/19 в р-не Зайцево при столкновении с "Азовом" https://myrotvorets.center/criminal/majdarovskij-dmitrij-nikolaevich/
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Орк жив на вулиці Тухачевського, перший раз бачу таку назву.
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этот факт надо озвучивать так громко - чтоб было слышно в Европе...
чтобы поняли еврооптимисты, что с ихтамнетамирашаублюдками договариваться не возможно и верить их просьбам о перемирии и мире - это быть наивным, глупыми и безответственным... и презираемым теми же ихтамнетамирашаублюдками...
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Так это же не их граждан убивают. Вы правы само собой.
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Україна, як і більшість інших колишніх радянських республік, втрачена Росією безповоротно. Як країна, нація і цивілізація. Кожен новий день, місяць і рік будуть тільки підсилювати цей розкол - тому що у доросле життя будуть приходить покоління людей, які взагалі не мають досвіду радянського минулого, а Росія, яка не розуміє, чому втрачені території не повертаються назад, буде вести себе все більш агресивною і відштовхувати навіть тих, хто пов'язаний з нею спільним культурним минулим і мовою. Так, як сталося це з багатьма російськомовними українцями і українськими російськими після початку війни на Донбасі.
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