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Все про:Зеленский (2622) Польша (4872) Дуда (279)

 Нельзя никому позволять менять силой границы стран, как это произошло в 1939 году с Польшей и в 2014-м с Украиной, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда подчеркивает, что никому в Европе и мире нельзя позволять силой менять границы государств, как это происходило в годы Второй мировой войны и в Украине в 2014 году.

Об этом он сказал на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина должна оставаться свободным суверенным государством, и никто не может нарушать покой и территориальную целостность Украины, особенно в контексте 80-й годовщины начала Второй мировой войны", - сказал Дуда.

Польский лидер заявил, что никому нельзя разрешать ни в Европе, ни в мире менять границы силой, как это случилось в Украине в 2014 году.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский готов разблокировать получение разрешений на поисковые работы в местах гибели поляков в Украине

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 1 сентября 1939 года польский народ стал на защиту своей родины от немецких захватчиков.

"Тогда плечом к плечу с поляками стояли и представители украинского народа, на то время граждане Республики Польша. По подсчетам историков, в рядах польского войска воевали тысячи украинцев. Многие из них отдали жизнь в тяжелой борьбе с нацистами и стали жертвами коммунистической тоталитарной системы", - заявил он.

Также на Цензор.НЕТ: Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским

Зеленский указал, что 80 лет спустя Польша помогает Украине защищать ее территориальную целостность, в том числе, поляки делают это непосредственно плечом к плечу с украинскими военными.

1 сентября в Польше пройдут мероприятия, приуроченные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Источник: https://censor.net.ua/n3145734
 
   
 Топ комментарии
 
В обоих случаях участвовала раша.
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Что Путлеру и путлеровцам пора в Нюрнберг.
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Здраствуй жопа новый год?
А у кого?
Договор которым советская Украина и раша передали западную Украину Польше (называется Рижский договор).
Это совсем не значит что Дуда не признает нынешние границы.
Это значит что он против перекройки границ.
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Я правильно понял, что Дуду на украинский переводил поляк (по едва ощутимому акценту)?
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Нельзя никому позволять менять силой границы стран, как это произошло в 1939 году с Польшей и в 2014-м с Украиной, - Дуда

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***** з козломордим стадом так не вважає Не можна нікому дозволяти змінювати силою кордони країн, як це сталося в 1939 році з Польщею і в 2014-му з Україною, - Дуда - Цензор.НЕТ 3091
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«В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 1 сентября 1939 года польский народ стал на защиту своей родины от немецких захватчиков. Источник: https://censor.net.ua/n3145734»

А про совєтьських загарбників, чому промовчав? Коли ті, діждавшись коли німецькі війска знищили Польську Армію, 17 сєнтября 1939 вдарили в польский тил, на з'єднання з гітлерівським Вермахтом?
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В обоих случаях участвовала раша.
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Интересный намек на 1939 год вкупе с 2014-м. Что Дуда имеет в виду? Западные Украину и Белоруссию отторгнутые СССР у Польши?
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Что Путлеру и путлеровцам пора в Нюрнберг.
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Я упирал на 1939. Те, кого вы упоминаете, тогда еще не существовали.
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Здраствуй жопа новый год?
А у кого?
Договор которым советская Украина и раша передали западную Украину Польше (называется Рижский договор).
Это совсем не значит что Дуда не признает нынешние границы.
Это значит что он против перекройки границ.
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«Ріжскій Договор», це коли сифілісний Лєнін, знову, після сифілісного Пєтра І, віддав частину України Польщі.
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Именно это он и имеет ввиду, Вовка явно не понял о чем вопрос.
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ГОЛОВНЕ ПРО ВІЗИТ В ПОЛЬЩУ.
Зеленський прибув до Польщі, де перебуватиме з дводенним офіційним візитом. Офіційна церемонія зустрічі пройшла у Президентському палаці у Варшаві у суботу, 31 серпня. Згодом президенти спілкувалися у форматі тет-а-тет, після чого виступили на спільній прес-конференції.Наводимо головні заяви голів держав.Заяви Зеленського:Запропонував звести на кордоні України і Польщі спільний меморіал примирення. Київ і Варшава не закривають очі на загальні трагічні сторінки минулого. Напружені відносини України і Польщі стали прекрасним подарунком для «наших недругів».Висловив готовність розблокувати дозвіл на ексгумацію загиблих поляків в Україні. А польська сторона впорядкує українські місця пам'яті в Польщі. Домовився з Дудою відновити і перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом двох президентів, щоб «всі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє».Наша спільна і принципова позиція - без повного виконання мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визначених межах санкції ЄС можуть переглядатися тільки в сторону їх посилення, а не навпаки.Російський газогін Північний потік 2 неприйнятний і несе в собі загрози, серед іншого і воєнного характеру, для всієї Європи. Київ виступає за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна.Заяви Дуди:Україна повинна залишатися вільною суверенною державою, і ніхто не може порушувати спокій і територіальну цілісність України, особливо в контексті 80-ї річниці початку Другої світової війни.Україна повинна повернути свою територіальну цілісність, яку мала до 2014 року. Сьогодні територія України окупована - Крим, а також Луганська та Донецька області - ці території мають повернутися до України. Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна: … ми вважаємо, що політика санкцій повинна бути продовжена, оскільки це найбільш мирний спосіб змусити державу дотримуватися міжнародного праваЗ польськими міністрами будуть переговори про створення нових пунктів перетину кордону, щоб поліпшити ситуацію з отриманням транспортних ліцензій та спростити перетин людей і товарів через кордон.
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За Финляндию?
Чуток пагано чую.
Говори громче.
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Ага,зрозуміло, як Польща , використовуючи Судетську кризу, заявила ультиматум Чехії 21 вересня 1938 року , щоб та терміново вернула Тешинську область, бо там поляки живуть. Але це негостино буде, краще промовчати
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надо всем против гопоты мордорской объеденятся
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Нельзя позволять так долго жить на этом свете красноперому стукачку, убившему всю польскую элиту под смоленском, пан Дуда. Сволочь надо убрать любым доступным способом.
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Зачем?
Германия сколько лет землями теми владела?
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В розовый цвет окрашена территория современной Польши. Красным обведена Польша до 1939 года. Синим пунктиром - то что поляки до сих пор считают своими законными землями.

Не можна нікому дозволяти змінювати силою кордони країн, як це сталося в 1939 році з Польщею і в 2014-му з Україною, - Дуда - Цензор.НЕТ 5987
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а виявляється що можна ...думаю перед Другою Світовою---Євробалаболки теж саме говорили..і
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Господин Дуда, а чем занималась Польша после развала РИ до этого самого 39-го года? Во сколько раз за этот период увеличилась территория Польши?
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Отбивалась от нашествия кацапов.
В результате чего после того как кацапов выгнали из Варшавы и погнали до дом.
Тогда и стада западная Украина Польшей.
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Ну вообще-то война Польши с большевиками началась с вторжения Польши в Литву в декабре 2018-го.
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вторжения Польши в Литву в декабре 2018-го
**********
А НАТО було нє протів? І хто пабєділ? Не можна нікому дозволяти змінювати силою кордони країн, як це сталося в 1939 році з Польщею і в 2014-му з Україною, - Дуда - Цензор.НЕТ 2492
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Экс-помощник Путина Илларионов рассказал, что у главаря Кремля шизофрения, что он общается с духами и слышит голоса ВИДЕО
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/08/31/118396/eks-pomoschnik-putina-illarionov-rasskazal-chto-u-glavarya-kremlya-shizofreniya-chto-on-obschaetsya-s-dukhami-i-slyshit-golosa-video.shtml
Не можна нікому дозволяти змінювати силою кордони країн, як це сталося в 1939 році з Польщею і в 2014-му з Україною, - Дуда - Цензор.НЕТ 105
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Бывших кгбшников и советников ***** не бывает.
Они либо в могиле, либо переходят в разряд "наш человек в чужой команде"
В ином случае, по старому обычаю московского улуса, полагается - сыкым-башка, ледоруб троцкого, радио-полония, новичок в исполнении петрова-баширова и прочая кырдым-пердым
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Совершенно верно : Дуда запамятовал, как в 1938-м году Польша поменяла границы, отобрав у Чехословакии Тешинскую область.
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Они 300 лет ту границу делили, достаточно пройтись Карпатами, посмотреть окопы и пограничные столбы, а тут случай выпал
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Кто они? С 1795 по 1918 Польша как государство не существовала.
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Польська держава перестала існувати. 25 листопада 1795 під тиском Катерини II Станіслав-Август у Гродно (нині місто в Білорусі) зрікся престолу. До підписаної 26 січня 1797 в Петербурзі конвенції, як додатку до петербурзького договору від 24 жовтня 1795, була включена таємна стаття, за якою Росія, Австрія і Пруссія зобов'язалися не згадувати у титулатурі своїх правителів назв «Польща», «Польське королівство», ліквідувати польське громадянство, спільно протидіяти спробам відновлення держави. Автори конвенції вважали, що Польща зникла з політичної мапи Європи назавжди і пам'ять про неї повинна загинути.
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Sir Lawrence‏ @sir_T_Lawrence



Кстати, а как так получилось, что американцы заморозили помощь как раз после того, как Болтон встретился с Зеленским.
Не оттого ли это, что Уолкер ездил на Донбасс, а Зеля на Лигу Смеха, что Болтон возложил цветы погибшим,а Зеля - нет?
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Фашистская росийка никогда не оставит в покое соседей, это надо знать и помнить Не можна нікому дозволяти змінювати силою кордони країн, як це сталося в 1939 році з Польщею і в 2014-му з Україною, - Дуда - Цензор.НЕТ 2921
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Пшло отсюда козломордое, теперь китайцев из сибири выгони
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Пока только польша никак не может угомониться...
Не за горами её 4-й раздел. Довыпендривается...
***************
Кацап детектед.

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ніззя в каком смислє? нєвозможно? запрєщєно? опасно? нє харашо? Йєсі Заключітєльний акт і Будап.міморандум ніхто нє собірайєца виполнять, то шо вєсят слова посполітого прєза???
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Где проходили граници Польши до начала Второй мировой?
Заявление президента Польши говорит о том что они не признают права чужого государства владеть их территориями.
Вот такая куйня малята
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вот карта польши 1938. за год до второй мировой.
Не можна нікому дозволяти змінювати силою кордони країн, як це сталося в 1939 році з Польщею і в 2014-му з Україною, - Дуда - Цензор.НЕТ 6747
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История повторяется, объединяемся с поляками против России...
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Да, так, грубой силой, менять границы государств нельзя ни в коем случае, а вот так, лаской и добром, очень даже можно и нужно:
"
К 20 сентября польские и германские дипломаты совместно выработали проект новых государственных границ, который позже был отправлен в Мюнхен. 21 сентября 1938 года, в самый разгар Судетского кризиса, польские власти предъявили Чехословакии ультиматум, требуя передачи Заользья.
30 сентября Варшава направила в Прагу ультиматум с требованием принять польские условия до 12:00 1 октября и выполнить их в течение 10 дней. В ходе срочно организованной консультации Франция и Великобритания, опасаясь срыва Мюнхенского процесса, оказали давление на министра иностранных дел Чехословакии К. Крофту, принудив его согласиться на поставленные условия. 1 октября чехословацкие войска начали отводиться от границы, и Заользье было передано Польше. С Заользьем Польша приобрела 805 км² территории и 227400 жителей. В процессе передачи территорий происходили стычки между местными органами правопорядка и регулярными частями армии Польши, в результате которых погибли, по некоторым данным, от 70 до 100 сотрудников полиции. "
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Друга світова війна розпочалась тому що не довоювали Першу світову, хто серед організаторів ? СССР(читай: Росія). Перша світова розпочалсь тому що Росія не довоювала війну 1886 рік, хто організатор? Росія ! А війни до 1886 року були тому, що недовоювали .... І так до безкінечності, все змінюється, тільки Росія вічна
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Треба було нагадати Дуді, що поляки після кожної зради України втрачали також і свою незалежність. Наприклад незалежними вони стали лише на початку минулого століття. А перед тим були майже 200 років російською колонією пшеків, навіть за польську мову зсилали в Сибір. Потім Пілсудський зрадив УНР, відмовив у зброї війську УНР, Україну захопила червона Росія і знову Польща була за це покарана молохом Другої Світової. А була б Україна незалежна з 1918го, то і Другої Світової взагалі б не було, бо поляки разом з українцями розгепали б цього Гітлєра під пень, як колись розгепали турків під Хотином і врятували Європу від османів. Але потім зрадили Гетьманщину і поділили Україну з Московією по Дніпру. Зрада - покарання за зраду - закономірність.
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Польський моральний авторитет Єжи Гєдройць ще на початку минулого сторічча застерігав поляків: "Без незалежної України не буде незалежної Польщі. Полякам треба прийняти, як належне, що Львів - український, а Вільнюс - литовський. Відкинути ці фантомні болі і крокувати у майбутнє вільно, без вантажу колишніх конфліктів з сусідами".
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оно то так, только в Жечи Посполитой был свой Пилсудский , а унас непонятно откуда вылезло позорное серливо мыролюбное жывотное свиновальц.
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Бл., какая все это чушь - с 39 года нельзя, а 2 октября 38 года еще значит было можно? И, главное, каждый считает, что он прав, а остальные типа дурачки.
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вы неправы всегда, потому что обитаете в микромордоре и важе божество лукавый цыган.
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Дуда немножко поздабыл 1920й год , когда Польшей вдруг оказалась Галичина и Волынь .
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