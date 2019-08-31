 Нельзя никому позволять менять силой границы стран, как это произошло в 1939 году с Польшей и в 2014-м с Украиной, - Дуда

Об этом он сказал на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина должна оставаться свободным суверенным государством, и никто не может нарушать покой и территориальную целостность Украины, особенно в контексте 80-й годовщины начала Второй мировой войны", - сказал Дуда.

Польский лидер заявил, что никому нельзя разрешать ни в Европе, ни в мире менять границы силой, как это случилось в Украине в 2014 году.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский готов разблокировать получение разрешений на поисковые работы в местах гибели поляков в Украине

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 1 сентября 1939 года польский народ стал на защиту своей родины от немецких захватчиков.

"Тогда плечом к плечу с поляками стояли и представители украинского народа, на то время граждане Республики Польша. По подсчетам историков, в рядах польского войска воевали тысячи украинцев. Многие из них отдали жизнь в тяжелой борьбе с нацистами и стали жертвами коммунистической тоталитарной системы", - заявил он.

Также на Цензор.НЕТ: Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским

Зеленский указал, что 80 лет спустя Польша помогает Украине защищать ее территориальную целостность, в том числе, поляки делают это непосредственно плечом к плечу с украинскими военными.

1 сентября в Польше пройдут мероприятия, приуроченные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.