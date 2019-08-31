 Нельзя никому позволять менять силой границы стран, как это произошло в 1939 году с Польшей и в 2014-м с Украиной, - Дуда

Об этом он сказал на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украина должна оставаться свободным суверенным государством, и никто не может нарушать покой и территориальную целостность Украины, особенно в контексте 80-й годовщины начала Второй мировой войны", - сказал Дуда.
Польский лидер заявил, что никому нельзя разрешать ни в Европе, ни в мире менять границы силой, как это случилось в Украине в 2014 году.
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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 1 сентября 1939 года польский народ стал на защиту своей родины от немецких захватчиков.
"Тогда плечом к плечу с поляками стояли и представители украинского народа, на то время граждане Республики Польша. По подсчетам историков, в рядах польского войска воевали тысячи украинцев. Многие из них отдали жизнь в тяжелой борьбе с нацистами и стали жертвами коммунистической тоталитарной системы", - заявил он.
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Зеленский указал, что 80 лет спустя Польша помогает Украине защищать ее территориальную целостность, в том числе, поляки делают это непосредственно плечом к плечу с украинскими военными.
1 сентября в Польше пройдут мероприятия, приуроченные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
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***** з козломордим стадом так не вважає
А про совєтьських загарбників, чому промовчав? Коли ті, діждавшись коли німецькі війска знищили Польську Армію, 17 сєнтября 1939 вдарили в польский тил, на з'єднання з гітлерівським Вермахтом?
А у кого?
Договор которым советская Украина и раша передали западную Украину Польше (называется Рижский договор).
Это совсем не значит что Дуда не признает нынешние границы.
Это значит что он против перекройки границ.
Зеленський прибув до Польщі, де перебуватиме з дводенним офіційним візитом. Офіційна церемонія зустрічі пройшла у Президентському палаці у Варшаві у суботу, 31 серпня. Згодом президенти спілкувалися у форматі тет-а-тет, після чого виступили на спільній прес-конференції.Наводимо головні заяви голів держав.Заяви Зеленського:Запропонував звести на кордоні України і Польщі спільний меморіал примирення. Київ і Варшава не закривають очі на загальні трагічні сторінки минулого. Напружені відносини України і Польщі стали прекрасним подарунком для «наших недругів».Висловив готовність розблокувати дозвіл на ексгумацію загиблих поляків в Україні. А польська сторона впорядкує українські місця пам'яті в Польщі. Домовився з Дудою відновити і перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом двох президентів, щоб «всі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє».Наша спільна і принципова позиція - без повного виконання мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визначених межах санкції ЄС можуть переглядатися тільки в сторону їх посилення, а не навпаки.Російський газогін Північний потік 2 неприйнятний і несе в собі загрози, серед іншого і воєнного характеру, для всієї Європи. Київ виступає за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна.Заяви Дуди:Україна повинна залишатися вільною суверенною державою, і ніхто не може порушувати спокій і територіальну цілісність України, особливо в контексті 80-ї річниці початку Другої світової війни.Україна повинна повернути свою територіальну цілісність, яку мала до 2014 року. Сьогодні територія України окупована - Крим, а також Луганська та Донецька області - ці території мають повернутися до України. Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна: … ми вважаємо, що політика санкцій повинна бути продовжена, оскільки це найбільш мирний спосіб змусити державу дотримуватися міжнародного праваЗ польськими міністрами будуть переговори про створення нових пунктів перетину кордону, щоб поліпшити ситуацію з отриманням транспортних ліцензій та спростити перетин людей і товарів через кордон.
Чуток пагано чую.
Говори громче.
Германия сколько лет землями теми владела?
В результате чего после того как кацапов выгнали из Варшавы и погнали до дом.
Тогда и стада западная Украина Польшей.
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А НАТО було нє протів? І хто пабєділ?
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/08/31/118396/eks-pomoschnik-putina-illarionov-rasskazal-chto-u-glavarya-kremlya-shizofreniya-chto-on-obschaetsya-s-dukhami-i-slyshit-golosa-video.shtml
Они либо в могиле, либо переходят в разряд "наш человек в чужой команде"
В ином случае, по старому обычаю московского улуса, полагается - сыкым-башка, ледоруб троцкого, радио-полония, новичок в исполнении петрова-баширова и прочая кырдым-пердым
Кстати, а как так получилось, что американцы заморозили помощь как раз после того, как Болтон встретился с Зеленским.
Не оттого ли это, что Уолкер ездил на Донбасс, а Зеля на Лигу Смеха, что Болтон возложил цветы погибшим,а Зеля - нет?
Не за горами её 4-й раздел. Довыпендривается...
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Кацап детектед.
Заявление президента Польши говорит о том что они не признают права чужого государства владеть их территориями.
Вот такая куйня малята
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К 20 сентября польские и германские дипломаты совместно выработали проект новых государственных границ, который позже был отправлен в Мюнхен. 21 сентября 1938 года, в самый разгар Судетского кризиса, польские власти предъявили Чехословакии ультиматум, требуя передачи Заользья.
30 сентября Варшава направила в Прагу ультиматум с требованием принять польские условия до 12:00 1 октября и выполнить их в течение 10 дней. В ходе срочно организованной консультации Франция и Великобритания, опасаясь срыва Мюнхенского процесса, оказали давление на министра иностранных дел Чехословакии К. Крофту, принудив его согласиться на поставленные условия. 1 октября чехословацкие войска начали отводиться от границы, и Заользье было передано Польше. С Заользьем Польша приобрела 805 км² территории и 227400 жителей. В процессе передачи территорий происходили стычки между местными органами правопорядка и регулярными частями армии Польши, в результате которых погибли, по некоторым данным, от 70 до 100 сотрудников полиции. "
на роися "вечная"?