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 Политика Украины
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Все про:ВР (23483) Разумков Дмитрий (172)

 Мы всего 2 или 3 часа поспали, но с утра были довольно бодрые, - Разумков о первом заседании парламента

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал первое заседание парламента девятого созыва, продлившееся до половины третьего ночи.

Об этом Разумков сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нормально. Я вам больше скажу: как ни странно, но мы с первым вице-спикером и с вице-спикером только по две или по три часа поспали, но утром были довольно бодрые. И вы же видели настроение в зале: народные депутаты были готовы работать и дальше", - сказал спикер.

Однако, по словам Разумкова, он понимает, что в определенной степени это была "эйфория первого дня".

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"Но я очень надеюсь, что понимание того, что Верховная Рада должна работать - не только публично, но и на результат, в первую очередь, на результат, - оно в этом созыве парламента и останется. Что это будет не только одно, два, три заседания, а это станет стандартной работой Верховной Рады Украины", - сказал председатель ВР.

На вопрос о том, планируется и во вторник, 3 сентября, также заседать с утра и до ночи, он сказал: "Посмотрим, пока не исчерпаем повестку дня".

Источник: https://censor.net.ua/n3145733
 
 
 Топ комментарии
 
немного "допинга" и ты бодрый!
Мы всего 2 или 3 часа поспали, но с утра были довольно бодрые, - Разумков о первом заседании парламента - Цензор.НЕТ 980
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Кстати то, что слово барыга, из той же оперы, что и спекулянт - у тебя резко негативное - можно сделать вывод о том, что ты типичный представитель люмпена, которому все долнжы.
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Как я понимаю, твой главный кумир - хуйло? Он ведь больше всего попадает под твои быдлячие желания - пофиг на страну, главное пете отомстить, что на мальдивы ездил - а ты нет.
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Оце працездатність ! Піду на базар,подивлюсь-наскільки картопля подешевшала (щось Мосійчучка давно ціну на борщовий набір не рахувала,чи українці вже його не їдять ?)
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По стану на вчора - 8 літрова каструля, класика (15 складових) - 360 гривень.
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Это не работа депутатов, это работа операторов панели голосования.

Ми лише 2 чи 3 години поспали, але зранку були досить бадьорими, - Разумков про перше засідання парламенту - Цензор.НЕТ 2372
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Мысль, конечно, интересная!
" планируется и во вторник, 3 сентября, также заседать с утра и до ночи, он сказал: "Посмотрим, пока не исчерпаем повестку дня".
Но вот вопрос - яйцо или курица?
Сидеть им на измор по той повестке
Иль ту повестку - просто сократить?
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Видно, что этот мудила не спал первый раз в жизни
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Валерьич разбудил и бодрячка вставил
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т.е он как бы намекает, что выходной понедельник (как раньше было) и вторая половина пятницы (как всегда) будут рабочими и от звонка до звонка...
а отпуск - две недели, как у простых хозяев этих непростых слуг...
пахать так пахать (тем более 30-50 тыс. в месяц...и не за хер собачий) надо отрабатывать
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Главное тяжелые наркотики не употреблять, потому что после них спать хочется. В.зелепуп.
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Ну зачем перегружать себя и нардепов?
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