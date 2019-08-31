 Возле аэропорта "Киев" открыли памятник авиаконструктору Сикорскому

Монумент сооружен и установлен на деньги благотворителей. Об этом во время церемонии открытия заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня, в День украинской авиации, мы делаем еще один шаг к увековечению памяти о выдающемся киевлянине. Открываем памятник всемирно авиаконструктору Игорю Сикорскому. И теперь он будет встречать киевлян и гостей, прибывающих в столицу авиасообщением", - сказал Кличко.
Автор памятника - молодой скульптор Владимир Журавель.
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По словам Журавля, памятник является своеобразной аллегорией - Сикорский возвращается в Украину.
"Игорь Сикорский - действительно выдающаяся личность. Большую часть своей жизни жил и работал в США. В конце жизни он мечтал вернуться в Украину", - сказал Журавель.
Это было бы и дешевле , и практичнее .
Пока Герой Украины Богуслаев не продал всё двигателестроение китайцам ...
И памятник с виду крутой!!!
Творець перших у світі чотиримоторного літака «Руський витязь» (1913 рік), важкого чотиримоторного бомбардувальника і пасажирського літака «Ілля Муромець» (1914), трансатлантичного гідроплана (1934), серійного гелікоптера одногвинтової схеми (1942).
У 1918 році емігрував до США, де 1923 заснував компанію Sikorsky Aircraft. Автор літаків-велетнів «Ілля Муромець»(1913, Росія), Sikorsky S-29-A (США). Конструктор першого в США літака-амфібії.
«Ігор Сікорський у листі, англійською мовою, від 30 серпня 1933 року до Василя Галича писав:[9][10][11] « Мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чисто українського походження. Одначе ми уважаємо себе росіянами з причини, що це була частина Росії і український нарід був інтегрований частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана є інтегрованою частиною Сполучених Штатів»
в свинарнике у медведей родится медвежонок. у русского националиста - русский националист. поэтому как только возникла унр, он уехал прочь. он до конца своей жизни был приверженцем российской империи.
вот про его отца, что он привил своему сыну.
Як громадський діяч - почесний член київського клубу російських націоналістів. Був активним супротивником українського національного відродження, стояв на позиціях загальноросійської ідеї та малоросійства, вважав українців малоросами, південно-західною гілкою єдиного російського народу, а не окремим етносом. Сікорського звинувачували у співробітництві з російською таємною поліцією та називали «професор від поліції» а також у тому що він був великодержавним шовіністом, російським націоналістом, юдофобом та українофобом.[3]
Батько відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського.
Расстреляйте ублюдка
ставте памятнік Україні