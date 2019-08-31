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 Общество
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Все про:Кличко (2711) памятник (1879) Сикорский (188)

 Возле аэропорта "Киев" открыли памятник авиаконструктору Сикорскому

Памятник выдающемуся авиаконструктору Игорю Сикорскому установили возле названного в его честь аэропорта (бывший аэропорт "Жуляны").

Монумент сооружен и установлен на деньги благотворителей. Об этом во время церемонии открытия заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня, в День украинской авиации, мы делаем еще один шаг к увековечению памяти о выдающемся киевлянине. Открываем памятник всемирно авиаконструктору Игорю Сикорскому. И теперь он будет встречать киевлян и гостей, прибывающих в столицу авиасообщением", - сказал Кличко.

Автор памятника - молодой скульптор Владимир Журавель.

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По словам Журавля, памятник является своеобразной аллегорией - Сикорский возвращается в Украину.

"Игорь Сикорский - действительно выдающаяся личность. Большую часть своей жизни жил и работал в США. В конце жизни он мечтал вернуться в Украину", - сказал Журавель.

Источник: https://censor.net.ua/n3145732
 
   
 Топ комментарии
 
Чего параша и уцепилась за Украину Талантливые люди,добрые,хозяйственные.Без Украинцев параше один финал,стать китайской провинцией и новые господаря будут их уже палками воспитывать)))
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І́гор Іва́нович Сіко́рський (25 травня [6 червня] 1889, Київ, Російська імперія - 26 жовтня 1972, Істон, Коннектикут, США) - видатний авіаконструктор українського походження,[5][6][7] що працював у США та Російській імперії.
Творець перших у світі чотиримоторного літака «Руський витязь» (1913 рік), важкого чотиримоторного бомбардувальника і пасажирського літака «Ілля Муромець» (1914), трансатлантичного гідроплана (1934), серійного гелікоптера одногвинтової схеми (1942).
У 1918 році емігрував до США, де 1923 заснував компанію Sikorsky Aircraft. Автор літаків-велетнів «Ілля Муромець»(1913, Росія), Sikorsky S-29-A (США). Конструктор першого в США літака-амфібії.
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Это очень даже хорошо. Вот только бы авиа промышленность окончательно не загубить . А лучше развивать....разьегаются конструкторы, умы, руки умелые по Китаям, Азейбарджанам, Турциям........
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Лучше бы вертолёт построили .
Это было бы и дешевле , и практичнее .
Пока Герой Украины Богуслаев не продал всё двигателестроение китайцам ...
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Он не китайцам, а через китайцев - своему лучшему дружбану путлеру мечтает подарить
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а где героиня Украины сявка гадченка сейчас?
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Чего параша и уцепилась за Украину Талантливые люди,добрые,хозяйственные.Без Украинцев параше один финал,стать китайской провинцией и новые господаря будут их уже палками воспитывать)))
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Правильно сделали!!!
И памятник с виду крутой!!!
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І́гор Іва́нович Сіко́рський (25 травня [6 червня] 1889, Київ, Російська імперія - 26 жовтня 1972, Істон, Коннектикут, США) - видатний авіаконструктор українського походження,[5][6][7] що працював у США та Російській імперії.
Творець перших у світі чотиримоторного літака «Руський витязь» (1913 рік), важкого чотиримоторного бомбардувальника і пасажирського літака «Ілля Муромець» (1914), трансатлантичного гідроплана (1934), серійного гелікоптера одногвинтової схеми (1942).
У 1918 році емігрував до США, де 1923 заснував компанію Sikorsky Aircraft. Автор літаків-велетнів «Ілля Муромець»(1913, Росія), Sikorsky S-29-A (США). Конструктор першого в США літака-амфібії.
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А от це для тих, хто пнеться доводити що Ігор Сікорський: «русскій»:



«Ігор Сікорський у листі, англійською мовою, від 30 серпня 1933 року до Василя Галича писав:[9][10][11] « Мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чисто українського походження. Одначе ми уважаємо себе росіянами з причини, що це була частина Росії і український нарід був інтегрований частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана є інтегрованою частиною Сполучених Штатів»

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Его отец украинцем не был.
в свинарнике у медведей родится медвежонок. у русского националиста - русский националист. поэтому как только возникла унр, он уехал прочь. он до конца своей жизни был приверженцем российской империи.
вот про его отца, что он привил своему сыну.

Як громадський діяч - почесний член київського клубу російських націоналістів. Був активним супротивником українського національного відродження, стояв на позиціях загальноросійської ідеї та малоросійства, вважав українців малоросами, південно-західною гілкою єдиного російського народу, а не окремим етносом. Сікорського звинувачували у співробітництві з російською таємною поліцією та називали «професор від поліції» а також у тому що він був великодержавним шовіністом, російським націоналістом, юдофобом та українофобом.[3]
Батько відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського.
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В институте сикорского кпи ректор згурский уничтожил стратегически важный факультет для украины ракетный. Это по сути програмирование возможности уничтожения ваших внуков. Создания в умах имперцев соседей мечт по нарадению на украину.

Расстреляйте ублюдка
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Плани, знищення потенціалу України, у разі її Конституційного виходу з СРСР, були розроблені ще при Сталіні, і весь час доопрацьовувались.
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При Сралине "Южмаш" построили и КБ Антонова из Новосибирска в Киев перевели.
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Америка(США) это как приют для умных. почему? наверное потому, что он взял и открыл компанию которую охраняют на уровне Конституции которую в свою очередь чтят и уважают.
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та чо мелочіться
ставте памятнік Україні
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Ну а ты уж там у себя поставь памятник бутылке
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