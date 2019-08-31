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Все про:Зеленский (2622) Польша (4872) Северный поток (488) Дуда (279)

 Мы с Польшей единогласны: Nord Stream 2 несет угрозы, - Зеленский

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда разделяют мнение о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" несет в себе угрозы для Европы.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс конференции президентов Украины и Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы уделили внимание вопросам энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в один голос: Nord Stream 2 неприемлем и несет в себе угрозы для всей Европы, в том числе и военного характера. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы стать участником региональных проектов и инициатив Польского государства, в частности, Триморья.

Читайте на Цензор.НЕТ: Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским

"Сейчас мы сотрудничаем в рамках строительства трансъевропейской магистрали "Виа Карпатия". Также обсудили амбициозный для нас проект международного водного пути Е40", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом. Сегодня, помимо Анджея Дуды, у него запланированы встречи с маршалом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров Матеушем Моравецким, лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

Ожидается, что Зеленский также встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский готов разблокировать получение разрешений на поисковые работы в местах гибели поляков в Украине

Завтра украинский лидер примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3145729
 
   
 Топ комментарии
 
Это радует. Только вот мнение Польши и Украины пофиг Германии и рашастану. Вот Дания молодца, упирается и вгоняет рашку в расходы и время заягивает.
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Давно нужно создавать новый союз в Европе ,против хуйла и всяких европейских п..сов ,которые по хуйлу скучают.Респект зеле.
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Та хоч 142 .У тебе що ,комплекси на підставі зросту людини?
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Это радует. Только вот мнение Польши и Украины пофиг Германии и рашастану. Вот Дания молодца, упирается и вгоняет рашку в расходы и время заягивает.
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Фотка зачот. Всенароднолюбимому гідранту тре мешти на шпильках
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Трамп вообще 190см,прикиньте это фото с ним.
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У Порошенка 190 см.
Подивіться на його світлини з Трампом і Лукашенком.
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Кремлёвский Фюрер рад встретиться с Зеленским на равных
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к чему бы шоколадная какашка ещё докопалась))))
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На фото Президент і клоун. Свою клоунську натуру він вкорте підтвердив у Раді, коли керівництво ВР і Кабмін обирали: оте біля мікрофону "раз, раз" і наркоманську поведінку і "посмішку", як у Добкіна молодшого, я ніколи не забуду. Ми з Польщею одностайні: Nord Stream 2 становить загрозу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 643
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Рост и успехи политические никак не связаны, ещё со времён Александра Македонского. Рост - всего лишь недолугий аргумент, когда по сути сказать нечего
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Зеленский заявил о готовности снять мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине , было бы хорошо если бы команда Зеленского открыла архивы КГБ,чтобы вся Украина знала всех стукачей и работников ЧК(КГБ) .которые творили мерзкие дела в Украине
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Кстати и сегодняшних там поле не паханное.............орут Слава Украине громче других. Только вот Свободу копнуть начиная с Тягнибока и Фарион, Кубив..............
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Не трогайте комсомольцев. Они патриоты.
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Соя давай розповідай ,який "клован " , не бажає будівництва Nord Stream 2.
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А тіпа клован шось там ріша. Він і в Україні нічого не ріша, бо всьо ріша Ігорвалєріч Ми з Польщею одностайні: Nord Stream 2 становить загрозу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1780
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Только я не пойму,по фото Зеленский ниже Дуды сантиметров на 20,Хотя у Зели рост 170,получается,у Зели рост около 162?
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Та хоч 142 .У тебе що ,комплекси на підставі зросту людини?
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Да, у Зели два роста 170 см и 162 см, он свой рост с помощью кнопки переключает. Какое свиновате до этого дело? Ми з Польщею одностайні: Nord Stream 2 становить загрозу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1480
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чё нибудь только срать на Зеленского вот цель таких высеров, докопатся не к чему давай про рост, убогая троллятина)))
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Если зе в этом не переубедит ручную болонку путина макрона, то свою свиту тупых сбушников должен разогнать под ноль
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Давно нужно создавать новый союз в Европе ,против ***** и всяких европейских п..сов ,которые по ***** скучают.Респект зеле.
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За що респект? За те що не створив і ніколи не зможе створити ніякого союзу бо нездатний? Ми з Польщею одностайні: Nord Stream 2 становить загрозу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1929
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Украина в принципе неспособна создать такой союз независимо от президента. Никто не захочет объединяться вокруг слабой страны.
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Поэтому ваша засраша не объединяет .Она присоединяет силой .Как это делали ранее орда и третий рейх . Но так долго не будет. Надорвётся и уйдёт вслед за ними в небытие ((
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Есть ОДКБ, есть ЕАЭС, есть БРИКС. Помнишь такую организацию ГУАМ??? Как она там поживает?
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Зато ваш барыга створив языком за 5 лет больше больше чем дiд Панас за всю карьеру
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Реальность того, что Украина никому особо пока не интересна. Не интересна в первую очередь потому что нам нечего предложить, кроме роли блокпоста от российской угрозы. Нужно четко осознать, что Украина - это бедный родственник, а с такими родственниками бизнес не строят и геополитические, союзы и блоки тоже.
Да Украине нужно выставить поле одних и тех же юридических правил для всех олигархов. Как это в ЕС.

Украине нужно пройти процесс экономической трансформации, от монополистов и реальной деолигархизация , как это прошла Польша,, а процесс который у нас сейчас выродился в так называемую мафиозную «олигархизацию» и одни монополисты Ахметов-Новинский, Фирташ, Левочкин, Бойко, медведчук и т.д.

Наша страна проигрывает вышеградским партнерам по всем направлениям. Украина 'экономически архаична, и ориентируется на экспорт товаров подобных польским.

В то же время перспектива расширения четверки вширь включает почти что кого угодно, но не Украину: "… создадим полуофициальный политический орган, состоящий из: Вышеградской четверки, Балтии, Восточных (Румыния, Болгария) и Западных Балкан - Мартин Кендзерский. Украина впервую очередь проводить реальные реформы экономики, судовая реформа, ГПУ, СБУ в стране, борьба с коррупцией и посадки коррупционеров, убрать монополии, и подымать экономику в целом. И предложить Западу и как сделать Запад заинтересованным в Украине что бы сюда зашли большие инвестиции. Украина должна стать активным партнером и выработать свой локальный продукт который заинтересует Запад.
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надо предусмотреть реверс с западной на восточную границу. если это возможно конечно.
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Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не смог...
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