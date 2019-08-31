 Мы с Польшей единогласны: Nord Stream 2 несет угрозы, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс конференции президентов Украины и Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы уделили внимание вопросам энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в один голос: Nord Stream 2 неприемлем и несет в себе угрозы для всей Европы, в том числе и военного характера. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы стать участником региональных проектов и инициатив Польского государства, в частности, Триморья.
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"Сейчас мы сотрудничаем в рамках строительства трансъевропейской магистрали "Виа Карпатия". Также обсудили амбициозный для нас проект международного водного пути Е40", - сказал Зеленский.
Владимир Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом. Сегодня, помимо Анджея Дуды, у него запланированы встречи с маршалом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров Матеушем Моравецким, лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.
Ожидается, что Зеленский также встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.
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Завтра украинский лидер примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.
Подивіться на його світлини з Трампом і Лукашенком.
Да Украине нужно выставить поле одних и тех же юридических правил для всех олигархов. Как это в ЕС.
Украине нужно пройти процесс экономической трансформации, от монополистов и реальной деолигархизация , как это прошла Польша,, а процесс который у нас сейчас выродился в так называемую мафиозную «олигархизацию» и одни монополисты Ахметов-Новинский, Фирташ, Левочкин, Бойко, медведчук и т.д.
Наша страна проигрывает вышеградским партнерам по всем направлениям. Украина 'экономически архаична, и ориентируется на экспорт товаров подобных польским.
В то же время перспектива расширения четверки вширь включает почти что кого угодно, но не Украину: "… создадим полуофициальный политический орган, состоящий из: Вышеградской четверки, Балтии, Восточных (Румыния, Болгария) и Западных Балкан - Мартин Кендзерский. Украина впервую очередь проводить реальные реформы экономики, судовая реформа, ГПУ, СБУ в стране, борьба с коррупцией и посадки коррупционеров, убрать монополии, и подымать экономику в целом. И предложить Западу и как сделать Запад заинтересованным в Украине что бы сюда зашли большие инвестиции. Украина должна стать активным партнером и выработать свой локальный продукт который заинтересует Запад.
И лучше выдумать не смог...