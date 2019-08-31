 Грядет "переотжим" "переотжатого", и смотрящего за Минюстом Довбенко используют для этой цели, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, Довбенко официально является владельцем юридической фирмы, а неофициально - доверенным лицом экс-министра Петренко, "решавшим" все сомнительные и спорные вопросы по регистрации собственности.

"Учитывая плохо урегулированное законодательство и права собственности, зависимые суды, оспорить и переоформить можно большинство объектов, это такой большой теневой рынок. Ключевая фигура - карманный регистратор, который сделает то, что прикажут, перепишет права и поставит подпись. А менеджеры-юристы нужны для правильного оформления бумаг и руководства процессом", - отмечает журналист.

Бутусов отмечает, что рабочий опыт Довбенко получил еще при Януковиче в конторе Сергея Курченко, "нового лица" в молодой команде Александра Януковича. Но полученный опыт позволил ему развернуться с масштабом после революции, когда его начальство сбежало, и Петренко подобрал этот ценный кадр.

"И кто лучше Довбенко знает - как, кому, кто решает вопросы в Минюсте? Думаю, грядет "переотжим" "переотжатого" в определенном масштабе. Например, судя по присутствию на свадьбе киевского застройщика Андрея Ваврыша, вполне вероятно, что некоторая часть киевской недвижимости, оформленной на структуры "директора Киева" Вадима Столара, вполне может перекочевать по другим хозяевам", - отмечает главред Цензор.НЕТ.

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В то же время Бутусов не думает, что Довбенко будут давать какие-то гарантии во власти и куда-то его продвигать.

"Назначение министром юстиции Дениса Малюськи, назначение главой профильного комитета Ирины Венедиктовой, означает, на мой взгляд, что президент Зеленский намерен сломать криминальные схемы в Минюсте. Надеюсь, что очень быстро весь криминал из министерства будет вычищен, схемы поломают. Но предварительно знания Довбенко попользуют, чтобы "переотжать" то, что переписывалось за последние пять лет на дельцов из прошлой власти", - считает журналист.

"Служба безопасности под руководством врио Ивана Баканова за последний месяц раскрыла три группировки "черных регистраторов", незаконно воровавших собственность и оформлявших сделки с помощью Минюста. Чиновники Минюста выдавали ключи регистратора не существующим лицам, которые проживали на оккупированной территории, а те оформляли собственность по решению судов на подставные фирмы. Посмотрим, насколько далеко сумеет добраться СБУ до тех чиновников в Минюсте, кто на самом деле выдавал ключи регистраторам, и кто был организатором этих схем", - резюмирует Бутусов.

Ранее журналисты Bihus.Info сообщили, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины провели на свадьбе смотрящего за Минюстом Андрея Довбенко.