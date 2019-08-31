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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1428) Бутусов Юрий (1834) Довбенко (4)

 Грядет "переотжим" "переотжатого", и смотрящего за Минюстом Довбенко используют для этой цели, - Бутусов

Перед чисткой Минюста от схем, смотрящего за ним Андрея Довбенко используют для возврата отжатого предыдущей властью.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, Довбенко официально является владельцем юридической фирмы, а неофициально - доверенным лицом экс-министра Петренко, "решавшим" все сомнительные и спорные вопросы по регистрации собственности.

"Учитывая плохо урегулированное законодательство и права собственности, зависимые суды, оспорить и переоформить можно большинство объектов, это такой большой теневой рынок. Ключевая фигура - карманный регистратор, который сделает то, что прикажут, перепишет права и поставит подпись. А менеджеры-юристы нужны для правильного оформления бумаг и руководства процессом", - отмечает журналист.

Бутусов отмечает, что рабочий опыт Довбенко получил еще при Януковиче в конторе Сергея Курченко, "нового лица" в молодой команде Александра Януковича. Но полученный опыт позволил ему развернуться с масштабом после революции, когда его начальство сбежало, и Петренко подобрал этот ценный кадр.

"И кто лучше Довбенко знает - как, кому, кто решает вопросы в Минюсте? Думаю, грядет "переотжим" "переотжатого" в определенном масштабе. Например, судя по присутствию на свадьбе киевского застройщика Андрея Ваврыша, вполне вероятно, что некоторая часть киевской недвижимости, оформленной на структуры "директора Киева" Вадима Столара, вполне может перекочевать по другим хозяевам", - отмечает главред Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе смотрящего за минюстом Довбенко в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

В то же время Бутусов не думает, что Довбенко будут давать какие-то гарантии во власти и куда-то его продвигать.

"Назначение министром юстиции Дениса Малюськи, назначение главой профильного комитета Ирины Венедиктовой, означает, на мой взгляд, что президент Зеленский намерен сломать криминальные схемы в Минюсте. Надеюсь, что очень быстро весь криминал из министерства будет вычищен, схемы поломают. Но предварительно знания Довбенко попользуют, чтобы "переотжать" то, что переписывалось за последние пять лет на дельцов из прошлой власти", - считает журналист.

"Служба безопасности под руководством врио Ивана Баканова за последний месяц раскрыла три группировки "черных регистраторов", незаконно воровавших собственность и оформлявших сделки с помощью Минюста. Чиновники Минюста выдавали ключи регистратора не существующим лицам, которые проживали на оккупированной территории, а те оформляли собственность по решению судов на подставные фирмы. Посмотрим, насколько далеко сумеет добраться СБУ до тех чиновников в Минюсте, кто на самом деле выдавал ключи регистраторам, и кто был организатором этих схем", - резюмирует Бутусов.

Ранее журналисты Bihus.Info сообщили, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины провели на свадьбе смотрящего за Минюстом Андрея Довбенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3145725
 
   
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українські гниди взагалі національності не мають.
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А шо ж Ви тоді пишете - українська?
А от про русскую - ні.
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Ніякої конкретики , одні міркування, гіпотези. А на останок реверанс новій владі. Нівіщо було писати?
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Дружина Довбенка, на весіллі якого гуляв Богдан, увійшла до складу Комісії з питань правової реформи

https://dt.ua/POLITICS/druzhina-dovbenka-na-vesilli-yakogo-gulyav-bogdan-uviyshla-do-skladu-komisiyi-z-pitan-pravovoyi-reformi-321684_.html#.XWTUxuUK-2s.twitter
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Вы перегибаете палку в случае с Владимиром Александровичем. Так нехорошо говорить. Прежде всего Вы показываете, кто Вы. Но я верю, что в нашей стране хороших и воспитанных людей больше) Спасибо, отвечать не стОит)
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Для чого Зеленський відправив медведчука до мóцкви напередодні зриву "обміну" полоненими?
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у сожалению ЛНО само летает, вот прицеп взял Рабиновича...чёрного хлеба. сала..........
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как само? а кто его выпустил? кто дал разрешение на перелет?
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А при поросенко...кто выпускал, кто разрешал??? По умолчанию...........сцуки
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Переотжать переотжатое, что бы переотжать недожатое, да 73%? Зато сваи
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Я вже дійшов до стану, що хочу бачити, як вітер гойдає в цього антиукраїнського ЗЕкодла ноги
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Ранее журналисты Bihus.Info сообщили, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины провели на свадьбе смотрящего за Минюстом Андрея Довбенко.Источник: https://censor.net.ua/n3145725
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Та ладно. Беня сказал, шо всех раскулачит. Фабрики - рабочим, земля - крестьянам.
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Каждому пенсионеру по пионерке, каждому хиппи по бульбулятору, каждому рабочему по заводу, каждому матросу по кораблю и так далее.
😁
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Кожен день, роблять Україну разом, ця купка шмарклених клованів на кшталт ЗЕЧМО Baks13
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Да, похоже Шариковы снова пришли к власти Грядет "переотжим" "переотжатого", и смотрящего за Минюстом Довбенко используют для этой цели, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9446
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Ти вже П'ЯТЬ років «допомагав» Україні картінками з рашки.
Допоміг.
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Это просто ужас шо исполнял "президент-патриот" влезший на крови Майдана(((. Только не говорите мне шо это бояре кривые были а сцарь хороший.
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Назначение министром юстиции Дениса Малюськи, назначение главой профильного комитета Ирины Венедиктовой, означает, на мой взгляд, что президент Зеленский намерен сломать криминальные схемы в Минюсте.

Бутусов - святая простота. При порошенко смотрящим за минюстом был назначен довбенко, с которым все должен был согласовывать даже министр петренко.

Поэтому формальные назначения министров абсолютно ничего не значат.
Источник: https://censor.net.ua/n3145725
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100% Довбень же от Поросенко смотрнящим за Петренко был!
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А что в этом плохого ?
Вся история человеческой цивилизации есть лишь перераспределение собственности .
Когда рабство себя исчерпало , умные люди придумали феодализм , когда всем завладели крупные феодалы , умные люди придумали капитализм , когда одни умные люди оседлали капитализм , они оттеснили других умных людей , и те придумали коммунизм .
Стоит ли говорить , что по какой-то странной случайности умные люди были евреями ?
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А где коломойше боты? У них там полставки или как?
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А фейсы у них всех и прошлых и нынешних не треснут?! а может просто вернуть государству за не выполнение инвестиционных обязательств? Модернизация, экология, рост зарплаты персоналу...неуплата налогов...да мало ли за что можно!
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яка там очистка?!?!?!?! Ти наївний чи нас щитайєш Зє!біламі??? Перерозподіл та перенаправлення потоків!!!!
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Ждём справедливости и суда над всеми, кто грабил Украину хотя бы за последние 5 лет.
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журнашлюха Бутусов знатно подстелился под барыгу, вместе со своей помойкой
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Зебилы, просветите, что там отжала предыдущая власть?
Или вы собрались отжимать у медведчука, пинчука, ахметова?
Флаг вам в руки!
Шахты глубокие!
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