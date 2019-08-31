EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  556  16
Все про:Зеленский (2622) история (1621) Польша (4872) эксгумация (54) Дуда (279)

 Зеленский готов разблокировать получение разрешений на поисковые работы в местах гибели поляков в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский готов отменить запрет на процедуру получения разрешений на поисковые работы на местах гибели поляков в Украине. Польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции. Пресс-служба главы государства транслировала ее в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я готов разблокировать получения разрешения на проведение поисковых работ в Украине, а польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше", - сказал Зеленский.

На основе результатов поисковых работ может быть подана заявка на экгумацию останков поляков (если таковые будут обнаружены на месте поисков).

По словам президента Украины, он и лидер Польши Дуда договорились восстановить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом двух президентов, чтобы "все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее". Президент также предложил Дуде возвести на границе между странами мемориал примирения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским

В свою очередь президент Польши отметил, что для поляков очень важно, чтобы место гибели каждого поляка было отмечено памятником.

"Мы говорили о проблемах, которые существуют между нашими странами в контексте исторической памяти. Мы оба очень хотели бы, чтобы на этом фоне произошла нормализация межличностных отношений. ... Нужны эксгумационные работы, и я просил господина президента, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью Украины, был отменен", - сказал Дуда.

Также на Цензор.НЕТ: "Рассматриваем это как пренебрежение": диаспора обратилась к Зеленскому с эмоциональным заявлением, из-за нежелания встречаться с украинцами в Польше

Владимир Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом. Сегодня, помимо Анджея Дуды, у него запланированы встречи с маршалом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров Матеушем Моравецким, лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

Ожидается, что Зеленский также встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

Завтра украинский лидер примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3145724
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А зачем вообще вводили этот мораторий?
Похоже соя сейчас очередную зрадоньку начнет разгонять.
 показать весь комментарий
 
 
потому что поляки запретили аналогичные действи я отношении закопаных и прикопанных и захороненных Украинцев... которые кстати до 8 сентября 1944 года были ГРАЖДАНАМИ ПОЛЬШИ....до выселения их принудительно по признаку национальность и вера православие закончили добивать в 1947 году Операция Висла в УССР....
 показать весь комментарий
 
 
а что вообще по ИСТОРИИ знает зеленая плесень... НИЧЕГО потому что все 28 лет ЭТА тема стыдливо (Почему) замалчивалась в Украине тому Польша и наглеет с каждым днем... а ведь на кону стоит вопрос НЮРБЕРГ ГААГА ПРОТИВ ПОЛЬШИ ГЕНОЦИД УКРАИНЦЕВ (выдумаете Польша расшгиряет трудовые квоты для украинев просто вот так нет уважаемые просто знают чье мьясо они съели вместе со Сралиным....кстати к Польше за ГЕНОЦИД И СОУЧАСТИЕ В ХОЛОКОСТЕ НА СТОРОНЕ ГЕРМАНИИ имет и Израиль претензии... о том что именено Некий Комитет Национальнго Спасения Польши при существующем Правительстве Польши в Изгнании (Лондон) потребовал от Сталина чтобы украинцев типа нафиг только Сталин неожитданно для поляков паритетно сказал тогда и Поляков из УССР Прибалтики БССР также нафиг у Польшу....
 показать весь комментарий
 
 
VOLVO XC 70
а что вообще по ИСТОРИИ знает зеленая плесень...


Вчора хтось писав - що повно фоток з блазнем в тренажерному залі, а з хоча б якоюсь книгою - катма... Зеленский готов разблокировать получение разрешений на поисковые работы в местах гибели поляков в Украине - Цензор.НЕТ 4372
 показать весь комментарий
 
Возможно потому что там резались с двух сторон не на шутку и женщин и детей. Горькая правда. Непонятно почему поляки должны наши могилы только упорядочить а своих эксгумировать. Что значит упорядочить. могилки покрасить? Возможно поэтому и был мараторий, эксгумация тогда с двух сторон. А так Украина будет опять плохая.
 показать весь комментарий
 
Гул в помощь, а если лень, то потому что поляки начали разрушать установленные памятные знаки украинцам.
 показать весь комментарий
 
 
Короче, вместо того чтобы строить Балтийско-Черноморский Союз, поляки опять будут просто отжимать территорию у соседей. Типа "смотрите, тут вон сколько наших памятников; всё это наша земля".
Ничему их история не учит.
 показать весь комментарий
 
 
В вересні в Польщі парламентські вибори. Є надія, що польська нинішня влада буде в прольоті. Тоді все вирішиться само собою. Перезагрузка влади з обох сторін.
 показать весь комментарий
 
Я хоч і атеіст, але це якесь скоцтво викапувати людей із могил. Прости Господи...
 показать весь комментарий
 
 
Уявляєте, вніс в Раду законопроект за яким в КПК буде заборонено випускати під заставу підозрюваниху корупційних злочинах. Жах!!!! Які шановні люди постраждають.
 показать весь комментарий
 
Дещиця: Дозволимо польські ексгумації в Україні після відбудови українських пам'ятників https://www.istpravda.com.ua/short/2018/09/15/152929/
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх