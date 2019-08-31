 Зеленский готов разблокировать получение разрешений на поисковые работы в местах гибели поляков в Украине

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции. Пресс-служба главы государства транслировала ее в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я готов разблокировать получения разрешения на проведение поисковых работ в Украине, а польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше", - сказал Зеленский.

На основе результатов поисковых работ может быть подана заявка на экгумацию останков поляков (если таковые будут обнаружены на месте поисков).

По словам президента Украины, он и лидер Польши Дуда договорились восстановить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом двух президентов, чтобы "все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее". Президент также предложил Дуде возвести на границе между странами мемориал примирения.

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В свою очередь президент Польши отметил, что для поляков очень важно, чтобы место гибели каждого поляка было отмечено памятником.

"Мы говорили о проблемах, которые существуют между нашими странами в контексте исторической памяти. Мы оба очень хотели бы, чтобы на этом фоне произошла нормализация межличностных отношений. ... Нужны эксгумационные работы, и я просил господина президента, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью Украины, был отменен", - сказал Дуда.

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Владимир Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом. Сегодня, помимо Анджея Дуды, у него запланированы встречи с маршалом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров Матеушем Моравецким, лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

Ожидается, что Зеленский также встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

Завтра украинский лидер примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.