 Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским

Об этом он заявил на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которой обладала до 2014 года. Сегодня территория Украины оккупирована – Крым, а также Луганская и Донецкая области – эти территории должны вернуться к Украине", - сказал он.
По словам Дуды, политика Польши в этом контексте в отношении России однозначна.
"Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный способ заставить государство соблюдать международное право", - подчеркнул президент Польши.
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"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша совместная и принципиальная позиция – без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", - добавил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом. Сегодня, помимо Анджея Дуды, у него запланированы встречи с маршалом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров Матеушем Моравецким, лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.
Ожидается, что Зеленский также встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.
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Завтра украинский лидер примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.
Ми нація, що має крила.
Ігор Сікорський подарував світові гелікоптер, КБ ім. Антонова створило найпотужніший у світі транспортний літак «Мрія», а Корольов став основоположником практичної космонавтики у світі. Ми нація, що хоче літати і пізнавати світ!
https://www.youtube.com/watch?v=kkHMxXsnE5k
Где список и работа над деталями импортозамещения
Где ***** список критических деталей? А то ни абромавичус ни данилюк понятия не имеют о чем речь
😁
SmackDown Zone, Лалала Лалалала 6478e8b9, Татьяна Лайф
Старость - не радость: "Фонограмма опередила Киркорова на фестивале «Новая волна»"
😁
И вообще Зе отказывался а Дуда его уговаривал
Ну и про рояль
На призыв мой тайный, страстный О, друг мой прекрасный, Выйди на балкон Как красив свод неба атласный И звездный и ясный Струн печален звон Озари стон ночи улыбкой И стан твой гибкий Обниму любя До зари, до утра прохлады Я петь серенады Буду для тебя... (с) ЗЕртская красавіца
Кацап, *****. унылый, лопату по стойке струнко держи поки не ******.
Соя так распиналась про малоросов и вот наконец один появился и теперь они не знают что с этим делать
А что зе может,если его свита стучит сначала в москву,а лишь потом с их разрешения докладывает зелени.
Доллар не по сто, бензин тоже))
Все ха санкции против рашки))
Как теперь лаять будете без причины? Фантазии- то ноль))