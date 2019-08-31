EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 За рубежом
  624  60
Все про:Зеленский (2622) Польша (4872) Россия (73735) санкции (7454) Дуда (279)

 Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда заявляет, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.

Об этом он заявил на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которой обладала до 2014 года. Сегодня территория Украины оккупирована – Крым, а также Луганская и Донецкая области – эти территории должны вернуться к Украине", - сказал он.

По словам Дуды, политика Польши в этом контексте в отношении России однозначна.

"Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный способ заставить государство соблюдать международное право", - подчеркнул президент Польши.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский в Варшаве встречается с президентом Польши Дудой. ВИДЕО

"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша совместная и принципиальная позиция – без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", - добавил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом. Сегодня, помимо Анджея Дуды, у него запланированы встречи с маршалом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров Матеушем Моравецким, лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

Ожидается, что Зеленский также встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

Также на Цензор.НЕТ: "Рассматриваем это как пренебрежение": диаспора обратилась к Зеленскому с эмоциональным заявлением, из-за нежелания встречаться с украинцами в Польше

Завтра украинский лидер примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3145723
 
   
 Топ комментарии
 
З Днем авіації, Україно!
Ми нація, що має крила.
Ігор Сікорський подарував світові гелікоптер, КБ ім. Антонова створило найпотужніший у світі транспортний літак «Мрія», а Корольов став основоположником практичної космонавтики у світі. Ми нація, що хоче літати і пізнавати світ!

Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 975
 показать весь комментарий
 
Ща 🐖ботики на вентилятор накинут 🍫!
😁
 показать весь комментарий
 
Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 9578 SmackDown Zone, а от уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було. Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 6075
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
З Днем авіації, Україно!
Ми нація, що має крила.
Ігор Сікорський подарував світові гелікоптер, КБ ім. Антонова створило найпотужніший у світі транспортний літак «Мрія», а Корольов став основоположником практичної космонавтики у світі. Ми нація, що хоче літати і пізнавати світ!

Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 975
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
у КБ "Антонов" самый сильный самолет АН-124 Руслан Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 3082
 показать весь комментарий
 
Где импортозамещение антонова для оснастки 10 ан1458 на антонове.
Где список и работа над деталями импортозамещения
 показать весь комментарий
 
Зеленский уже должен пистить начиная с данылюка если не будет список критических деталей импортозамещения антонова и оплота с малышева и их путинских диверсантов.

Где ***** список критических деталей? А то ни абромавичус ни данилюк понятия не имеют о чем речь
 показать весь комментарий
 
После встречи с зеленским дуде резко захотелось отведать ларек с шавермой Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 8398
 показать весь комментарий
 
 
Ща 🐖ботики на вентилятор накинут 🍫!
😁
 показать весь комментарий
 
 
Этот винторогий десант пасется здесь в общем стаде с местными парнокопытными.
 показать весь комментарий
 
 
Винторогий десант из трёх спизженных у монголов балалаек разбавился двумя спизхженными у китайцев самоварами Політику санкцій проти Росії має бути продовжено, - Президент Польщі Дуда після зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 3760Політику санкцій проти Росії має бути продовжено, - Президент Польщі Дуда після зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 9127Игокович Політику санкцій проти Росії має бути продовжено, - Президент Польщі Дуда після зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 3760Dnipro 75ed19bb
Старость - не радость: "Фонограмма опередила Киркорова на фестивале «Новая волна»" Політику санкцій проти Росії має бути продовжено, - Президент Польщі Дуда після зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 5336
 показать весь комментарий
 
 
вони - що, з параші? Парашинці, які флажочки поміняли - але паляться на лайках?
 показать весь комментарий
 
Дівчинко нульовочко, до школи готуйся!
😁
 показать весь комментарий
 
 
Вам тут підарунки наш піDор зробив. Вітаю вас зелеВоші

Політику санкцій проти Росії має бути продовжено, - Президент Польщі Дуда після зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 5319
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас начнётся что санкции те ничего не решают
И вообще Зе отказывался а Дуда его уговаривал
Ну и про рояль
 показать весь комментарий
 
 
SmackDown Zone

На призыв мой тайный, страстный О, друг мой прекрасный, Выйди на балкон Как красив свод неба атласный И звездный и ясный Струн печален звон Озари стон ночи улыбкой И стан твой гибкий Обниму любя До зари, до утра прохлады Я петь серенады Буду для тебя... (с) ЗЕртская красавіца

Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 3770
 показать весь комментарий
 
 
А есть поинтересней стишок - ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ВАМ СЕКСА, ЕСЛИ ТЯНЕТ ВАС НА БЛУД, НАКОСЯЧТЕ НА РАБОТЕ, ТАМ ВАС ТОЧНО ОТ… БУТ
 показать весь комментарий
 
 
Слухайте, наркоЗЕбіли, а я ось чого не розумію: а чому в новому уряді чи то в новій владі нема успішного реформатора Міхеїла Ніколозовича Саакашвілі? Шо робиться?
 показать весь комментарий
 
Заметь, до тебя тут никто за рояль ничего не писал,
 показать весь комментарий
 
ахахах уже знаешь что и кто будет писать
 показать весь комментарий
 
роль німецької порно актриси яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку така ж дешовая як і твоє життя)))
 показать весь комментарий
 
 
шо поделаешь,профессия такая - порохорыгобот
 показать весь комментарий
 
 
Не вбачає в мені, друже, ворога Через те, що топлю за Пороха, Що надмірно, можливо, часто Називаю Володю блазнем. Сам підставлю тобі шоку, ладно, Знову зомбі назви шоколадним, Адже разом нам жити далі В цій країні (чи на кварталі?) Я погоджусь з тобою, золотко, Що з кондитером нам не солодко, Але буде, хай я і глухе село, З гумористом твоїм не весело. Бери плуг та у шир і у глиб ори, Бо поля не піднімуть вибори, Не засіємо їх ніколи ми Ні цукерками, ні приколами. Поряд стану з тобою, брате, Потом землю свою вдобряти (А не тим лиш, що з шлангу наче Летить в наших фейсбучних срачах))) Хай від рішення твого зле мені, Вірю в силу свого я племені! Раптом що - не раби кайданні: Знову здибаємося На Майдані
 показать весь комментарий
 
чтото пошло не так..обычно после визитов нового пиризидента моют пол....ах да ..вспомнил..1 сентября нацисская германия вместе с рюске свинота дерибанили Польшу
 показать весь комментарий
 
Цікаво що ситуація не фронті не змінилась. Але зеленські, які ще недавно верещали "нажіваются на вайнє" раптово стали цю війну називати "пєрємірієм".
 показать весь комментарий
 
 
яким чином вони наживаються???? є у тебе конкертні докази або бла - бла-бла- з твоїх вуст іде
 показать весь комментарий
 
SmackDown Zone, а от уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було. Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 6075
 показать весь комментарий
 
 
знаєш малорос цей термін виник в Україні ще з часів тієї історії України. Я вважаю що само головне людина яка хоче жити в Україні вона повина дотримуватись Конституції і законів Україні і це само головне. А якою мовою говорять я вважаю це неважливо з огляду на історію України
 показать весь комментарий
 
 
Політику санкцій проти Росії має бути продовжено, - Президент Польщі Дуда після зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 1101SmackDown Zone

Кацап, *****. унылый, лопату по стойке струнко держи поки не ******. Політику санкцій проти Росії має бути продовжено, - Президент Польщі Дуда після зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 3545
 показать весь комментарий
 
 
Ну як не важливо, то нехай це буде українська Політику санкцій проти Росії має бути продовжено, - Президент Польщі Дуда після зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 1935
 показать весь комментарий
 
 
Ахахаха ржу 😂😂

Соя так распиналась про малоросов и вот наконец один появился и теперь они не знают что с этим делать
 показать весь комментарий
 
Неможетбыть, Зеленский лично просил Дуду отменить санкции, только Порошенко мог своим авторитетом их продлевать, верните Петю взад!
 показать весь комментарий
 
 
Ты с дуба спрыгнул, зеб, не можешь понять написанного - только после встречи Дуда заявил, что санкции должны быть продолжены, а до этого Дуда о них даже не задумывался?
 показать весь комментарий
 
 
то ему пэтя по скайпу идею подкинул.*** буду.
 показать весь комментарий
 
 
а сам зелемойский чего сказал на эту тему?
 показать весь комментарий
 
 
Ось як заскиглив про важливість: "без полного выполнения Минских договоренностей".

 показать весь комментарий
 
 
А макрону не хочется этого делать после нескольких гопсеансов "***********" путина жобояду.

А что зе может,если его свита стучит сначала в москву,а лишь потом с их разрешения докладывает зелени.
 показать весь комментарий
 
Порохоботы, будка валится))
Доллар не по сто, бензин тоже))
Все ха санкции против рашки))
Как теперь лаять будете без причины? Фантазии- то ноль))
 показать весь комментарий
 
 
так же,как и раньше.для этого ума вообще не надо.
 показать весь комментарий
 
А наш зебил не способен сказать о санкциях против *****?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх