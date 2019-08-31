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 С полуночи оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток четыре раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщил на ежедневном брифинге спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12.00 в районе проведения операции объединенных сил зафиксированы четыре случая нарушения режима перемирия со стороны противника", - сказал он.

В настоящее время обстановка стабильна, украинские военнослужащие надежно контролируют ситуацию на линии столкновения.

"Боевых потерь в рядах украинских подразделений с начала суток не зафиксировано", - подчеркнул Мотузяник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145722
 
 
 Топ комментарии
 
От жеж єтот Петро Алексеевич, до сих пор наживается на войне С полуночи оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1377
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Як космічна країна усіяна ядерними реакторами, що володіла третім ядерним потенціалом, що дає по зубам ядерній державі здуріла до президентів-Урок, сценічних придурків наркоманів, дрімучих двійочників хамів, птушників-міністрів, фальшивих офіцерів, шлюх та бовдурів в депутатах?
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зеленского не жалко обменять и на пачку сигарет...
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От жеж єтот Петро Алексеевич, до сих пор наживается на войне
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А можно Зеленского обменять на пленных моряков?
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з моряками, а також з полытичними в'язнями трапився нереальний зашквар. Шкода родичів полонених. Вони, мабуть, подумали, що ось, наршеті, але ВАЗ і нині там... С полуночи оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 553
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Так. Моряки не обмінюються, їх повинні повернути за рішенням міжнародного суду. А от на решту наших хлопців, яких ***** утримує в полоні/заручниках, було б здорово
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зеленского не жалко обменять и на пачку сигарет...
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ЗЕленую барыгу и мародера можно выменять только на пачку пельменей на большее он не тянет.
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Як космічна країна усіяна ядерними реакторами, що володіла третім ядерним потенціалом, що дає по зубам ядерній державі здуріла до президентів-Урок, сценічних придурків наркоманів, дрімучих двійочників хамів, птушників-міністрів, фальшивих офіцерів, шлюх та бовдурів в депутатах?
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Йде війна. Майже кожного дня гибнуть герої.
А з подачи ляльководів зеленьского і його команди кожного дня планомірно, постійно, настирливо повторюється і повторюється по багато разів на день "пєрєміріє" та "рєжім тішіни".
Цей абсурд може дійти до того, що будуть писати, що сьогодні 24 години рєжіма тішини на 23 часа 59 мінут билі нарушєни той стараной. Зебіли.
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Хто дав наказ Мотузянику обстріли українських бійців, катування українських полонених, називати "пєрємірієм"?
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Кожний наш військовий вартує... Ну не знаю, мінімум 25 зеленських.
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ох сою бомбит... значит команда зе делает всё правильно.
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******* моладасти нашей, ******* без каторай нам не жить
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