Об этом сообщил на ежедневном брифинге спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 12.00 в районе проведения операции объединенных сил зафиксированы четыре случая нарушения режима перемирия со стороны противника", - сказал он.
В настоящее время обстановка стабильна, украинские военнослужащие надежно контролируют ситуацию на линии столкновения.
"Боевых потерь в рядах украинских подразделений с начала суток не зафиксировано", - подчеркнул Мотузяник.
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Отец Гандзюк разочарован отсутствием результатов встречи с Зеленским
А з подачи ляльководів зеленьского і його команди кожного дня планомірно, постійно, настирливо повторюється і повторюється по багато разів на день "пєрєміріє" та "рєжім тішіни".
Цей абсурд може дійти до того, що будуть писати, що сьогодні 24 години рєжіма тішини на 23 часа 59 мінут билі нарушєни той стараной. Зебіли.