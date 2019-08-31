 Статья, которую предъявляли Калетнику, декриминализована, закрыть дело постановил суд, - Сарган

Ответ на озвученные Горбатюком обвинения в адрес Луценко Лариса Сарган опубликовала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Статья УК, которую 5,5 (!) лет Горбатюк предъявлял Калетнику - давно декриминализирована. По делу есть решения судов, в которых четко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования за отсутствием состава преступления, есть решение суда о необходимости закрытия дела", - написала она.

Сарган считает, что все это - признаки "провалов" Горбатюка, а дело закрыто на законных основаниях.

Читайте на Цензор.НЕТ: Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января"

Что касается 20 дел, которые в последний день работы Луценко в должности генпрокурора были переданы из Управления спецрасследований другим силовым органам, то они не имеют никакого отношения к специфике работы ведомства Горбатюка, утверждает Сарган.

"Производства не имеют отношения ни к делам Майдана, ни к прежним чиновникам. Это, например, дела о похищении сахара, застройках Киева и т.д., переданные по подследственности!", - написала она.

"И напоминаю, Генпрокуратура лишена следствия после создания ГБР, и все дела по закону должны быть переданы следователям ГБР или иных следственных органов. Поэтому очередное нытье руководителя УСР остается только нытьем", - добавила Сарган.

Также на Цензор.НЕТ: В последний день работы Луценко забрал у меня 20 дел, - Горбатюк

Ранее глава Управления специальных расследований Сергей Горбатюк заявил, что в последний день работы на должности генпрокурора Юрий Луценко забрал у его Управления 20 дел против о коррупционных преступлениях бывших чиновников.

Кроме того, в этот же день Генпрокуратура закрыла дело против Игоря Калетника - бывшего вице-спикера Верховной Рады, проходящего по делу "законов 16 января".

Также в последний день работы Луценко назначил главного военного прокурора Матиоса куратором Управления спецрасследований.



