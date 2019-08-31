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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9320) Калетник Игорь (325) Луценко (7605) Сарган (384) Горбатюк (374)

 Статья, которую предъявляли Калетнику, декриминализована, закрыть дело постановил суд, - Сарган

Пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган ответила на обвинения руководителя Управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

Ответ на озвученные Горбатюком обвинения в адрес Луценко Лариса Сарган опубликовала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Статья УК, которую 5,5 (!) лет Горбатюк предъявлял Калетнику - давно декриминализирована. По делу есть решения судов, в которых четко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования за отсутствием состава преступления, есть решение суда о необходимости закрытия дела", - написала она.

Сарган считает, что все это - признаки "провалов" Горбатюка, а дело закрыто на законных основаниях.

Читайте на Цензор.НЕТ: Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января"

Что касается 20 дел, которые в последний день работы Луценко в должности генпрокурора были переданы из Управления спецрасследований другим силовым органам, то они не имеют никакого отношения к специфике работы ведомства Горбатюка, утверждает Сарган.

"Производства не имеют отношения ни к делам Майдана, ни к прежним чиновникам. Это, например, дела о похищении сахара, застройках Киева и т.д., переданные по подследственности!", - написала она.

"И напоминаю, Генпрокуратура лишена следствия после создания ГБР, и все дела по закону должны быть переданы следователям ГБР или иных следственных органов. Поэтому очередное нытье руководителя УСР остается только нытьем", - добавила Сарган.

Также на Цензор.НЕТ: В последний день работы Луценко забрал у меня 20 дел, - Горбатюк

Ранее глава Управления специальных расследований Сергей Горбатюк заявил, что в последний день работы на должности генпрокурора Юрий Луценко забрал у его Управления 20 дел против о коррупционных преступлениях бывших чиновников.

Кроме того, в этот же день Генпрокуратура закрыла дело против Игоря Калетника - бывшего вице-спикера Верховной Рады, проходящего по делу "законов 16 января".

Также в последний день работы Луценко назначил главного военного прокурора Матиоса куратором Управления спецрасследований.

Статья, которую предъявляли Калетнику, декриминализована, закрыть дело постановил суд, - Сарган 01
Статья, которую предъявляли Калетнику, декриминализована, закрыть дело постановил суд, - Сарган 02

Источник: https://censor.net.ua/n3145715
 
 
 Топ комментарии
 
Статья УК, которую 5,5 (!) лет Горбатюк предъявлял Калетнику - давно декриминализирована Источник: https://censor.net.ua/n3145715

И все это время Луценко и до этого Шокина это устраивало?!
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Портнов вернулся, беркутовцев оправдали, калетник - святой, богдан вместе со схематозниками гульбенит в Сен-Тропе.

Я ничего не забыл?
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ПетРило, дякуємо за потужні рехформи!!
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Портнов вернулся, беркутовцев оправдали, калетник - святой, богдан вместе со схематозниками гульбенит в Сен-Тропе.

Я ничего не забыл?
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Петро со всеми договорился, везде пути отхода
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Статья УК, которую 5,5 (!) лет Горбатюк предъявлял Калетнику - давно декриминализирована Источник: https://censor.net.ua/n3145715

И все это время Луценко и до этого Шокина это устраивало?!
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Ой, и хто же её (статью) кастрировал ( декриминализовал) ? Неужели Зеленский?
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ПетРило, дякуємо за потужні рехформи!!
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Ми провели судову реформу! (с) п. порошенко
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зебілам не доходить, що тим депам, які галасували 16 січня 2014-го, за те галасування пред'явити нема чого... Хоч би як би не хотілося цього...
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""И напоминаю, Генпрокуратура лишена следствия после создания ГБР, и все дела по закону должны быть переданы следователям ГБР или иных следственных органов. Поэтому очередное нытье руководителя УСР остается только нытьем", - добавила Сарган.
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там, на "Луценко призначив Матіоса куратором Управління спецрозслідувань. Указ надійшов в Управління спецрозслідування 30 серпня" - https://censor.net.ua/ua/n3145713 - один Сашко воює з зебілами і зрадниками...
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Слава Петиным рехвормам. Теперь преступники ето не те которые убивают людей, воруют миллиарды или предают Родину, а те кто не может растаможить евробляху или заплатить за комуналку.
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Посадить В Украине могут только рабочего, который ******л кусок колбасы потому -что жрать нечего, а адвокат так вообще неслыханная роскошь!
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