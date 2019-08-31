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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:диаспора (281) Зеленский (2622) Польша (4872) украинцы (3012)

 "Рассматриваем это как пренебрежение": диаспора обратилась к Зеленскому с эмоциональным заявлением, из-за нежелания встречаться с украинцами в Польше

38 общественных организаций украинцев из 21 страны мира обратились к президенту Зеленскому с открытым письмом, где выражают свою обеспокоенность тем, что он не собирается встречаться с представителями диаспоры в Польше в рамках своего визита туда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, цитируя текст письма, ссылку на которое опубликовала лидер общественной инициативы "Евромайдан-Варшава" Наталья Панченко.

"Мы, представители украинских организаций за рубежом, глубоко обеспокоены тем, что в рамках Вашего официального визита в Польшу, который состоится 31 августа - 1 сентября 2019 года, не предусмотрено встречи с украинской общиной", - отмечается в письме.

При этом упоминается, что согласно последним исследованиям, проведенным в 2019 году, в Польше проживает около 1,27 млн украинцев. Кроме этого, по данным Всемирного банка, в 2018 году украинцы из-за границы пополнили бюджет Украины на 14 млрд долларов, что составляет 11,4% ВВП страны.

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"Мы глубоко опечалены тем фактом, что Президент Украины игнорирует крупнейшую в мире зарубежную украинскую общину. Рассматриваем это как проявление пренебрежения интересами более 20% граждан Украины, проживающих за рубежом", - отмечается в обращении.

Диаспора также просит Зеленского создать должность штатного советника по вопросам украинцев за рубежом и миграционной политики при Кабинете Министров Украины.

Кроме того, в письме перечислены вопросы, которые, по мнению представителей диаспоры, требуют немедленного обсуждения и безотлагательного решения. Среди них, в частности, введение электронного голосования для граждан Украины, находящихся за рубежом, соблюдение конституционного права граждан Украины за рубежом быть избранными и иметь своих представителей в органах государственной власти, введение множественного гражданства, создание программы возвращения для трудовых мигрантов.

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Обращение к Президенту, в частности, подписали представители украинских общественных организаций Польши, Канады, Испании, Италии, США, Португалии, Египта, Индии, Австралии, Швейцарии, Греции, Германии, Франции, Литвы, Малайзии, Бразилии, Иордании, Австрии, Молдовы, Дании, Ирландии, ЮАР, Румынии, Украинского всемирного координационного совета (УВКС) и др.

Рассматриваем это как пренебрежение: диаспора обратилась к Зеленскому с эмоциональным заявлением, из-за нежелания встречаться с украинцами в Польше 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145714
 
   
 Топ комментарии
 
Негоже малоросу з діаспорою українською бачитись, мля...
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Sir Lawrence‏ @sir_T_Lawrence



Если у нас с Россией нет войны, то почему пленные летят самолетом из Москвы, а не едут из Донецка?
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"создать должность штатного советника по вопросам украинцев за рубежом и миграционной политики при Кабинете Министров Украины."

У нас вообще-то этим целое Министерство Иностранных Дел с целой сетью посольств и консульств занимается, зачем еще должности плодить?
И так уже этих министерств как собак нерезанных - и министерство соцполитики, и министерство спорта, и даже, прости Господи, министерство гумманитарных вопросов (что это? зачем это???)
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оно было не в курсе существования каких то там диаспор ... , а подсказать оказалось некому!

"Розглядаємо це як зневагу": діаспора звернулася до Зеленського з емоційною заявою через небажання зустрічатися з українцями в Польщі - Цензор.НЕТ 6408
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мені подоюається напис на рухающій стрічці...якраз про перелік пов'язаних з Приватом юридичних особ...помітили? Навіть це вказує , що цей підставний- з кишені коломойші...
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Прозревают.
Зачем было голосовать за зе?
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а ці діаспоряни не допускають, що в преЗЕдента може бути більш важлива справа ніж вишиванками мірятись. Час визначитись: повтікали при рогоаналах, то чому ж не повернулись при ПОПі, який з кожною діаспоринкою в ясна лупився, чому ж він свиночолий для вас нічого не зробив, хоча б подвійне громадянство прийняв? Відповідь проста -- ви йому в Україні нахрін не потрібні були. А цей "клоун", дасть Бог, спробує вас повернути без вишиватної показухи...
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На зображення будь якої української діаспори використовують це недолуге фото. Припиніть. Діаспора є одним з бойових загонів українства за кордоном і зображатися повинна відповідно.
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А якого хрєна він має зустрічатись з українською діаспорою ? Це ж не єврейська діаспора .
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А зачем еврейскому клоуну Диаспора???

Есть Богдан, шаурма, фонтаны.....этого хватит.
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диаспора диаспоре рознь...и не пристало президенту Украины устраивать встречу с разными проходимцами которые организовали кучу ооо"диаспора" и пилят гранты в том числе выделенные рашей...
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"пилят гранты в том числе выделенные рашей..."
Нє, нуачо. Діаспора ООО Green Family ("Зелена сім'я") - вона така...
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Президент едет с ОФИЦИАЛЬНЫМ визитом, который готовился заранее и все мероприятия по протоколу запланированы по времени и месту. Негоже ему нарушать протокол и на территории принимающей стороны устраивать междусобойчик с мигрантами. Не этично это. Есть украинские общественные организации за рубежом и они могут обсуждать свои проблемы с властями Украины по почте и в другой форме. Или нет? Щас он всё бросит (государственный визит) и будет встречаться с заробитчанами. Есть дипломатический этикет, и так поступать не красиво. Парагаботы узбагойтесь! Хватит мутить.
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Я недавно проходил тест на коэффициент интеллекта на английском языке - 136. Учитывая, что английский не родной - я весьма доволен результатом. Так шо, Вова, кури бамбук, мозговед парагабоццкий.
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Так що ви хотіли від прихильника петушарія?

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***. "Розглядаємо це як зневагу": діаспора звернулася до Зеленського з емоційною заявою через небажання зустрічатися з українцями в Польщі - Цензор.НЕТ 7015 Кацманавт оказывается еще и петух. Тьфу, блэт.
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Тебе наїбали.Хоча напевне ти сам навмисно десь кому загубив.
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Заробитчане перечислили в Украину энное количество миллиардов, это да, но если бы они вернулись в Украину принесли бы своей работой больший вклад в ВВП страны. К слову, в диаспоре в основном уехавшие на ПМЖ, немало уже родившихся там, а не заробитчан. Вот заробитчане деньги в Украину и присылают семьям, а диаспора, уже осевшая за границей, практически нет. Но в любом случае, это право каждого, решать, где жить.
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PS Но если ты уже уехал из страны, не нужно пытаться сильно свое мнение навязывать. Страну строят те, кто в ней живет, а те, кто уехал, они строят не Украину, а страну, в которой живут.
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Українська діаспора за кордоном - наш адвокат у світі. Тому не применьшуйте значення діаспори. Окрім того волонтери доправляли в Україну все необхідне для армії. А скільки наших військових лікувалось за кордоном за гроші діаспорян? А скільки самих діаспорян воювали в АТО? І загинули, як Сліпак і Пославський?
Не кажіть так зневажливо про діаспору. Вони наші рідні і потребують нашої поваги, уваги і належного визнання.
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ВАНЯ НО И ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ НЕНАДО.
ЛЮДИ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР. И ОН НЕ В ПОЛЬЗУ УКРАИНЫ. И НАДО ПОНИМАТЬ, ЧТО ТЕ, КТО НОСИТСЯ С ТЕРМИНОМ ,,ДИАСПОРА" ХОТЯТ ОТ УКРАИНЫ ВСЕГО ЛИШЬ ГРАНТОВ, ЕСЛИ ОНИ СТАВЯТ ТАК ВОПРОСЫ. НО МЛЯТЬ, УКРАИНА НЕОБЯЗАНА ПЛАТИТЬ ОТДЕЛЬНЫМ ЭМИГРАНТАМ. И УКРАИНА НЕ В СОСТОЯНИИ ПЛАТИТЬ ВСЕМ ЭМИГРАНТАМ.
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Были бы вы успешны, то может быть и так, советы и поддержка преуспевающему особо не надобны, он сам их кому угодно даст, да вот только течение вас потихоньку сносит в Мордор, в Таежный Союз, впрочем вам может быть там и место чтоб строиться., вниз прыгать много легче и проще, чем в высоту.
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Следите за руками клоуна, доверчивые украинцы лохи. Мавродий отдыхает.
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Выбешивают порохоботы своей риторикой, что, мол, президент еврей и он поэтому не хочет встречаться с украинцами. Вы, падлы, сеете межнациональную рознь.
---
Приходит маленький Мойша домой, подходит к маме, и говорит:
- Мама, мама, а я сегодня в школе написал в графе "Национальность" шо я русский!
- Сынок, а шо ты каждый день кушал на обед?
- Курочку
- Вот, а теперь ты будешь есть картошку, как все русские дети.
Мойша расстроился, пошел к папе, думает, может папа одобрит.
Подходит к папе:
- Папа, папа, а я сегодня в графе "Национальность" в школе написал шо я русский!
- Сынок, а на чем ты каждый день ездил в школу?
- На машине папа!
- Вот, а теперь ты будешь ездить на трамвае, как все русские дети.
Мойша, совсем расстроенный, подходит к дедушке, вдруг тот одобрит:
- Дедушка, дедушка, а я сегодня в графе "Национальность" написал шо я русский!
- Внучек, а сколько ты получал в школу каждый день карманных денег?
- Стольник, дедушка!
- Вот, а теперь ты будешь получать рупь, как все русские дети.
Мойша совсем расстроился, садится вместе с семьей ужинать.
Все едят курочку, перемигиваются между собой.
Мойша кушает картошку.
Тут мама спрашивает Мойшу:
- Ну шо сынок, как тебе быть русским?
- Бл@дь, всего пару часов, как русский, а уже вас, евреев, ненавижу!!!

---
Мне стыдно, что порохоботы позорят украинцев, которые тысячелетия живут рядом с евреями. Этой гнусности нужно положить конец и модератор должен банить ублюдков, которые разыгрывают национальную карту.
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Именно так! Между рашеватой и пороховатой нет никакой разницы ни в менталитете, ни в интеллекте. И те, и другие ведут страну к пропасти. Только, слава Богу, в Украине таких меньше 8%.
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ЭТИ УБЛЮДКИ СЕЮЩИЕ РОЗНЬ ПО КОМАНДЕ ИЗ масквабада КАК ТО ЗАБЫЛИ ЧТО ТЕРРИТОРИЯ НЫНЕШНЕЙ УКРАИНЫ СОСТОИТ ИЗ ТЕРРИТОРИИ ПРИНАДЛЕЖАВШЕЙ ДВУМ ДРЕВНИМ ГОСУДАРСТВАМ - РУСИ КИЕВСКОЙ, И ХАЗАРИИ. ПРИЧЁМ ХАЗАРИЯ КАК НЕ КРУТИ, НО ПО ДРЕВНЕЕ РУСИ КИЕВСКОЙ. И ЕСЛИ КОМУ НЕНРАВЯТСЯ ,,ЕВРЕИ" В УКРАИНЕ, ТО ВЕРНИТЕ ИМ ХАЗАРСКИЕ ЗЕМЛИ, И РАЗДЕЛИТЕСЬ С БОГОМ В МИРУ.
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в Хазарии верхушка приняла иудаизм это не означает . что жители были евреи . в Армении евреев жило в несколько раз больше чем армян и чё теперь ?
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Кац переживает за растущий антисемитизм ? таки эту претензию к зельцману с мендель предъявлять нужно . опять таки 3 или 2 последних года только и писали про вальцмана с гройсманом геноцид украинцев и будущую хазарию . а теперь это табу ?
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Що там про діаспору! Вовік ще навіть не заікнувсь про 8200 ув'язнених за сфабрикованими Матіосом справами. Чи збирається він їх амністувати хочаб? Деякі вже п'ятий рік маринуються в нелюдських умовах одиночних камер!
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Тільки українці можуть поїхати за смачнішою ковбасою і ліпшим рівнем життя і прицьому ще щоки надувати від поважності.
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знайомі хлопці поїхали працювати в Польщу.Жили в невеликому селищі.Там їх було майже 30%.А 30% хлопців цього селища працювали в Німетчині.І,можливо,також ''щоки надували від поважності''.
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ШОСЬ я НЕЧУВ ЩОБ ПОЛЬСЬКА ДІАСПОРА ШОСЬ ВИМАГАЛА ВІД ПОЛЬСЬКОГО ПРЕЗІДЕНТА, ТА ВІД ПОЛЬСЬКОГО УРЯДУ. БО ТУТ ШВИДКО МОЖНА НАРВАТИСЯ НА ЗВИНУВАЧЕННЯ У ВТРУЧАННІ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ ІНШОЇ КРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАК ЗВАНОЇ ,,ДІАСПОРИ". 😂😅😂
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возвращайтесь на историческую родину и не фиг скиглить на чужбине
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Предшественники Зеленского работу с диаспорой строили через МИД , с соответствующим финансированием , не гнушался єтого даже одиозньій Янукович. Соответственно , сформировалась и "прослойка активистов" в диаспоре , материально заинтересованная в продолжении таких отношений. Данньій демарш функционеров из "польской" диаспорьі является банальной попьіткой привлечения к себе внимания нового президента , для сохранения прежней схемьі финансирования из украинского бюджета. Имхо
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Якусь публічну і організаційну роботу вони таки роблять. А на це треба хочаб неабиякі, але ресурси, моральна і медійна підтримка. Вони - наші представники за кордоном. Угорці - он як опікуються своїми соплемінниками на Закарпатті! І гроші, і школи, і паспорти...Не можна і нам своїх українців ігнорувати.
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Ели бы мы хотели оторвать от Польши Хельмщину, тогда может и мы как венгры стали выдавать паспорта гражданам Польщи. А пока причин петь деферамбы заробитчанам не вижу. Там наверное половина с Донбасса.
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Не надо диаспорам никаких особых отношений с МИД строить. Есть Консульства и есть Консульские отделы при посольстве. Вот и поддерживайте отношения. А то те диаспоры не приходят даже на выборы в Консульства. А Посол и Консулы барыги показывают 100%ную явку, и под 90 % голосование за барыгу. Так было в Австралии и многих др. странах.
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про фінансування не знайшла нічого.Програму знайшла,а про гроші нічого.
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Диаспора должна ждать УКРАИНСКОГО президента.
Или сделать себе обрезание...
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"Рассматриваем это как пренебрежение": диаспора обратилась к Зеленскому с эмоциональным заявлением, из-за нежелания встречаться с украинцами в Польше - с кем надо, он уже встретился - Зеленский встретился с представителями Совета раввинов Украины
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