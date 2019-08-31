 "Рассматриваем это как пренебрежение": диаспора обратилась к Зеленскому с эмоциональным заявлением, из-за нежелания встречаться с украинцами в Польше

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, цитируя текст письма, ссылку на которое опубликовала лидер общественной инициативы "Евромайдан-Варшава" Наталья Панченко.
"Мы, представители украинских организаций за рубежом, глубоко обеспокоены тем, что в рамках Вашего официального визита в Польшу, который состоится 31 августа - 1 сентября 2019 года, не предусмотрено встречи с украинской общиной", - отмечается в письме.
При этом упоминается, что согласно последним исследованиям, проведенным в 2019 году, в Польше проживает около 1,27 млн украинцев. Кроме этого, по данным Всемирного банка, в 2018 году украинцы из-за границы пополнили бюджет Украины на 14 млрд долларов, что составляет 11,4% ВВП страны.
"Мы глубоко опечалены тем фактом, что Президент Украины игнорирует крупнейшую в мире зарубежную украинскую общину. Рассматриваем это как проявление пренебрежения интересами более 20% граждан Украины, проживающих за рубежом", - отмечается в обращении.
Диаспора также просит Зеленского создать должность штатного советника по вопросам украинцев за рубежом и миграционной политики при Кабинете Министров Украины.
Кроме того, в письме перечислены вопросы, которые, по мнению представителей диаспоры, требуют немедленного обсуждения и безотлагательного решения. Среди них, в частности, введение электронного голосования для граждан Украины, находящихся за рубежом, соблюдение конституционного права граждан Украины за рубежом быть избранными и иметь своих представителей в органах государственной власти, введение множественного гражданства, создание программы возвращения для трудовых мигрантов.
Обращение к Президенту, в частности, подписали представители украинских общественных организаций Польши, Канады, Испании, Италии, США, Португалии, Египта, Индии, Австралии, Швейцарии, Греции, Германии, Франции, Литвы, Малайзии, Бразилии, Иордании, Австрии, Молдовы, Дании, Ирландии, ЮАР, Румынии, Украинского всемирного координационного совета (УВКС) и др.
У нас вообще-то этим целое Министерство Иностранных Дел с целой сетью посольств и консульств занимается, зачем еще должности плодить?
И так уже этих министерств как собак нерезанных - и министерство соцполитики, и министерство спорта, и даже, прости Господи, министерство гумманитарных вопросов (что это? зачем это???)
Зачем было голосовать за зе?
Есть Богдан, шаурма, фонтаны.....этого хватит.
Нє, нуачо. Діаспора ООО Green Family ("Зелена сім'я") - вона така...
Не кажіть так зневажливо про діаспору. Вони наші рідні і потребують нашої поваги, уваги і належного визнання.
ЛЮДИ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР. И ОН НЕ В ПОЛЬЗУ УКРАИНЫ. И НАДО ПОНИМАТЬ, ЧТО ТЕ, КТО НОСИТСЯ С ТЕРМИНОМ ,,ДИАСПОРА" ХОТЯТ ОТ УКРАИНЫ ВСЕГО ЛИШЬ ГРАНТОВ, ЕСЛИ ОНИ СТАВЯТ ТАК ВОПРОСЫ. НО МЛЯТЬ, УКРАИНА НЕОБЯЗАНА ПЛАТИТЬ ОТДЕЛЬНЫМ ЭМИГРАНТАМ. И УКРАИНА НЕ В СОСТОЯНИИ ПЛАТИТЬ ВСЕМ ЭМИГРАНТАМ.
украинцылохи. Мавродий отдыхает.
---
Приходит маленький Мойша домой, подходит к маме, и говорит:
- Мама, мама, а я сегодня в школе написал в графе "Национальность" шо я русский!
- Сынок, а шо ты каждый день кушал на обед?
- Курочку
- Вот, а теперь ты будешь есть картошку, как все русские дети.
Мойша расстроился, пошел к папе, думает, может папа одобрит.
Подходит к папе:
- Папа, папа, а я сегодня в графе "Национальность" в школе написал шо я русский!
- Сынок, а на чем ты каждый день ездил в школу?
- На машине папа!
- Вот, а теперь ты будешь ездить на трамвае, как все русские дети.
Мойша, совсем расстроенный, подходит к дедушке, вдруг тот одобрит:
- Дедушка, дедушка, а я сегодня в графе "Национальность" написал шо я русский!
- Внучек, а сколько ты получал в школу каждый день карманных денег?
- Стольник, дедушка!
- Вот, а теперь ты будешь получать рупь, как все русские дети.
Мойша совсем расстроился, садится вместе с семьей ужинать.
Все едят курочку, перемигиваются между собой.
Мойша кушает картошку.
Тут мама спрашивает Мойшу:
- Ну шо сынок, как тебе быть русским?
- Бл@дь, всего пару часов, как русский, а уже вас, евреев, ненавижу!!!
---
Мне стыдно, что порохоботы позорят украинцев, которые тысячелетия живут рядом с евреями. Этой гнусности нужно положить конец и модератор должен банить ублюдков, которые разыгрывают национальную карту.
Или сделать себе обрезание...