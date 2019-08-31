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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2622) Польша (4872)

 Зеленский прибыл в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Самолет президента приземлился в варшавском аэропорту им. Шопена, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В Варшаве Зеленский проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в узком и расширенном кругах. Впоследствии состоится встреча лидеров двух стран со СМИ.

После этого президент Украины возложит венки к Могиле Неизвестного солдата на площади Пилсудского в центре Варшавы.

Впоследствии глава украинского государства проведет переговоры с маршалом Сената Станиславом Карчевский и председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецкий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский осуществит официальный визит в Польшу, где проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, - ОП

После этого президент Украины встретится с лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

В субботу вечером глава государства встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

На следующий день Зеленский в кругу международных партнеров примет участие в Варшаве в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп отменил визит в Польшу, где должен был в том числе встретиться с Зеленским

Источник: https://censor.net.ua/n3145712
 
 
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"Порох нападе" - прикольно.Може сразу в дурдом,шоб не напав.
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А Генеральный прокурор Рябошапка сказал, что украинских заложников уже освободили
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Ну Разумков же сказал что ЗП маленькая))))
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Ничего , зато у Зюзи в руках теперь " корыто " . ! Осталось только купить лопату побольше -- И-и... , зарплата уже станет не нужна .. .
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Где это ты видел еврея с лопатой?))))))))))))))))))))))))))))
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Лопатой будет махать Юзик , под чутким руководством Зе .. .
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Соевые, так как там "Нерукопожатый в Европе президент, никто не будет разговаривать, поедет в маскву договариваться за тайожный союз, поделить Украину посередине"? Зеленский прибыл в Польшу - Цензор.НЕТ 7472
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Ща порохоботы замироточат _ 🐓💨🍫💨🍬💨🍫
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Зато ботоксное чучело в Польшу на мероприятия даже не пригласили, сидит там в параше своей, дуется
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будет сдавать национальный интерес - как обычно..., как до этого в других странах...
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Прахоботики, а че ваши союзники- зажопники молчат
на ЦН?? Они тупее или умнее вас??
🤔
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лугандонский мусорок Baks13 радуется, шо дите малое, думает пенсию от ********** повысят. Д.б.
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Іноді краще жувати, ніж говорити. Тим більш коли г@вна наївся....
🤑
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иди, мусор, тебе пора на процедуры, что радуцкий прописал
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Сам додумался или у тебя репетитор по идиотизму?
😁
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Твоей деградацией полностью удовлетворен!
😁
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Польські рятувальники напоготові. Або щось згорить (як в Парижі), або щось обвалиться(як в Одесі).
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кстати да...
случайности не случайны...
смотрели старый фильм "Омен" ?
Он и Мендель, типажи как будто прямо оттуда... - и внешне очень похожи...
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Так тут преступник не тот кто поставляет,а тот кто покупает по завышенной цене,плохой компромат,ищите дальше.
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Зє!лєнь! Када іканомікай начньотє занімацца??? А то всьо популізьм да дімагогія - йєзик, недоторканість... Скока желєзних дорого пороложено? Скока локомотівов постройєно?
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а зачем, новый премер сказал, что укрзализныцю приватизируют. Вон Бння уже и гроши приготовил
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Ну приехал (преЗедент) так приехал........
Главное, что бы на встречах больше молчал, чем говорил или текст хорошо выучил........
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цензор, а шо такое, мы уже на расее? карикатуры на припиз..., ох блин, запиз..., ох, блин, та шою такое, презЕента уже низя?
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