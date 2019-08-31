 КПВВ на Донбассе переходят на осенний график работы, - Госпогранслужба

Пропуск людей и транспортных средств будет осуществляться с 7:00 до 18:30. Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

По осеннему графику будут функционировать такие дорожные коридоры: "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое"; "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское"; "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка"; "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое"; "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

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Сегодня, 31 августа, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 06:00 до 20:00.

В целом на протяжении прошлых суток через КПВВ проследовали 41,7 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств.