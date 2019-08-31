 Расследование против матери нардепа-беглеца Онищенко завершено, - НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению одной из участниц так называемой "газовой схемы" в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". 30 августа подозреваемой и ее защитникам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - сказано в сообщении.

В Бюро указали, что подозреваемая – родственница бывшего народного депутата Украины, которого НАБУ и САП обвиняют в организации "газовой схемы".

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С августа 2016 года она находилась в международном розыске, 25 июля 2019 года ее задержали украинские правоохранители в аэропорту "Борисполь".

Мать Онищенко подозревают в создании преступной организации, присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, фиктивном предпринимательстве и отмывании преступных доходов.

Инессу Кадырову задержали в "Борисполе" 25 июля после прилета из Испании. Онищенко утверждал, что его мать плохо себя чувствует и "хочет умереть на родине".

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1 августа суд запретил ей покидать Киев и обязал сотрудничать со следствием. В суде мать Онищенко заявила, что ей не стыдно перед детьми и внуками. "Что касается газа - я в этом ничего не понимаю, ни в чем не разбираюсь. Никогда не совала туда нос", - сказала она.