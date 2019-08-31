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 Расследование против матери нардепа-беглеца Онищенко завершено, - НАБУ

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению матери бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко Инессы Кадыровой в участии в "газовой схеме". Ей и ее защите открыты материалы следствия для ознакомления.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению одной из участниц так называемой "газовой схемы" в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". 30 августа подозреваемой и ее защитникам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - сказано в сообщении.

В Бюро указали, что подозреваемая – родственница бывшего народного депутата Украины, которого НАБУ и САП обвиняют в организации "газовой схемы".

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С августа 2016 года она находилась в международном розыске, 25 июля 2019 года ее задержали украинские правоохранители в аэропорту "Борисполь".

Мать Онищенко подозревают в создании преступной организации, присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, фиктивном предпринимательстве и отмывании преступных доходов.

Инессу Кадырову задержали в "Борисполе" 25 июля после прилета из Испании. Онищенко утверждал, что его мать плохо себя чувствует и "хочет умереть на родине".

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1 августа суд запретил ей покидать Киев и обязал сотрудничать со следствием. В суде мать Онищенко заявила, что ей не стыдно перед детьми и внуками. "Что касается газа - я в этом ничего не понимаю, ни в чем не разбираюсь. Никогда не совала туда нос", - сказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3145709
 
 
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ПАнять и прАстить, мля... Зелебобики скоро всех повыпускают...
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Косоглазый из-за поребрика леха косой
- Трамп всё таки заблокировал военную помощь Украине.
- Китай решил помочь с той стороной
- Пленных не вернут,пока Украина не выдаст свидетеля по МН17
- Е- декларации только для бедных
- Карманная армия у Зечма
- МОЗ-отс@сал
Кароч, Аваков министр ета мелочи
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А-Я-яй! Стару жінку за нещасні крадені мільярди тягають по судах.
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ПАнять и прАстить, мля... Зелебобики скоро всех повыпускают...
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А-Я-яй! Стару жінку за нещасні крадені мільярди тягають по судах.
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В ефірі телеканалу Зік Арахамія заявив, що майбутня жертва палітічєскіх рєпрєсій Юра Луценко є акціонером ПІДПІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ КАЗИНО.
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Вроде при ВАС кого то посадили. СМЕХОТА.
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Косоглазый из-за поребрика леха косой
- Трамп всё таки заблокировал военную помощь Украине.
- Китай решил помочь с той стороной
- Пленных не вернут,пока Украина не выдаст свидетеля по МН17
- Е- декларации только для бедных
- Карманная армия у Зечма
- МОЗ-отс@сал
Кароч, Аваков министр ета мелочи
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Ты это к чему? Вы же всех врагов посадили, почему проиграли? Вы не ИДИОТЫ? Теперь шлепай, кому это интересно? Вы в прошлом, а новые и без вас разберуться.
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Косой, нахера ты мягкий знак в "разберутся" тулишь? Давай-ка в трускавец...
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ЗЕбіл Alex Surov 3d90a6e3, я щойно завершив автоподорож Європою. За тиждень був у сімох країнах, відвідав три столиці. Раніше до цього відвідував тільки Відень.

А ти був в ЄС?

Розумію, що даремно питаю у виборця ЗЕленої Шмарклі
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Ты дэбил? Причем здесь Европа? Ты читать умеешь или только полы мыть за границей? Нашел чем хвастаться. Сейчас все бомжи и беженцы на Европу выехали. В большинстве европейских городов бомжатник еще хуже чем в Киеве, если отойти в сторону от центральных туристических улиц. У тебя хоть дом хороший с садом есть в Киеве или пригороде?
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Онищенко утверждал, что его мать плохо себя чувствует и "хочет умереть на родине"Источник:https://censor.net.ua/n3145709

Надіюсь в камері їй в цьому допоможуть... Расследование против матери нардепа-беглеца Онищенко завершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9244
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А мамку шуфереча не трогают??? Карпаты сами собой лысеют? От старости?
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