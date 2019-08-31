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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (1989) Радуцкий Михаил (20)

 Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав

Депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий опроверг информацию о том, что через несколько месяцев возглавит Минздрав.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, многие коллеги во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала.Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований тут", - написал Радуцкий.

Он пообещал тесно сотрудничать с Министерством здравоохранения.

"Архитектура законов первостепенна. Я буду тесно сотрудничать с МОЗ. Вчера собрался наш комитет, встретились с министром. Наметили план первых 100 дней", - добавил Радуцкий.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава. ФОТОрепортаж

Главу Минздрава Радуцкий охарактеризовал как "профессионала" и "энергичного и умнейшего специалиста".

"Лучше кандидатуры, чем она, сложно найти. Именно потому ее утвердили президент, премьер-министр и большинство. Ее делегировало большинство, и сейчас она – часть команды нового премьер-министра. Я остаюсь и планирую оставаться работать в парламенте", - подытожил депутат.

Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав 01

Накануне глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что Михаил Радуцкий может через несколько месяцев возглавить Минздрав, а Зоряна Скалецкая – стать его заместителем.

Напомним, 29 августа Радуцкий в личной переписке в сессионном зале Рады эмоционально высказался, обсуждая вопрос назначения нового главы Минздрава. В частности, он употребил нецензурную лексику в адрес тех людей, которые говорят, что он поддерживает и.о. министра здравоохранения Супрун.

Также на Цензор.НЕТ: Супрун писала, что маты - это полезно, поэтому я не вижу криминала, - Радуцкий о своей переписке

После публикации новости о данной переписке на Цензоре Радуцкий задумался о том, чтобы попробовать снять новость, но его от этого отговорил собеседник.

Источник: https://censor.net.ua/n3145707
 
 
 Топ комментарии
 
Супрун перевела 80% медицинской системы на канадско-австралийскую систему.
Но, всё это в прошлом.
Советский феодализм имени Семашко возвращается.
Хорошо никогда не лечились - незачем и начинать.
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я смотрю, ты с утра уже успел пройти лечебные процедуры от Радуцкого, и поди не один раз Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 3114
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Завершилась светлая эпоха, Украина погружается в смрад мракобесия с "разными лекарствами для разных рас", с мафией, выжимающей из пациентов все соки и отправляющей лечиться корой дуба Зебилы будут страдать и дохнуть - это их выбор. Жаль только остальных, жаль детей, жаль Украину Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 8823
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я смотрю, ты с утра уже успел пройти лечебные процедуры от Радуцкого, и поди не один раз Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 3114
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Та куди там йому. Клініка "Борис" славиться своїми цінами. Мій колега лікувався там (пульмонологія) і попри його нехилу запрлату був трохи шокований.
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Интересные у вас картинки, в Кацапии ))
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Это ты брось. Назвался проктологом - будешь всем коллегам клизмы ставить.
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Вы тут кумовство, сватовство - та тут, бл...., просто родные человечки ! Похоже правда: Не имей 100 рублей, а имей Беню и лохи сами тебе принесут в клювиках ФСЕ.....

Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 710
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Ему в Раде понравилось и попа не болит..!)))
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Можно было бы идти, он хотя бы клинику основал, притом довольно престижную в рамках Украины. Что, к примеру, основала Супрун, вспомнить сложно.
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Завершилась светлая эпоха, Украина погружается в смрад мракобесия с "разными лекарствами для разных рас", с мафией, выжимающей из пациентов все соки и отправляющей лечиться корой дуба Зебилы будут страдать и дохнуть - это их выбор. Жаль только остальных, жаль детей, жаль Украину Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 8823
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Супрун перевела 80% медицинской системы на канадско-австралийскую систему.
Но, всё это в прошлом.
Советский феодализм имени Семашко возвращается.
Хорошо никогда не лечились - незачем и начинать.
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Тебе нравится копротерапия, я так и думал, как и всем 72% зепетушни.
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В его клинике мертвие воскресают увидев счет, престижная.
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Вот тебе " освежитель памяти " - после переезда на Украину стала директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев, основала общественную организацию «Защита патриотов».. В октябре 2015 года стала основателем и директором Школы реабилитационной медицины Также была внештатным консультантом комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения. Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 3933 .
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Вот чем Супрун занималась до Украины.

"З 2000 року Уляна Супрун працювала заступницею головного лікаря-радіолога в Діагностичній радіології жіночого здоров'я (Медікал Імеджінґ оф Манхеттен), пізніше стала заступницею медичного директора і партнеркою цього медичного центру, де працювала до 2009 року. "

Манхеттен это самый центр Нью-Йорка!

"Освіта
Радуцький заявив, що не збирається очолювати МОЗ - Цензор.НЕТ 1448

Диплом Doctor of Medicine (США)
Навчання на бакалавра природничих наук в галузі біології в Університеті Вейна, США (1981-1985)Навчання на лікаря (Doctor of Medicine)[10] в Університет штату Мічиган, Коледж медицини людини[en], США (1985-1989)Проміжна річна програма резидентури, лікарня Оаквуд, США (1989-1990)Лікарка-резидентка з радіологічної діагностики, лікарня Синай в Детройті[en], США (1990-1994)[11]Аспірантура з мамографії та томографічної радіології, лікарня Генрі Форда, США (1994-1995)[12]"
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""Борис" создавал не Радуцкий, а Борис Асланович Савлохов, кивеляне вам расскажут за него много интересного... И каким боком там Радуцкий приплелся, это уже совсем другая история не имеющая никакого отношения к медицине".
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Короче клиника: "заходи не бойся - уходи не плачь".
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"Х.. вам в ж... , а не минздрав ". - Радуцкий . .
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чудова жінка, професіонал, дай їй Бог всього найкращого. Українці її не заслужили

Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 8259
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По итогам изложенного, новая влада должна дать Богатырёвой звание "Героя Новомалороссии".
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"Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко"
Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 2451
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Якось потроху стали забувати лікаря Комаровського. Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 186
Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 6840
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Доречі, так. Він же спец по молодим матусям. Якби не Комаровський, то ці малолітні курки своїх дитинчат фіг би виростили.
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Ваш пост звучить таким якимось подвійним змістом,
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В Украине теперь только один доктор на все случаи жизни - доктор Коломойский Радуцький заявив, що не збирається очолювати МОЗ - Цензор.НЕТ 3579
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зебілам вірити - себе не поважати.

Не можна довіряти навіть Арахамії - самому толковому нардепу з СН. А, тим більше, отим "медпрацівникам".
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А чего это он спрыгивает? В смс он - мегатрахарь, а в жизни - импотент штоле?
Вспомнилось:
- Соломон Маркович, в Одессе пошли слухи, шо ви стали импотентом. Это правда?
- Да, правда.
- И как оно вам?
- Как гора с плеч.
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С него такой же министр, как и с Супрун.
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В клинике:
- Больной, подготовьтесь, сейчас будет немного неприятно... Готовы? С вас 50 тысяч долларов за лечение!!!
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Звичайно. Богатирьова недарма ж повернулася.
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Устроили тут ромашка: то буду, то не буду...
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Чтобы избежать ответственности будет руководить минздравом через свою шестерку.
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После ухода Уляны,большинство дельцов при минздраве воспряли духом и помолились на Камертона - жизнь стала налаживаться
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"Ее делегировало большинство"

Большинство депутатов даже в википедии не успели прочитать за кого голосовали.
Неужели нельзя было за неделю опубликовать список министров чтобы депутаты и общество спокойно разобрались? И голосовать надо было за каждого министра отдельно.
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