 Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, многие коллеги во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала.Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований тут", - написал Радуцкий.
Он пообещал тесно сотрудничать с Министерством здравоохранения.
"Архитектура законов первостепенна. Я буду тесно сотрудничать с МОЗ. Вчера собрался наш комитет, встретились с министром. Наметили план первых 100 дней", - добавил Радуцкий.
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Главу Минздрава Радуцкий охарактеризовал как "профессионала" и "энергичного и умнейшего специалиста".
"Лучше кандидатуры, чем она, сложно найти. Именно потому ее утвердили президент, премьер-министр и большинство. Ее делегировало большинство, и сейчас она – часть команды нового премьер-министра. Я остаюсь и планирую оставаться работать в парламенте", - подытожил депутат.
Накануне глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что Михаил Радуцкий может через несколько месяцев возглавить Минздрав, а Зоряна Скалецкая – стать его заместителем.
Напомним, 29 августа Радуцкий в личной переписке в сессионном зале Рады эмоционально высказался, обсуждая вопрос назначения нового главы Минздрава. В частности, он употребил нецензурную лексику в адрес тех людей, которые говорят, что он поддерживает и.о. министра здравоохранения Супрун.
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После публикации новости о данной переписке на Цензоре Радуцкий задумался о том, чтобы попробовать снять новость, но его от этого отговорил собеседник.
Но, всё это в прошлом.
Советский феодализм имени Семашко возвращается.
Хорошо никогда не лечились - незачем и начинать.
"З 2000 року Уляна Супрун працювала заступницею головного лікаря-радіолога в Діагностичній радіології жіночого здоров'я (Медікал Імеджінґ оф Манхеттен), пізніше стала заступницею медичного директора і партнеркою цього медичного центру, де працювала до 2009 року. "
Манхеттен это самый центр Нью-Йорка!
"Освіта
Диплом Doctor of Medicine (США)
Навчання на бакалавра природничих наук в галузі біології в Університеті Вейна, США (1981-1985)Навчання на лікаря (Doctor of Medicine)[10] в Університет штату Мічиган, Коледж медицини людини[en], США (1985-1989)Проміжна річна програма резидентури, лікарня Оаквуд, США (1989-1990)Лікарка-резидентка з радіологічної діагностики, лікарня Синай в Детройті[en], США (1990-1994)[11]Аспірантура з мамографії та томографічної радіології, лікарня Генрі Форда, США (1994-1995)[12]"
Не можна довіряти навіть Арахамії - самому толковому нардепу з СН. А, тим більше, отим "медпрацівникам".
Вспомнилось:
- Соломон Маркович, в Одессе пошли слухи, шо ви стали импотентом. Это правда?
- Да, правда.
- И как оно вам?
- Как гора с плеч.
- Больной, подготовьтесь, сейчас будет немного неприятно... Готовы? С вас 50 тысяч долларов за лечение!!!
Большинство депутатов даже в википедии не успели прочитать за кого голосовали.
Неужели нельзя было за неделю опубликовать список министров чтобы депутаты и общество спокойно разобрались? И голосовать надо было за каждого министра отдельно.