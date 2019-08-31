 Погибшего от пули снайпера морпеха 36-й бригады Сергея Савинова похоронят 1 сентября на Николаевщине

В воскресенье, 1 сентября, в селе Марьевка Баштанского района Николаевской области состоится прощание с морпехом 36 бригады Сергеем Савиным, погибшим в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ со стороны оккупированного села Ужовка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу бригады.
Также известно, что поминальный обед состоится в соседнем селе Михайло-Ларино Витовского района Николаевской области в ресторане "24 часа", который находится на Днепропетровской трассе.
У павшего морпеха осталась мать.
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Источник: https://censor.net.ua/n3145704
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русня давай обменяемся телефонами. Я заплачу чтобы тебе горло ЗЕленому ****** перерезали - ты заплатишь чтобы мне.
Делов -то.
**** ты обоссалась ЗЕленая Сопля ?
Ссыкло, дать тебе свой номер телефона и домашний адрес?)))
Родным и близким искренние соболезнования.
Жаль розриває душу, за що гине Цвіт України, щоб Рабиновичі і Мертвечуки були в зРаді????
Ты с честью исполнил свой долг...
Родным искренние соболезнования ..
Вы вырастили достойного сына,настоящего Героя...