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 Происшествия, Общество
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Все про:Николаевская область (878) похороны (933) Ян Осока (769) 36 отдельная бригада морской пехоты (47)

 Погибшего от пули снайпера морпеха 36-й бригады Сергея Савинова похоронят 1 сентября на Николаевщине

В воскресенье, 1 сентября, в селе Марьевка Баштанского района Николаевской области состоится прощание с морпехом 36 бригады Сергеем Савиным, погибшим в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ со стороны оккупированного села Ужовка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу бригады.

Также известно, что поминальный обед состоится в соседнем селе Михайло-Ларино Витовского района Николаевской области в ресторане "24 часа", который находится на Днепропетровской трассе.

У павшего морпеха осталась мать.

Погибшего от пули снайпера морпеха 36-й бригады Сергея Савинова похоронят 1 сентября на Николаевщине 01

Читайте также: Наемники РФ 30 августа 17 раз нарушили перемирие: погиб морпех, есть раненый

Погибшего от пули снайпера морпеха 36-й бригады Сергея Савинова похоронят 1 сентября на Николаевщине 02

Источник: https://censor.net.ua/n3145704
 
 
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Погибшего от пули снайпера морпеха 36-й бригады Сергея Савинова похоронят 1 сентября на Николаевщине - Цензор.НЕТ 5624

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Погибшего от пули снайпера морпеха 36-й бригады Сергея Савинова похоронят 1 сентября на Николаевщине - Цензор.НЕТ 5624

Царство Небесне у Небесному війську Янголів-охоронців України
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А где "ЗВОНОК", или один не в счет, это когда только четыре. Или дошло, что после "контактов" жертв только прибавляется. Парней только жаль и их семьи. ( "привет" крымским курортникам, заробитчанам, спортсменам и деятелям культуры, ну всем которым оно все вне политики)
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Российская армия таким образом "защищает русских от бандеровцев", убивая украинских воинов русского происхождения.
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Какой же ты ссыкливый мордвин )))
русня давай обменяемся телефонами. Я заплачу чтобы тебе горло ЗЕленому ****** перерезали - ты заплатишь чтобы мне.
Делов -то.
**** ты обоссалась ЗЕленая Сопля ?
Ссыкло, дать тебе свой номер телефона и домашний адрес?)))
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за новой симкой побежал или схрон бомжатский палить боишься ?
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Вечная и светлая память Сергею. Пусть покоится с миром.
Родным и близким искренние соболезнования.
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Сторицей воздастся оккупантам и колоборантам.
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"Серая зона". Надо искать противоядия военным. Вечная память бойцу Сергею.
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Где реакция камеротона? Или после кокса ломает?
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А где был петя в таких случаях? Мальдивы?
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Слава і Вічна пам,ять Герою!
Жаль розриває душу, за що гине Цвіт України, щоб Рабиновичі і Мертвечуки були в зРаді????
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Припинення вогню - не кінець війни. Кінець війни - коли буде припинення Росії. Про це ніколи не можна забувати.
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Прекращения россии в таком виде как сейчас. Китайцы, с их компартией и традицией планировать на 100 лет, тоже не сахар.
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RIP. погиб от снайпера орков. Значит,этот мерзавец с вражье сторононы стрелял специально, зная что сейчас "перемирие" - от патологического желания убивать. И с ними "слуги народа" хотят "мириться и амнистировать"....
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Земля тебе пухом воин...
Ты с честью исполнил свой долг...
Родным искренние соболезнования ..
Вы вырастили достойного сына,настоящего Героя...
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