 Погибшего от пули снайпера морпеха 36-й бригады Сергея Савинова похоронят 1 сентября на Николаевщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу бригады.

Также известно, что поминальный обед состоится в соседнем селе Михайло-Ларино Витовского района Николаевской области в ресторане "24 часа", который находится на Днепропетровской трассе.

У павшего морпеха осталась мать.

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