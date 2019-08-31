 Сенцова нет ни в "Бутырке", ни в "Лефортово", - ОНК

Об этом передает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные Общественной наблюдательной комиссии города Москвы, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение остается неизвестным", - отметили правозащитники.
Перед этим источник, "знакомый с ситуацией", сообщил агентству, что Сенцова якобы доставлен в Москву для обмена с украинской стороной.
Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.
Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.
Искренне сочувствую родным пленных, по ним это бьет сильнее всех
ходулєту мєняйєт, ізголяясь как может над сциклом - огранічєн токмо рамкамі свойєй хвантазії
да где уже Он??
в кремле, пиет чай с путином и медведчуком.
За його словами, в інформаційно-психологічних операціях, коли розслідують, хто, як і для чого їх планує, в першу чергу потрібно визначати першоджерело і хто кінцевий отримувач вигоди, а у даному випадку отримує вигоду Російська Федерація.
"Питання в іншому. По-перше, питання, звичайно, до генерального прокурора - що він теж запостив цю інформацію. Це не дуже правильно з його боку. Служба має перепровіряти, бо вони виступають першоджерелом не тільки для українських ЗМІ, але й для всього світу.
Дуже шкідливо, що керівник РНБО поїхав у "Київ". З якої радості ви їдете? У вас є доступ до розвідки, ви можете зробити запити на всі міністерства і дізнатися, що в тих літаках. Ви що, запускаєте військові літаки в Україну і не знаєте, що там везуть? Ви не знаєте, що прилетіло три літака на аеропорт в Київ? І керівник РНБО, не знає секретар, що у військових літаках? Це просто жах! Це загроза національній безпеці!
Секретар РНБО поїхав в аеропорт "Київ" зустрічати вже полонених. І там стоять три літаки, і він не знає, що там не порожньо. І обговорює вся Україна: а хто в тому літаку, а хто в тому літаку… Це такий рівень відсутності компетенції, що я тепер лякаюсь за національну безпеку. Навіть не на рівні інформаційних операцій, психологічних, які перманентно Росія веде. А взагалі на рівні тому, що просто наступного разу нам Росія в літаках привезе ядерну бомбу "брудну", - зазначив Гай.
Зазначимо, секретар РНБО Олександр Данилюк 30 срепня, зранку, прибув у аеропорт "Київ", де журналісти очікували на літак з українськими політв'язнями.
https://prm.ua/nekompetentnist-sekretarya-rnbo-vzhe-zagrozhuye-natsionalniy-bezpetsi-volonter-pro-povernennya-v-yazniv/
«Я считаю, что это Россия сорвала сегодня этот обмен путем запуска вот этой информационной провокации. Я пришел к этому выводу. Москва. Я считаю, что это началось с информации, которая пошла именно из Москвы о том, что вылетает самолет ... Так , она была анонимная, с такого Telegram-канала. Это был повод для того, чтобы сейчас, пожалуй, продолжая переговоры, и какая-то цепочка событий в дальнейшем, для того чтобы сказать: "Видите, пошло все не так, пошло не туда ... у вас же здесь подняли весь этот "хай" по поводу того, что летят. А мы так не договаривались. Ну что же так? Причем здесь вот эти фамилии и всплывающие списки?". Я думаю, что они специально это запустили для того, чтобы вот это ожидание ... А в течение минимум недели вообще назывался срок, четверг-пятница. Ну, назывались среду-четверг, четверг-пятница. Вот так плавало - что вот-вот, до 1 сентября это произойдет. Но вы же знаете, что самые ожидания обманываются, когда они масштабом превышают возможности. Ждешь-ждешь - а этого не происходит», - зазначив Фейгін.
https://prm.ua/dezinformatsiyu-pro-povernennya-***********-v-yazniv-navmisne-zapustiv-kreml-feygin/
Вобрала в себя, как губка, все его, наиболее отличительные проявления.
1. Популизм, как основной жанр государственной политики.
Ах, сонечки, ах, герои!.. треба негайно, за будь-яку ціну повернути хлопців додому!!!!!
Вот в Израиле, вот Гилад Шалит...
2. «Проблема мертвых героев».
Военные для общества мёртвы.
Трижды в год общество что-то там вскукарекивает про «...героев», не желая все остальное время знать ни про реальные потребности героев, ни про систематическую работу с армией, военными, ветеранами, членами их семей.
3. Российские спецслужбы соединяют махровый украинский популизм плюс любовь наріда к мертвым героям и проводят операцию дезинформации, в которой добровольно ***... простите, задействует сам себя, новоизданный генеральный прокурор.
Фурор! Едут!!! Сонечки повертаюцца!!! Мамы в аэропорт!!!! Журналисты в низком старте, счастье, цветы, слезы, плыве кача.
4. Немного папізже, выясняется что как-то не очень меняют, не всех, и не туда.
5. ОПа издаёт мудрое сообщение: мол, не ссыте, все под контролем.
6. Однако, выясняется, что большинство таки ссут. Кто кипятком, кто укропом, кто марганцовкой.
Как же так?!! Ведь уже объявили!!!!!
7. Внезапно выясняется, что Россия поставила условие обмена выдачу изъятого с оккупированных территорий ключевого свидетеля по делу МН-17.
8. Итог, вилка: не отдать - сорвать обмен, идти к мамам и телекамерам объясняться.
Отдать - измазать дерьмом СБУ и крупно поссориться с Гаагским судом.
Общественное ожидание уже сформировано!..
В Москве довольно ржут.
9. Нам остаётся дружно смотреть на готовность Зе принимать непопулярные решения, нести за них ответственность и аргументировать обществу причины этих решений.
По-сути Пу, с которым Зе собрался говорить о мире, выдвинул ему два варианта: «могу х*ем по губам, могу в левое ухо. Выбирай».
Теперь, вне зависимости от принятого решения, Пу въ*бет Зе - в любом случае.
И это потому, что популизм криво-косо работает только во внутренней политике.
А во внешней он наказуем - с обязательными последствиями для той же самой политики внутренней.
Зе сейчас имеет политический шпагат, в который он бездумно прыгнул, не рассчитав возможности своих паховых связок.
Придавили Нормандским форматом, поймали на популизме, на актерском сантименте, сделали, как щенка.
И, конечно же, не нашлось среди холуев никого, который смог его превосходительству, возразить-с. Пока его превосходительство ставили в позу обмена.
А сердобольные массы, обожающие «сонечек» трижды в год, сильно этому шпагату помогли.10. Цитирую Лаврова. Больше сказать нечего."
А пострадают интересы Державы из нее выбьют все по максимуму!!!