Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте закона №1015, который 29 августа был подан в Верховную Раду.
Ст. 93 Основного закона предусматривает, что право подавать законопроекты в Верховную Раду принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету Министров.
Зеленский предложил добавить к списку законодателей "народ", а статью дополнить абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".
В пояснительной записке к законопроекту высказывается мнение, что сегодняшний перечень субъектов законодательной инициативы является зауженным и "лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти".
Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы
Президент Владимир Зеленский предлагает наделить украинский народ правом законодательной инициативы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте закона №1015, который 29 августа был подан в Верховную Раду.
Вы неспособны даже распорядиться неограниченной властью, свалившейся вам в руки.
Вам, во главе с вашим главфюрером Беней, максимум - можно доверить командование ларьком на Привозе, торговать подержанными газонокосилками.
Я понимаю, это у Вас такая горькая ирония.
и да, это ирония. горькая горькая
Народ быдло и не может ничего толкового родить
Пусть царь и бояре решают
В остальном - очень похоже. Не хватает гиперинфляции.
Кстати ДА - очень поучительная история......
все по феншую ***....
спише всі хренові закони на народ...
Зе !Зе!Зе!
і зебіли!
мать вашу...
Ах, да!
Они ж кнопки нажимают. Им некогда.
«Все, Украина отлетела, как ракета. Не хотел верить, но сегодня сам все увидел…», - говорится в скринах.
«Сам. Все. Увидел. Своими глазами.Сами нарядились. Сами пришли.
Свои флаги взяли, ты понимаешь - СВОИ!
Места занимали заранее, все фонари, деревья облеплены. Никто их не гоняет.
Они гимн поют свой, понимаешь, сами, слова знают, без отмашки.
Они другие, ****. Они не зашуганные, это ж видно.
Как они хлопали своей армии, твою ж мать.Как плакала девчонка возле меня - пирсинг, татуха на шее, джинсы драные, вышиванка - и плачет стоит, и хлопает.
Вот это все, конец, нет нам туда уже хода. Ни с войной, ни с дружбой.
Героям Слава! кричали все, ВСЕ - ты понимаешь.
Съездил в Киев, «переубедился», называется - они за четыре года отлетели - нам за 40 не догнать. Так тошно мне. И завидно, че уж там»
Есть 3 степени умственной отсталости:
- дебил
- имбецил
- идиот.
Это к тому, что дебилам, чтобы поумнеть, хватило первой сессии Рады.
Имбецилам помогут налоги, тарифы, и прочие сюрпризы от Зе-команды.
Идиотам не поможет ничего.
У них и так Мародер украл всё.
Еще до их рождения.
Як це по більшовицькі - кухарка керує державою.
Щоб писати закони, потрібно мати відповідну кваліфікацію. Зе завели в Раду велику кількість якихось не зрозумілих людей, а тепер намагаються перекласти відповідальність за погані закони на пересічних громадян.
Цікаво, а де ще в світі є такий досвід законодавчих іниціатив від пересічних громадян?
1. За то, чтобы Богдан и решалы-схематозники отвечающие за правовую реформу, в этот момент могли славно погульдебасить в Сен-Тропе на вечеринке за несколько миллионов долларов и попить шампанского стоимостью 1000 долларов бутылка.
2. За то, чтобы последних Беркутовцев, убивавших Майдоновцев, выпустил суд. Невиновны!
3. За то, чтобы вся рыговская нечисть типа Портнова начала поднимать голову в Украине.