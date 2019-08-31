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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (2099) Зеленский (2622)

 Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы

Президент Владимир Зеленский предлагает наделить украинский народ правом законодательной инициативы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте закона №1015, который 29 августа был подан в Верховную Раду.

Ст. 93 Основного закона предусматривает, что право подавать законопроекты в Верховную Раду принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету Министров.

Зеленский предложил добавить к списку законодателей "народ", а статью дополнить абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".

В пояснительной записке к законопроекту высказывается мнение, что сегодняшний перечень субъектов законодательной инициативы является зауженным и "лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти".

Читайте также: Зеленский хочет отменить госфинансирование партий, которые не прошли в Раду

Источник: https://censor.net.ua/n3145701
 
   
 Топ комментарии
 
Два вирази обличчя...стара влада і нова влада..найдіть 10 розбіжностей!

Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы - Цензор.НЕТ 9471
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Мій улюблений слуга.Уважно слідкуватиму.Цей поважний зе-бройлер з кульочком виграв мажоритарний округ у віце-прем'єр-міністра Кістіона і Насті з Кривим Дулом. Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы - Цензор.НЕТ 9006

Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы - Цензор.НЕТ 4332
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Вот! Ты просто молодец! Теперь у меня появилась веская причина послать тебя *****! ****** *****, *****, *****.
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Вы проигрываете эту войну, и неизбежно её проиграете.
Вы неспособны даже распорядиться неограниченной властью, свалившейся вам в руки.
Вам, во главе с вашим главфюрером Беней, максимум - можно доверить командование ларьком на Привозе, торговать подержанными газонокосилками.
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Это ты уже ****** ***** придумал? Если нет, то таки ******, *****.
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не надо путать. диктатор то был порошенко.
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Kaкой же он был диктатор, если 85% СМИ не были под его контролем, а принадлежали явно или скрыто врагам Украины ?
Я понимаю, это у Вас такая горькая ирония.
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да, но все говорили что порошенко узурпатор и диктатор.....
и да, это ирония. горькая горькая
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"Путин" существует как коллективный феномен только. Это КГБ СССР, которое, собственно, и готовило крах СССР, с целью приватизации природных ресурсов. Этот режим продержится ровно столько сколько продержится сравнительно приличная цена на нефть.
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я соглашусь.. насчёт коллективного путина. Они все коллективные.. Например гитлер.. трудно сказать. что он сам по себе "злой гений"
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По-моему Гитлер был выбран куда более серьёзными пацанами, в качестве зиц-председателя Фунта.
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Якщо так то петі та свинарчукі і ригі швидко організують "нарот" який буде "подавати" законодавчі ініціативи. Але, цікава пропозиція.
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Зе-ідіот, бо закони мають створювати фахівці та експерти у тій чи іншій галузі, а не всі підряд (зокрема люмпени)
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Вооот она суть-то
Народ быдло и не может ничего толкового родить
Пусть царь и бояре решают
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проведем эксперимент? какой закон лично ты можешь предложить с полной проработкой всех нюансов, стыковкой с уже существующими законами и конституцией?
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Даже букв жалко на такой дешевый вброс отвечать
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Лалка, те синяки, которые этим утром стояли у киоска, о существовании которого знают аваковские орлы, действительно быдло... кстати, те 73%... ну ладно...
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Так может и выборы отменить, потому что какая-то часть населения Украины страдает алкоголизмом? Ну кого эти «синяки» могут выбрать? Даёшь монархию!
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Лалка, а какого, пардон, зеленого рожна мне тогда нужны 450 откормленных юзиков? Расходы на их содержание + миллиарды раз в 4 года, выброшенные на утеху 73%??? Моя принцесса, нуегонах... тогда народного бунта и вече вполне хватило бы...да и лакей Бени у власти тоже не нужен... это - нигилизм...это - анархия...есть закон, процедура, порядок. И нехер своим изнеженным криворожским умом выдумывать инновации...
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Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы...и кремлёвский Фюрер так говорит что в Украине нет украинцев,а есть народ Украины,который вышел из Московии и других колоний Московии Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы - Цензор.НЕТ 8816
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Все це мені нагадує Веймарську республіку. Пам'ятаете, що було потім?
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Украинцы не являются ни ксенофобами, ни расистами, ни антисемитами.
В остальном - очень похоже. Не хватает гиперинфляции.
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Если эта банда вовремя не успеет свалить.
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Недавно в Германии был этот фильм по ТВ.......
Кстати ДА - очень поучительная история......
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Корретировочка: был фильм про Веймарскую республику
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а шо...потім прийняти не бачивши і не читавши...
все по феншую ***....
спише всі хренові закони на народ...
Зе !Зе!Зе!
і зебіли!
мать вашу...
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А шо, 253 обезьянки не взмози закон накрапать?
Ах, да!
Они ж кнопки нажимают. Им некогда.
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Ну они же только нажимать кнопки по сигналу научены. Думать и создавать законы не научены.
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Россиянин, специально приехавший в Киев, чтобы своими глазами убедиться в ситуации в Украине и посмотреть парад на Крещатике, был поражен тем, что увидел, пишет Обозреватель.Чуваку полтинник. Убежденный «мышебрат». Был

«Все, Украина отлетела, как ракета. Не хотел верить, но сегодня сам все увидел…», - говорится в скринах.
«Сам. Все. Увидел. Своими глазами.Сами нарядились. Сами пришли.
Свои флаги взяли, ты понимаешь - СВОИ!
Места занимали заранее, все фонари, деревья облеплены. Никто их не гоняет.
Они гимн поют свой, понимаешь, сами, слова знают, без отмашки.
Они другие, ****. Они не зашуганные, это ж видно.
Как они хлопали своей армии, твою ж мать.Как плакала девчонка возле меня - пирсинг, татуха на шее, джинсы драные, вышиванка - и плачет стоит, и хлопает.
Вот это все, конец, нет нам туда уже хода. Ни с войной, ни с дружбой.
Героям Слава! кричали все, ВСЕ - ты понимаешь.
Съездил в Киев, «переубедился», называется - они за четыре года отлетели - нам за 40 не догнать. Так тошно мне. И завидно, че уж там»
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Я представляю если бы он ещё увидел нашу военную технику на Параде,то точно бы приехав на Московию подорвал бы её колониальные устои. Зеленський хоче дати народу України право законодавчої ініціативи - Цензор.НЕТ 8555 Зеленский ещё молодой и не понимает военных парадов,которые подчёркивают свободу Украинского народа ,а не бывалое рабство Народа Украины
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А до Ростову зелепуха часом не бажає? Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы - Цензор.НЕТ 9089
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 18 ч.18 часов назад

Есть 3 степени умственной отсталости:
- дебил
- имбецил
- идиот.
Это к тому, что дебилам, чтобы поумнеть, хватило первой сессии Рады.
Имбецилам помогут налоги, тарифы, и прочие сюрпризы от Зе-команды.
Идиотам не поможет ничего.
У них и так Мародер украл всё.
Еще до их рождения.
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Це такий зе прикол чи що?
Як це по більшовицькі - кухарка керує державою.
Щоб писати закони, потрібно мати відповідну кваліфікацію. Зе завели в Раду велику кількість якихось не зрозумілих людей, а тепер намагаються перекласти відповідальність за погані закони на пересічних громадян.
Цікаво, а де ще в світі є такий досвід законодавчих іниціатив від пересічних громадян?
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Первые инициативы, каждому зарплату по 4000$ ,пенсия 3000$,уменьшить налоги ,бесплатная комуналка ,кто против зе посадить ,все отобрать и поделить.Продолжение следует....
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По крайней мере стало понятно за что воевали безрукие-безногие ветераны, шедшие по Крещатику в День Независимости:

1. За то, чтобы Богдан и решалы-схематозники отвечающие за правовую реформу, в этот момент могли славно погульдебасить в Сен-Тропе на вечеринке за несколько миллионов долларов и попить шампанского стоимостью 1000 долларов бутылка.

2. За то, чтобы последних Беркутовцев, убивавших Майдоновцев, выпустил суд. Невиновны!
3. За то, чтобы вся рыговская нечисть типа Портнова начала поднимать голову в Украине.
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КАЗЛАМ не можна давати таких прав як і права на вільне володіння зброєю ...КАЗЛИ вони ж дурні ...недай Бог ще ублюдків почнуть стріляти ...за "піночета" проголосують ...ЗЕМЛЮ мвфівським глистам віддавати не схочуть ...одним словом НЕ МОЖНА
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А все-таки зря не заставили Вову, пройти нормальный тест на наркотики.
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