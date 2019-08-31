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 Политика Украины, Общество
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Все про:перепись населения (50) Гончарук_Алексей (34)

 "Нужно увидеть, сколько нас", - Гончарук анонсировал перепись населения уже в этом году

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что изучается возможность провести перепись населения Украины не в 2020 году, как планировалось ранее, а в 2019-м.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом он сказал 30 августа, общаясь с журналистами в Киеве в пятницу.

Премьер-министра спросили, будет ли он инициировать перепись.

"Мы не будем инициировать, мы проведем. Она уже была запланирована на декабрь следующего года. Но мы изучаем возможность провести ее уже в этом году. Ее хотели проводить в следующем году, потому что в этом году осенью должны были быть выборы, а перепись – очень затратная штука, и проводить ее с выборами было бы сложно. Сейчас выборов не будет", - сказал он.

По словам Гончарука, "вопрос даже не в деньгах, а в мобилизации больших ресурсов, людей, которых надо научить".

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Глава правительства Украины считает, что перепись в 2019 году "позволит государству сэкономить в следующем году огромные средства".

"Исчезнут "мертвые души", нам нужно увидеть, сколько нас", - объяснил Гончарук.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.

Источник: https://censor.net.ua/n3145700
 
 
 Топ комментарии
 
Бєня хоче порахувати своє майно.
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Доброго ранку та гарного дня "Нужно увидеть, сколько нас", - Гончарук анонсировал перепись населения уже в этом году - Цензор.НЕТ 125

Нагадався пост рік тому. Все-таки гарне в минулому році було закінчення літа. Може сьогодні хтось з окупантів пообідати у "Ветерок" сходить чи на ліфті покатається? Традицію треба підтримувати...

"Нужно увидеть, сколько нас", - Гончарук анонсировал перепись населения уже в этом году - Цензор.НЕТ 4316
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Много нормальных людей выехали из Украины на заработки. Другая часть нормальных украинцев трудятся дома. К сожалению присутствует большой процент быдловатых идиотов и негодяев , считающих, что своем дерьмом и рыготой они оставят всё как натворило пЭдро с кучморылыми и рыговскими жуликами и мародерами. Йух вам в с-аку, чтоб коростяная башка не шаталась!
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Среди всех родственников и знакомых ЕДИНИЦЫ семей, кто решился на второго ребенка. Для молодых семей так вообще даже 1 ребенок - это коллосальная неподъемная ноша.

Люди массово убегают из нищей феодальной страны на Запад. Поэтому тенденция вырождения сохранится.
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иди в сестринскую , тебе колёса принимать , скот .
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Да ладно, может еще и очередей нет в детсадики.
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да у него чумка ….. сейчас тебе ответит что три садика на всю Украину осталось .
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Мера правильная! Толко вот это очень недешевое удовольствие. На ком сэкономят ? А сколько при этом зебобики попилят ?
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А сцикливим італійським зрадникам що до того?
Кошти з офшорів пєті мальдівського візьмуть.
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вас дебилов примерно 30 % от тех кто имеет право голосовать. отменяй перепись. на остальных вам чхать
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Що бы делать, а бы ничего не делать, и при этом распилить деньги с госбюджета, это цель переписи..
Зашли КРУ(не знаю как эта структура называется сейчас, вроде финаудит или снова преименовали) в пенсионный , чтоб узнать на кого деньги тратят, а кто уже умер .
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"По словам Гончарука, "вопрос даже не в деньгах, а в мобилизации больших ресурсов, людей, которых надо научить".
Источник: https://censor.net.ua/n3145700

НИпАнИла, а что, курсы повышения квалификации в Трускавце не помогли????
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То были курсы, а теперь водятлы выходят на большую дорогу
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НИпАнИла

----------------
Досить глод бухати, тоді почнеш розуміти.
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"Нужно увидеть, сколько нас", - Гончарук анонсировал перепись населения уже в этом году - В личных беседах некоторые эксперты утверждают, что сейчас на Украине проживает около 30 миллионов человек. Посмотрим, чего стоят эти эксперты.
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Это давно необходимо сделать. А то распределяют бюджет на одно количество людей, а на самом деле другое, а бабки тырят. Схема проста.
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ты тоже был на курсах в трускавце?

кто хоть немного сталкивался с бюджетом тот знает что бюджет распределяется согласно кошторису, который строится исходя из реальных потребностей, проверяется не один раз и от количества жителей страны никак не зависит.
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Наведення порядку починається з інвентаризації.
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Наведение порядка начинается с соблюдения закона.
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ты хочешь сказать. что предыдущее правительство не соблюдало закон..? Потому как порядка ..не было
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Ага...и нарисуем цифру, которая нам нужна))
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Цікаво, це буде мати відношення до "земельної реформи"?
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что такое земельная реформа по своей сути ? Это разрешение собственнику земельного пая на его свободную продажу. Это основное, всё остальное мишура. Так вот если ты, как собственник пая, любишь свою землю, если она тебя кормит то ты её не продашь ни за какие деньги. С реформой или без .
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вы так далеки, от с этой темы - просто не пишите или ознакомитесь с предметом описания - без обиды ок
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индеец , у меня ФХ с 1000 га людских пайов . Так что сиди ровно в своей резервации и не отсвечивай. Ок ?
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Итак известно сколько нас. Есть база физлиц, налоговой и пфу.
Наберите в строке запроса что то типа select count(*) from people
И там будет как раз кто есть.
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Страна в смартфоне, пипец. Три базы свести не могут. Будут по квартирам бегать.
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Ти будеш першим - "мальчик на побегушках".
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Сначала рост экономики... еще ничего не сделал, а уже бабло тратит. Подскажу, движение по инд. коду за год хоть что-то покажет, по сути все взрослое население и реальный сектор экономики.
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як на мене, враховуючи рівень розвитку ******** ІТ технологій, той перепис не потрібний, а усю необхідну інфу можна отримати з електронних реєстрів
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То так воно і буде... Тільки тупа порохосрань тут ще фантазує, що хтось буде по квартирам бігати.
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как на парад, то денег нет - может лучше отдать эти деньги - пенсионерам?
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А може краще комусь заткнути пельку і мовчати... Коли соєвий пєтя & банда державні кошті по офшорам никали - чого ти тоді мовчав? Чи твоя "пенсія" - це ЗП за срач на цензорі?
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оооо - вас шо с утра муж обидел - откуда столько агрессии - а может у вас его нет - с таким поведением - не ну ,бог дает красоту женщинам - но не ум.отсутствия которого ,оставлают их одинокими
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Перепись прошла уже.
Вас 73%. Зачем опять дерибанить бюджет ?
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Зебилов только 8% те кому веще мерещется Зеленский "Потрібно побачити, скільки нас", - Гончарук анонсував перепис населення вже цього року - Цензор.НЕТ 212
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Работники Пенсионного фонда и службы субсидий бронируют авиабилеты...
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не всі.
а "причетні до СХем Порошенко"..

Велика проблема у них лише у тому,що не всі отримали громадянство Ізраїля і будуть повернуті через інтерпол
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Скільки ?

28 млн + гастарбайтери(18 відсотків населення)+ діаспора (що визнає себе українцями) -разом у світі 60 млн ))
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почему не использовать гос реестры? если они переживают за мертвые души то их легко исключить - пенсию-то лично получают и реестр пенсионного есть. Нужно кто выехал - пожалуйста миграционная и пограничная служба. если и есть аномалии то их сотые доли процента, пилители бюджета зеленые
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Вас очень мало,но на всех ключевых постах,жиды это не украинцы,это враги всего украинского!!!
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Про перепись жёсткая тема.
Особенно если окажется что за годы независимости страна потеряла больше 20 млн человек. Это ли не успех?
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Короче, напецюрники против переписи населения! Это запрещает ихняя методичка.
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