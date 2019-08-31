 "Нужно увидеть, сколько нас", - Гончарук анонсировал перепись населения уже в этом году

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом он сказал 30 августа, общаясь с журналистами в Киеве в пятницу.
Премьер-министра спросили, будет ли он инициировать перепись.
"Мы не будем инициировать, мы проведем. Она уже была запланирована на декабрь следующего года. Но мы изучаем возможность провести ее уже в этом году. Ее хотели проводить в следующем году, потому что в этом году осенью должны были быть выборы, а перепись – очень затратная штука, и проводить ее с выборами было бы сложно. Сейчас выборов не будет", - сказал он.
По словам Гончарука, "вопрос даже не в деньгах, а в мобилизации больших ресурсов, людей, которых надо научить".
Глава правительства Украины считает, что перепись в 2019 году "позволит государству сэкономить в следующем году огромные средства".
"Исчезнут "мертвые души", нам нужно увидеть, сколько нас", - объяснил Гончарук.
Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.
Люди массово убегают из нищей феодальной страны на Запад. Поэтому тенденция вырождения сохранится.
Кошти з офшорів пєті мальдівського візьмуть.
Зашли КРУ(не знаю как эта структура называется сейчас, вроде финаудит или снова преименовали) в пенсионный , чтоб узнать на кого деньги тратят, а кто уже умер .
Источник: https://censor.net.ua/n3145700
НИпАнИла, а что, курсы повышения квалификации в Трускавце не помогли????
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Досить глод бухати, тоді почнеш розуміти.
кто хоть немного сталкивался с бюджетом тот знает что бюджет распределяется согласно кошторису, который строится исходя из реальных потребностей, проверяется не один раз и от количества жителей страны никак не зависит.
Наберите в строке запроса что то типа select count(*) from people
И там будет как раз кто есть.
Вас 73%. Зачем опять дерибанить бюджет ?
а "причетні до СХем Порошенко"..
Велика проблема у них лише у тому,що не всі отримали громадянство Ізраїля і будуть повернуті через інтерпол
28 млн + гастарбайтери(18 відсотків населення)+ діаспора (що визнає себе українцями) -разом у світі 60 млн ))
Особенно если окажется что за годы независимости страна потеряла больше 20 млн человек. Это ли не успех?