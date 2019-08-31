 Наемники РФ 30 августа 17 раз нарушили перемирие: погиб морпех, есть раненый

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: шесть раз неподалеку от Водяного - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Троицкого - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Лебединского - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм; возле Марьинки – из подствольных гранатометов; вблизи Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем; в районе Золотого-4 - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; неподалеку от Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от Майорского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Станицы Луганской - из стрелкового оружия; неподалеку от Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Отмечается, что во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения.
"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел наших позиций вблизи Водяного из гранатометов различных систем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Зайцево из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.
Вражеские потери - уничтожение снайперского расчета в районе Ясиноватой
Россия продолжает переброску подразделений на оккупированные территории.
Подробнее Сообщение военной комиссии tZe (обновление)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
30.08.2019 г.
В н\п Иловайск прибыло подразделение беспилотной разведки в/ч 59361 ВС РФ (120-й гв. артиллерийской бригады ЦВО, Юрга, Кемеровская область) в составе 38 человек.
Р-н н\п Водяное Повторный минометный обстрел 82, 120 мм. 1 - погиб 2 ранено. По местоположению противника нанесен минометный удар. Потери противника уточняются.
Р-н н\п Водяное Минометный обстрел. Потерь нет. Ответный огонь не открывался.
Р-н н\п По имеющимся данным в районе Ясиноватой уничтожен снайперский расчет
54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091). Пять тел доставлено в Донецк. Обстоятельства произошедшего уточняются.
*Один из погибших старший лейтенант Вагиф Джогаев, уроженец Карабудахкентского района Дагестан РФ
Россия готовит для переброски на оккупированные территории Украины дополнительного контингента ВС РФ. Речь идет не о ротации, а об увеличении численности и оперативных возможностей войск РФ. .
Срыв мероприятий по возвращению заложников ввиду дополнительных требований России.
Рано утром ВС Украины утвердил состав нового правительства.
Встречи Трамп Зеленским не будет..
Давление на Зеленского со стороны Франции с требованием выполнения условий России.
Цемаха спрятали в блок "Д".
Хроника одного Президента ..
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
30.08.2019 г
Владимир Цемах перемещен в блок "Д" внутреннего изолятора СБУ.
Макрон снова звонил Зеленскому. Кроме всего прочего, вот это фраза - "...donnez-leur ce qu'ils demandent ." "Отдайте им что они просят..." Мы не знаем о чем он. Никаких имен не называлось.
"Нафтогаз" прислал бумагу, что реструктуризировать долги Кривого Рога не будет.
Все больеше и больше данных свидетельствует о том, что Россия просто пыталась поставить Зеленского перед фактом своими действиями. Пошли звонки из Франции и Германии о необходимости "... делать политические шаги". Сколько еще выстоит Зеленский - сказать сложно.
Скорее всего Россия знала, или организовала информационный вакуум вокруг Зеленского по поводу морского суда и решила быстро реализовать свой план. заодно подстраховалась подачей апелляции о котором мы писали вчера. Зеленский в очень тяжелой ситуации - любое решение чревато последствиями.
До Зеленского дошло, как его хотят нагло обмануть. Видимо кто то показал документы по морскому суду. и он тормознул обмен.
The Washington Post
"Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой - и она помогает глобальному толчку Путина реабилитировать себя"
"Ukraine's new president needs to let his diplomats do their job"
Обмен украинских военных моряков, захваченных в Керченском заливе, типичный результат не информированности и информационного вакуума созданного вокруг президента Зеленского. Ему не было доложено о решении международного суда по морскому праву, он не был информирован о последствиях для России невыполнения этого решения. Принятие условий обмена украинской стороной фактически является признанием легитимности судебного процесса над незаконно захваченными украинскими моряками. И это будет иметь очень серьезные правовые и дипломатические последствия для страны. Ответственность за это должен разделить и нынешний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, усилиями которого была дезорганизована работа МИДа, а внешнеполитический функции незаконно узурпированы структурами ОПУ.
Принятие законов с нарушением процедуры может быть умышленным актом для создания причин быстрого отмена принятого.
Встречи Трамп Зеленским не будет..
ВС Украины утвердил состав нового правительства. Ничего особо сенсационного, все как мы и предполагали. Новое в практике парламентаризма - голосование за несуществующие законопроекты. Зал покинули почти все кроме СН..
Произведен обмен заложников. Из возвращенных - экипажи суден которые и так должны бы быть освобождены по решению международного морского суда. Или Россию ждали серьезные неприятности в виде блокирования захода в чужие порты.
когда ждали? через 10 лет?
хотели бы уже запретили
заходь на ютуб-канал волонтера Олександра Беспалого і допомагай грошима він робить такі штуки які перевиховують кацапів - установки снарядів від гармати "грім" на дистанційному керуванні
Взагалі, де він сам?
уходит в запойдозу большую принимает. Ко вторнику оклемается.
От не способности представить,
Какого рода завтра клізму,
Жители Иорданской ДолинЫ котовятся нам вставить.
Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні, га ЗЕбіли?????
взагалі, зе-команда сама ж спростувала більшість тез, якими критикувала попередників.
просто влетіли у владу на ненависті людей до Петі
а хто породив ту ненависть ...можна лише здогадуватись.
1) Мінського протоколу - угоди про тимчасове перемир'я у Війні на сході України, досягнутої на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року (так звана «Перша Мінська угода»).
Укладений учасниками Тристоронньої контактної групи: послом Гайді Тальявіні (від ОБСЄ), другим Президентом України Леонідом Кучмою (від України), послом Російської Федерації в Україні Михайлом Зурабовим (від Росії). Крім того, під Протоколом стоять підписи Олександра Захарченка (очільник проросійської маріонеткової псевдореспубліки «ДНР») та Ігоря Плотницького (очільник проросійської маріонеткової псевдореспубліки «ЛНР»).
Одужання пораненим!
Горіть у пеклі москалі !!!
Раненному - выздоровления..........
Хватит уже использовать это слово.
Нет никакого "перемирия" - ЗАКОНЧИЛОСЬ.
Перемирие, как девственность: можно нарушить только ОДИН РАЗ.