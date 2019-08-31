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 Наемники РФ 30 августа 17 раз нарушили перемирие: погиб морпех, есть раненый

Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: шесть раз неподалеку от Водяного - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Троицкого - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Лебединского - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм; возле Марьинки – из подствольных гранатометов; вблизи Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем; в районе Золотого-4 - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; неподалеку от Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от Майорского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Станицы Луганской - из стрелкового оружия; неподалеку от Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Отмечается, что во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения.

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"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел наших позиций вблизи Водяного из гранатометов различных систем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Зайцево из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

Наемники РФ 30 августа 17 раз нарушили перемирие: погиб морпех, есть раненый 01
Наемники РФ 30 августа 17 раз нарушили перемирие: погиб морпех, есть раненый 02

Источник: https://censor.net.ua/n3145699
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕбіли весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні.
Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні, га ЗЕбіли?????
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вони вже сказали, що війна швидко не закінчиться.
взагалі, зе-команда сама ж спростувала більшість тез, якими критикувала попередників.
просто влетіли у владу на ненависті людей до Петі
а хто породив ту ненависть ...можна лише здогадуватись.
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Де реакція преЗЕдента?
Взагалі, де він сам?
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Потери за 30.08.2019 г. Погиб - 1 Ранено -2

Вражеские потери - уничтожение снайперского расчета в районе Ясиноватой
Россия продолжает переброску подразделений на оккупированные территории.
Подробнее Сообщение военной комиссии tZe (обновление)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html

30.08.2019 г.

В н\п Иловайск прибыло подразделение беспилотной разведки в/ч 59361 ВС РФ (120-й гв. артиллерийской бригады ЦВО, Юрга, Кемеровская область) в составе 38 человек.

Р-н н\п Водяное Повторный минометный обстрел 82, 120 мм. 1 - погиб 2 ранено. По местоположению противника нанесен минометный удар. Потери противника уточняются.

Р-н н\п Водяное Минометный обстрел. Потерь нет. Ответный огонь не открывался.

Р-н н\п По имеющимся данным в районе Ясиноватой уничтожен снайперский расчет
54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091). Пять тел доставлено в Донецк. Обстоятельства произошедшего уточняются.

*Один из погибших старший лейтенант Вагиф Джогаев, уроженец Карабудахкентского района Дагестан РФ

Россия готовит для переброски на оккупированные территории Украины дополнительного контингента ВС РФ. Речь идет не о ротации, а об увеличении численности и оперативных возможностей войск РФ. .

Срыв мероприятий по возвращению заложников ввиду дополнительных требований России.
Рано утром ВС Украины утвердил состав нового правительства.
Встречи Трамп Зеленским не будет..
Давление на Зеленского со стороны Франции с требованием выполнения условий России.
Цемаха спрятали в блок "Д".
Хроника одного Президента ..

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

30.08.2019 г

Владимир Цемах перемещен в блок "Д" внутреннего изолятора СБУ.

Макрон снова звонил Зеленскому. Кроме всего прочего, вот это фраза - "...donnez-leur ce qu'ils demandent ." "Отдайте им что они просят..." Мы не знаем о чем он. Никаких имен не называлось.

"Нафтогаз" прислал бумагу, что реструктуризировать долги Кривого Рога не будет.

Все больеше и больше данных свидетельствует о том, что Россия просто пыталась поставить Зеленского перед фактом своими действиями. Пошли звонки из Франции и Германии о необходимости "... делать политические шаги". Сколько еще выстоит Зеленский - сказать сложно.

Скорее всего Россия знала, или организовала информационный вакуум вокруг Зеленского по поводу морского суда и решила быстро реализовать свой план. заодно подстраховалась подачей апелляции о котором мы писали вчера. Зеленский в очень тяжелой ситуации - любое решение чревато последствиями.

До Зеленского дошло, как его хотят нагло обмануть. Видимо кто то показал документы по морскому суду. и он тормознул обмен.

The Washington Post
"Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой - и она помогает глобальному толчку Путина реабилитировать себя"
"Ukraine's new president needs to let his diplomats do their job"

Обмен украинских военных моряков, захваченных в Керченском заливе, типичный результат не информированности и информационного вакуума созданного вокруг президента Зеленского. Ему не было доложено о решении международного суда по морскому праву, он не был информирован о последствиях для России невыполнения этого решения. Принятие условий обмена украинской стороной фактически является признанием легитимности судебного процесса над незаконно захваченными украинскими моряками. И это будет иметь очень серьезные правовые и дипломатические последствия для страны. Ответственность за это должен разделить и нынешний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, усилиями которого была дезорганизована работа МИДа, а внешнеполитический функции незаконно узурпированы структурами ОПУ.

Принятие законов с нарушением процедуры может быть умышленным актом для создания причин быстрого отмена принятого.

Встречи Трамп Зеленским не будет..

ВС Украины утвердил состав нового правительства. Ничего особо сенсационного, все как мы и предполагали. Новое в практике парламентаризма - голосование за несуществующие законопроекты. Зал покинули почти все кроме СН..

Произведен обмен заложников. Из возвращенных - экипажи суден которые и так должны бы быть освобождены по решению международного морского суда. Или Россию ждали серьезные неприятности в виде блокирования захода в чужие порты.
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Или Россию ждали серьезные неприятности в виде блокирования захода в чужие порты.

когда ждали? через 10 лет?
хотели бы уже запретили
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якщо хочеш щоб у нас було менше втрат
заходь на ютуб-канал волонтера Олександра Беспалого і допомагай грошима він робить такі штуки які перевиховують кацапів - установки снарядів від гармати "грім" на дистанційному керуванні
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Наемники РФ 30 августа ... а чё не пишут российские военные инструкторы и наёмники РФ и дальше по тексту?
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Де реакція преЗЕдента?
Взагалі, де він сам?
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Давай будемо відверті- обісрався і тримається.
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ага, тримається, за "медіатор" для піаніно...
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По выходным Владимир Александрович, традиционно, уходит в запой дозу большую принимает. Ко вторнику оклемается.
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ВАЗелин с утра занимается спортом: говорят, что может осилить аж 2 дорожки
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Зє!билы, ваша склонность к оптимизму,
От не способности представить,
Какого рода завтра клізму,
Жители Иорданской ДолинЫ котовятся нам вставить.
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ЗЕбіли весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні.
Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні, га ЗЕбіли?????
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вони вже сказали, що війна швидко не закінчиться.
взагалі, зе-команда сама ж спростувала більшість тез, якими критикувала попередників.
просто влетіли у владу на ненависті людей до Петі
а хто породив ту ненависть ...можна лише здогадуватись.
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петя несе пряму відповідальність як мінімум за ілловайськ пілписання мінських угод та за дерибан бюджетних коштів на оборону.
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Мі́нські уго́ди (домо́вленості) - усталений узагальнювальний термін на позначення:
1) Мінського протоколу - угоди про тимчасове перемир'я у Війні на сході України, досягнутої на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року (так звана «Перша Мінська угода»).
Укладений учасниками Тристоронньої контактної групи: послом Гайді Тальявіні (від ОБСЄ), другим Президентом України Леонідом Кучмою (від України), послом Російської Федерації в Україні Михайлом Зурабовим (від Росії). Крім того, під Протоколом стоять підписи Олександра Захарченка (очільник проросійської маріонеткової псевдореспубліки «ДНР») та Ігоря Плотницького (очільник проросійської маріонеткової псевдореспубліки «ЛНР»).
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А чему удивляться?Почему не стрелять и не убивать наших паней?Пристайко УЖЕ заявил,что президент зеленский готов их всех амнистировать.Не верите?Прочитайте его выступление в ВР 29.08.19г.Мало того,он уже амнистирует убийц.Рос.издание "МК" написало,что в списках на обмен значится гр.РФ гаджиеви он скоро вернется в роССию.Вы знаете кто это?Это та мразь,которая ТАНКОМ давила наших парней в январе 2015г под Санжаровкой на высоте "ВАЛЕРА". Тогда он задавил,если не ошибаюсь,пятерях.И это не все.Член комитета СФ РФ Климов заявил,что россия готова к выборам на донбассе,о которых так-же заявил пристайко в своем выступлении.У меня вопрос- это пристайко работает в роССийском миде или зеленский работает помощником путина и решает его проблемы?Ведь все это ПУТИН требовал у Порошенко все пять лет.
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Ну недарма ж Зеленського запросили в Кремль.
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А Порошенка ведь даже не пытались, поняли что бесполезно
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Порох для пуйла- ВОРОГ, а Вовочка- презЕдент "братской" країни
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І що знову нашим військовим не можна відповідати ? так гарант вирішив .
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим!
Горіть у пеклі москалі !!!
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Так их наверное нужно убивать? Или лозунги писать?
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Может хоть до ЗЕро и его служебных "ноликов" дойдет что для освобождения захваченных территорий нужно для начала освоить в полном объеме методы гибридной войны разработанные в **********. Ведь в пустую голову легче вложить парочку правильных идей чем в бошку загаженную жадностью! Мы должны "выступать за мир" громче чем кацапы на международной арене, но в то же время планомерно, системно организовывать техногенные катастрофы, подсаживать на иглу кацапов, разлагать их население, вредить всеми способами экономике врага, взрывать склады и уничтожать запасы продовольствия в самом ********** и милитаризировать страну изнутри. Уже шестой год кацапы паскудят на нашей земле, а мы занимаемся ерундой. Если мы желаем вынудить оккупанта покинуть территорию нужно сделать так чтобы проблемы внутри ********** стали настолько большими, что единственным способом их решения стал уход с оккупированных территорий. И самое главное массово калечить оккупантов на территории Украины - чем больше инвалидов будет в ********** просить милостыню вдоль дорог, тем быстрее до инфантильных ушлепков с крошечной экономикой (1,5% мирового ВВП) дойдет "что такое хорошо, что такое плохо".
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ЗЕро и его служебных "ноликов" - номер ЙОГО кабінету - 00
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Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром.........
Раненному - выздоровления..........
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ТА КАКОЕ В ЖО*У "ПЕРЕМИРИЕ"?!! Найманці РФ 30 серпня 17 разів порушили перемир'я: загинув морський піхотинець, є поранений - Цензор.НЕТ 9643
Хватит уже использовать это слово.
Нет никакого "перемирия" - ЗАКОНЧИЛОСЬ.
Перемирие, как девственность: можно нарушить только ОДИН РАЗ.
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