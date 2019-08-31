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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (1987) Арахамия (37) Радуцкий Михаил (18)

 Через несколько месяцев главой Минздрава может стать Радуцкий, а Скалецкая будет его заместителем, - Арахамия

Через несколько месяцев главой Министерства здравоохранения может стать депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, а действующая руководитель МОЗ Зоряна Скалецкая(Черненко) - его заместителем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала ZIK рассказал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, с самого начала министром здравоохранения планировали сделать Радуцкого, а Скалецкую (Черненко)- его заместителем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава. ФОТОрепортаж

"На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", - заявил председатель фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава. ФОТОрепортаж

Он объяснил, почему Радуцкий сразу не получил министерский пост.

"Ему надо подготовиться, потому что это должность ... Ему надо привести все свои дела по бизнесу ... Он же сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть, есть какие-то вещи ...", - сказал Арахамия.

Со своей стороны, депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа пояснила, что у Радуцкого есть законопроекты из пакета медицинской реформы, которые он хочет на своей должности руководителя комитета провести через парламент.

По ее словам, после того, как законодательство будет наработано, он пойдет в министерство, чтобы его имплементировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленский рассмешил депутатов в начале выступления с трибуны парламента. ВИДЕО

Напомним, 29 августа Радуцкий в личной переписке в сессионном зале Рады эмоционально высказался, обсуждая вопрос назначения нового главы Минздрава. В частности, он употребил нецензурную лексику в адрес тех людей, которые говорят, что он поддерживает и.о. министра здравоохранения Супрун.

После публикации новости о данной переписке на Цензоре Радуцкий задумался о том, чтобы попробовать снять новость, но его от этого отговорил собеседник.

Источник: https://censor.net.ua/n3145687
 
 
 Топ комментарии
 
А як жеж. "Х&й в сраку" Радуцкий, кто же еще?
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Не, это уже даже не смешно. Уж лучше бы дохтар Комаровский. Он хоть деток любит и их мам, рыбалку любит, даже обещал войну закончить при помощи рыбалки. А у этого Барыса только уй в опу.
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И это все? Хотя.. что вам порохоботам остается делать, кроме скулежа?
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Если тебе мало х..я в сраку, то ещё можно ржавый якорь в глотку
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У статті нема жодного слова про його майбутні реформи! Все робиться наосліп і матимемо відповідний цьому методу результат😏
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Вiн вже озвучив його майбутні реформи. Х&й в сраку(c) . Це вже всiм вiдомо.
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у Радуцкого есть законопроекты из пакета... Источник: https://censor.net.ua/n3145687
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Тобто він буде брати реформи із пакету. Виявляється все просто! Треба взяти пакет і реформи вже є!
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в смысле "наосліп"? А богатырева думаете почему вернулась?
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Наосліп означає, що суть реформ невідома, бо нема жодного документу.
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А як жеж. "Х&й в сраку" Радуцкий, кто же еще?
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Не, это уже даже не смешно. Уж лучше бы дохтар Комаровский. Он хоть деток любит и их мам, рыбалку любит, даже обещал войну закончить при помощи рыбалки. А у этого Барыса только уй в опу.
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Радуцкий зелохов будет лечить членов в опу. Через несколько месяцев главой Минздрава может стать Радуцкий, а Скалецкая будет его заместителем, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7104
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