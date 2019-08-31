EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  281  0
Все про:Госпогранслужба (3433) Закарпатье (1637) контрабанда (1807) Словакия (414)

 Контрабандист из Закарпатья пытался залететь в Словакию на самодельном летательном аппарате. ФОТО

В нескольких километрах от украинско-словацкой границы вблизи словацкого города Собранце местные пограничники обнаружили оборудованный для незаконного перемещения контрабандных товаров малый летательный аппарат и задержали его пилота-украинца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"По информации и ориентирам, предоставленным военнослужащими отдела Ужгород сотрудникам словацкой пограничной полиции удалось найти место посадки летательного аппарата. В районе Собранце, в нескольких километрах от украинско-словацкой границы, они обнаружили мотопаратрайк, оборудованный для незаконного перемещения контрабандных товаров. Управлял летательным аппаратом гражданин Украины, который и был задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские пограничники во время патрулирования госграницы услышали шум двигателя. Полет неизвестного устройства также зафиксировали тепловизионные комплексы. Не имея технических возможностей помешать движению летательного аппарата, украинские пограничники начали поиски места взлета и вероятных пособников правонарушителя. Также правоохранители сразу сообщили об обнаруженном аппарате словацким коллегам.

Контрабандист из Закарпатья пытался залететь в Словакию на самодельном летательном аппарате 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145685
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх