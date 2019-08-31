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Все про:пограничники (1209) смерть (6108) Харьковщина (1369)

 Пограничник подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Харьковской области

В Харьковской области от разрыва неизвестного взрывного предмета погиб сотрудник Госпогранслужбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает ГПСУ.

В сообщении отмечается: "Во время несения службы на границе в границах Харьковской области в результате разрыва неизвестного взрывного предмета от полученного ранения погиб пограничник.

Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял определенные задачи с длительным несением службы неподалеку государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госграницы в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения.

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Около 19 часов 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранения в шею.

Другой пограничник из состава наряда немедленно предоставил раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.

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О данном происшествии пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи.

Государственная пограничная служба Украины выражает глубокие слова соболезнования родным и близким военнослужащего, погибшего во время несения службы охраняя украинскую границу.

Для объективного установления причин, приведших к гибели охранника границы на месте также работает группа офицеров пограничного ведомства".

Источник: https://censor.net.ua/n3145684
 
 
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