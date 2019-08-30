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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:газовые переговоры (952) Евросоюз (12561) Новак Александр (125) Шефчович Марош (78)

 Россия заявила о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕС уже в сентябре

Россия готова провести трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Европейской комиссией в первой половине сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает российский  Интерфакс.

"Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", - пояснил он.

Ранее вице-премьер ЕС по энергетике Марош Шефчович предлагал провести трехстороннюю встречу с 16 по 23 сентября.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году в "Нафтогазе" считают основным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзита российского газа через Украину с начала 2020 года, скорее всего, не будет, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3145683
 
 
 Топ комментарии
 
Переговори по газу можуть відбутись тільки за умови що росія буде прокачувати туркменський газ в Україну! Чому ми маємо качати російський газ в ЄС, якщо росія не хоче качати нам туркменський газ? Принцип має бути обоюдний! Ми качаємо росії, а вона качає нам! Скільки ми прокачали газу з Туркменістану в Україну, стільки путін буде мати можливості прокачати через Україну російського газу!
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Тужились тужились и наконец обосрались вот так и пошла поговорка русским духом пахнет
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и мразь хуило просит их отменить, точно вредитель руцкому вяликодуховному стаду.
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Переговори по газу можуть відбутись тільки за умови що росія буде прокачувати туркменський газ в Україну! Чому ми маємо качати російський газ в ЄС, якщо росія не хоче качати нам туркменський газ? Принцип має бути обоюдний! Ми качаємо росії, а вона качає нам! Скільки ми прокачали газу з Туркменістану в Україну, стільки путін буде мати можливості прокачати через Україну російського газу!
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Как сообщил в ходе форума специальный представитель ЕС в Центральной Азии Петер Буриан, Евросоюз возобновил переговоры о закупках газа в Туркменистане. По его словам, Брюссель готов принять участие в финансировании строительства трубопровода через Каспийское море, который мог бы прокачивать до 30 млрд кубометров туркменского газа ежегодно. В Москве после этого заявления воцарилась оглушительная тишина: в последний раз данная тема всплывала едва ли не десять лет назад, а недавно "Газпром" стал делать попытки вернуться в эту страну. Оказалось, что для такого масштабного проекта, который обсуждается более 20 лет, уже сформирован консорциум подрядчиков. В него войдут немецкие Edison Technologies GmbH и MMEC Mannesmann GmbH, французская Air Liquide и китайская Sinopec. Что, кстати, является дополнительным свидетельством сближения ЕС с КНР на фоне раскольнической политики Трампа и его заигрываний с Москвой.
Эта сенсация, как сообщает азербайджанское издание Haqqin (в Туркменистане форум проходил впервые), была объявлена на встрече представителей перечисленных компаний с зампредседателя Кабмина Туркменистана по нефти и газу Мыратгелди Мередовым и советником президента страны по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаевым. Более того, в рамках работы над проектом, помимо прокладки трубопровода, консорциум готов построить необходимую инфраструктуру, включая газоочистительные заводы и компрессионные станции. Все это как нельзя кстати для туркменского режима, уже второй год испытывающего дефицит средств, а соответственно, и стабильности. Остроту ситуации, в которой оказался Гурбангулы Бердымухамедов, демонстрирует следующий эпизод: буквально в те же дни президент Туркменистана объявил выговор председателю центробанка страны Мердану Аннадурдыеву. Причина - ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за работой банкоматов. Президент поручил ему "в кратчайшие сроки исправить допущенные недостатки" и обеспечить бесперебойную работу банкоматов. В общем, несмотря на заверения в штатном функционировании банковской системы, симптомы такого сигнала достаточно прозрачны.
По-видимому, Туркменистан находится в ситуации, из которой больше нет комфортного выхода: еще недавно, потратив огромные средства на помпезные проекты (тот же курорт Аваза), он ругался с импортерами собственного газа, превратившимися в кредиторов. А это Китай, Иран и Турция. По мелочи начала что-то вновь покупать и Россия, но Ашгабат постоянно предъявляет ей претензии. Так что, похоже, пришлось пойти на поклон к Европе - тем более что, как говорят, именно в Германии туркменский лидер предпочитает лечиться.
Новый газопровод позволит прокачать туркменский газ до Азербайджана, где он, по задумке, должен поступить в систему "Южного газового коридора" (ЮГК), который протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию. Причем первый участок этого проекта уже готов. 1 июля Азербайджан объявил об окончании строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP) длиной 1850 км - до турецко-греческой границы. После завершения второго участка TANAP Азербайджан сможет начать поставки газа с месторождения "Шах-Дениз" в Каспийском море, запасы которого оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Мощность составит 16 млрд кубометров газа в год, из которых около 6 млрд будет закупать Турция, а оставшиеся 10 млрд - страны ЕС. Туркменский газ потенциально может утроить поставки в Европу из Средней Азии по ЮГК, который в Брюсселе рассматривают в качестве альтернативы проектам "Газпрома", включая как заброшенный "Южный поток", так и пришедший ему на смену "Турецкий поток". Европа в транзитном смысле оказывается в руках Турции, а после распечатывания туркменских месторождений газ сам по себе несколько подешевеет, что плохо для Москвы и хорошо для Киева, поскольку снижает расходы на импорт и усиливает зависимость России именно от украинской трубы.
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Тот кто прочел этот пост от начала и до конца достоин пикейного жилета и шляпы "канотье" Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною і ЄС вже у вересні - Цензор.НЕТ 9405
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Я не смогла. А жаль, пригодился бы на зиму жилет.)
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Ну, Лариса fb3d953c, от транзита газа проку (мне) ведь было столько же как от виртуального жилета)
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Я нарвусь на -ФУ-, но т.н.м. скажу: я всегда считал эту чортову трубу нашим проклятием - во каких олигархов имеем!!
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это просто наполненная водой форма сухой классики - "согласие есть продукт непротивления двух сторон" ))
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ну вот и шанс - ЕС покупает газ на границе с Украиной и нормально платим за хранение и транспортировку. Вот тут и будет показан смысл СП.
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Видать санкции действительно на пользу кацапам пошли.
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и мразь ***** просит их отменить, точно вредитель руцкому вяликодуховному стаду.
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похоже дела совсем гавно, если кацапы готовы выходить на прямые переговори..
и похоже до 31 декабря они не запустят "Северный поток-2"..
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Тужились тужились и наконец обосрались вот так и пошла поговорка русским духом пахнет
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это один из компонентов не надо делать таким узким русский дух
Там еще много составляющих но в результате он узнаваем уже всем миром Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною і ЄС вже у вересні - Цензор.НЕТ 6711
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В кутку дерев'яна кадка, туди ходять в туалет, в іншому кутку коза-ходить під себе, при вході бочка з кислою капустою,пріле сіно,брага , витоплена по-чорному хата,підгорілі валянки, перегар і не миті тіла, все перемішати і скоштувати. Смачного !.
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Руцький дух-це величина смороду на відстані 1 метр від кацапа який пролежав 1 місяць в чорноземі закопаний в ямі глибиною в 1 м
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Якщо є готовність, то ***** пообіцяли дніпровську воду подавати у Крим?
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Вообще-то днепровской воды в Крым уже нет. Ее направили в херсонские степи.
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вот разтолкуи пожалуиста - почему не продать воду им, но цена ваша, как бутилированная+доставка+спец налог для военного буджета.
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Принципово. Окупантам болт, а не воду.
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странно, болт болтом, но обескровить окупанта торгуя им воду, песок или всё то что не используется для увеличения их военной мощи. По мне вот покупать у них надо меньше, так что вот газ покупать желательно по возможности меньше, но продавать им можно начиная с шмоток и кончая горошка в консервах. Если этим ещё можно утопить любую их производство, то это стадо останется полностью завислими от нас и будет поставлять своии ресурсы уже полностью на наши условия.
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да ладно, рашестан и без Крыма ели дышит, да ещё надвигающые звиздюлины за всяткие выходки, так что вода не причём. Если помнишь, о возможности продавать воду в Крым писал и четыре года назад, правда многие тут не соглошались, а ведь могли хорошо выкачать денги от рашки. Вес вопрос в цене, вода не газ и пустыне оооочень ценна. Вот на счёт - бери или плоти надобно осторожно, одни дурачки с востока уже получили по башке через Стокгольмскйи арбитраж.
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що..вже не підорашка не буде платити по рішенню Стокгольмського суду Україні за газ?
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та шо таке, бабло закінчилося, треба терміново продавати?
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А где новость, что Кремль собирается пригласить клована на празднование Дня Победы 9 мая 2020 года в Москве?
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Завтра в московії повинно бути гаряче. Люди знову (ну як люди, так, москалі) зираються масово виходити на вулиці. Менти і кізяки стягнуті в чмоцкву у великій кількості

Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною і ЄС вже у вересні - Цензор.НЕТ 7674
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Намагаються копіювати нас стоячи на колінах.
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там насправді не все так просто, влада кремлядєй реально шатається. Ні, вона ще міцна, але вже хитається.
Вперше в історії мордора люди (кацапи) виходять на вулиці регулярно уже більше двох місяці. щосуботи. І виходять по 30-40 і навіть 70 тисяч.
Один Собянін під дулом пістолета заявив. що він вітає звірячу жорстокість поліції і зник надовго. Всі у владі мовчать. Навіть кремль губами чи пєськова чи мєдведєва сказав, що вони проти насильства і вся оці звіряча жорстокість то повне самоуправство ментів. Мєнти ахрінєлі, вони ж отримали наказ бити жорстоко, а тепер їх кидають і роблять крайніми. багато мєнтів реально співчуває мітингарям. Той мєнт, що сильно вдарив дівчину при затриманні - його особисті дані і фото виклали в тирнет його ж колеги мєнти.

Мєнти і не хочуть і бояться бити людей, хоч і кацапів. кремляді звозять с провінції відморозків мєнтів. що з задоволення погодились їхати на мацкву і бити мацквичів.
вперше в історії мєнтів починають ненавидіти, це нечувано... і т.д.

так що чекаємо, кривавий трон почина хитатись
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а що вони хочуть? Просто повиходити з хрущовок?
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россияне хочуть жить как люди,а не как скоты
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Співпраця с кацапами, аж понеслась. "Мишибратья"? Не?
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О, заодно і зір на дальтонізм перевірити можна.
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А что мордва уже по долгам перед Украиной расчиталась? Если нет, то на путена пусть идут касабы в свои мордовские болота.
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На 10 лет. И это гарантия, что рашка точно не двинется на Киев.
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Он такого не говорил. Он сказал , что русня не стоит использованой туалетной бумаги.
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Трохи не так.
Бумага договорів з россією, конкурує хіба що, з вартістю туалетної бумаги в кремлівських сортирах.
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это сложно.
Попроще - русня вообще не относится к человеческому виду.
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Ну чому ні? Відноситься.
Як сім'я неадекватних сусідів алкашів.
От уявіть Землю, як багатоквартирний будинок.
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Они не знают что с лугандой и крысчанами делать, куда им ещё на Киев))
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V dani moment tak gazpromu nelucyje vremena,konkurent pojavilsia zyzeny gaz.Zyzeny uze norvezski gaz obognal po postavkam v Evropu i desevle on jest cem gazproma.Vopros pocemu pokupat doroze gaz?
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НУ А ШО?
оно же рукожопые=))

На борту Международной космической станции прошла целая «операция» по включению робота «Федора». Трансляцию переговоров космонавтов ведет НАСА.
«Может, по кнопке включения электропитания молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь - никакого эффекта», - сказал один из космонавтов. Тогда специалисты ЦУП предложили заменить аккумуляторные батареи в роботе. Однако позднее Овчинин доложил, что после серии неудачных попыток все ж ему удалось включить электропитание «Федора».
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Пам'ятаєте ті жахливі кадри катування майданівців на колонаді стадіону "Динамо"?Дніпровський районний суд Києва 30 серпня виправдав беркута Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону «Динамо» у січні 2014 року...Били троє - Хандрикін невинен, двоє інших після підозри поїхали в Росію: от і вся справедливість вже 5 років після Майдану...Поки не буде рішучого і організованого тиску немає жодної надії на хоч якесь реальне покарання хоч когось за злочини проти Майдану.
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а может просто повесить свиновальца за его мыролюбно отреформированые суды?
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