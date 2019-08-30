 Россия заявила о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕС уже в сентябре

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает российский Интерфакс.
"Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", - пояснил он.
Ранее вице-премьер ЕС по энергетике Марош Шефчович предлагал провести трехстороннюю встречу с 16 по 23 сентября.
Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году в "Нафтогазе" считают основным.
Эта сенсация, как сообщает азербайджанское издание Haqqin (в Туркменистане форум проходил впервые), была объявлена на встрече представителей перечисленных компаний с зампредседателя Кабмина Туркменистана по нефти и газу Мыратгелди Мередовым и советником президента страны по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаевым. Более того, в рамках работы над проектом, помимо прокладки трубопровода, консорциум готов построить необходимую инфраструктуру, включая газоочистительные заводы и компрессионные станции. Все это как нельзя кстати для туркменского режима, уже второй год испытывающего дефицит средств, а соответственно, и стабильности. Остроту ситуации, в которой оказался Гурбангулы Бердымухамедов, демонстрирует следующий эпизод: буквально в те же дни президент Туркменистана объявил выговор председателю центробанка страны Мердану Аннадурдыеву. Причина - ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за работой банкоматов. Президент поручил ему "в кратчайшие сроки исправить допущенные недостатки" и обеспечить бесперебойную работу банкоматов. В общем, несмотря на заверения в штатном функционировании банковской системы, симптомы такого сигнала достаточно прозрачны.
По-видимому, Туркменистан находится в ситуации, из которой больше нет комфортного выхода: еще недавно, потратив огромные средства на помпезные проекты (тот же курорт Аваза), он ругался с импортерами собственного газа, превратившимися в кредиторов. А это Китай, Иран и Турция. По мелочи начала что-то вновь покупать и Россия, но Ашгабат постоянно предъявляет ей претензии. Так что, похоже, пришлось пойти на поклон к Европе - тем более что, как говорят, именно в Германии туркменский лидер предпочитает лечиться.
Новый газопровод позволит прокачать туркменский газ до Азербайджана, где он, по задумке, должен поступить в систему "Южного газового коридора" (ЮГК), который протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию. Причем первый участок этого проекта уже готов. 1 июля Азербайджан объявил об окончании строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP) длиной 1850 км - до турецко-греческой границы. После завершения второго участка TANAP Азербайджан сможет начать поставки газа с месторождения "Шах-Дениз" в Каспийском море, запасы которого оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Мощность составит 16 млрд кубометров газа в год, из которых около 6 млрд будет закупать Турция, а оставшиеся 10 млрд - страны ЕС. Туркменский газ потенциально может утроить поставки в Европу из Средней Азии по ЮГК, который в Брюсселе рассматривают в качестве альтернативы проектам "Газпрома", включая как заброшенный "Южный поток", так и пришедший ему на смену "Турецкий поток". Европа в транзитном смысле оказывается в руках Турции, а после распечатывания туркменских месторождений газ сам по себе несколько подешевеет, что плохо для Москвы и хорошо для Киева, поскольку снижает расходы на импорт и усиливает зависимость России именно от украинской трубы.
и похоже до 31 декабря они не запустят "Северный поток-2"..
Там еще много составляющих но в результате он узнаваем уже всем миром
,приходиться его спаливать прямо над скважиной,ибо скважину чопиком не заткнешь
Вперше в історії мордора люди (кацапи) виходять на вулиці регулярно уже більше двох місяці. щосуботи. І виходять по 30-40 і навіть 70 тисяч.
Один Собянін під дулом пістолета заявив. що він вітає звірячу жорстокість поліції і зник надовго. Всі у владі мовчать. Навіть кремль губами чи пєськова чи мєдведєва сказав, що вони проти насильства і вся оці звіряча жорстокість то повне самоуправство ментів. Мєнти ахрінєлі, вони ж отримали наказ бити жорстоко, а тепер їх кидають і роблять крайніми. багато мєнтів реально співчуває мітингарям. Той мєнт, що сильно вдарив дівчину при затриманні - його особисті дані і фото виклали в тирнет його ж колеги мєнти.
Мєнти і не хочуть і бояться бити людей, хоч і кацапів. кремляді звозять с провінції відморозків мєнтів. що з задоволення погодились їхати на мацкву і бити мацквичів.
вперше в історії мєнтів починають ненавидіти, це нечувано... і т.д.
так що чекаємо, кривавий трон почина хитатись
Бумага договорів з россією, конкурує хіба що, з вартістю туалетної бумаги в кремлівських сортирах.
Попроще - русня вообще не относится к человеческому виду.
Як сім'я неадекватних сусідів алкашів.
От уявіть Землю, як багатоквартирний будинок.
оно же рукожопые=))
На борту Международной космической станции прошла целая «операция» по включению робота «Федора». Трансляцию переговоров космонавтов ведет НАСА.
«Может, по кнопке включения электропитания молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь - никакого эффекта», - сказал один из космонавтов. Тогда специалисты ЦУП предложили заменить аккумуляторные батареи в роботе. Однако позднее Овчинин доложил, что после серии неудачных попыток все ж ему удалось включить электропитание «Федора».
В назидание