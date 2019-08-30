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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1132) Порошенко (17754)

 Коломойский рассказал, о чем говорил с Порошенко во время личной встречи

Коломойский и Порошенко встречались в Киеве недавно, после завершения избирательной кампании.

Об этом Игорь Коломойский рассказал в интервью Цензор.НЕТ. Общение с Порошенко он назвал "обычной частной встречей".

По словам Коломойского, встреча прошла в Киеве, "в частном домовладении".

"Мы с ним ни о чем не договаривались, ничего не это самое. Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли не президента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает", - рассказал Коломойский.

Коломойский считает, что в прошлых претензиях к нему со стороны Порошенко не было ничего личного.

"Да он же меня не гонял. В этом же и вопрос. Не было ж гонений. Не было против меня выдвинуто никаких обвинений, не было подозрений. Да, были фактовые уголовные дела. Ничего личного", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский

На вопрос о том, вправду ли Порошенко снял с банковского счета $34 млн, чтобы убедить Коломойского не говорить о нем плохо, Коломойский ответил так: "Знаете, такой вопрос надо задавать, если бы он снял по крайней мере 340 миллионов! 34 – это не наш с ним уровень! Такой суммой он не отделается, а надо делиться. Добрые слова – это бесплатно, это комплимент".

Полный текст интервью с Игорем Коломойским можно прочитать здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145682
 
   
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Забагато Коломойського на Цензорі.
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ну так президент (без кавычек) дефакто а деюре у нас есь приЗЕдент.
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да вы зебилы и за обезьяну проголосуете если ее по телевизору распиарят Коломойский рассказал, о чем говорил с Порошенко во время личной встречи - Цензор.НЕТ 5204
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Беня ввійшов в суспільне життя як ніж в масло - плавно і невідворотно, хоча напрошується інше порівняння. Фонтанує небезпечними пропозиціями хитрощамі щодо Росії, корупціонерів, дерибану майна, він б***ь видається небезпечнішим за Порошенко. У нас з кожним разом відбуваеться негативний upgrade влади, вона з кожними виборами стає все більш і більш стрьомна. Я б з ним в карти грати не сів однозначно.
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Якщо Бєня взавтра почав тявкати, як якийсь песик, то і тоді ви б шукали в цьому якусь зраду? Коломойський розповів, про що говорив із Порошенком під час особистої зустрічі - Цензор.НЕТ 3830
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