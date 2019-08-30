 Задержаны 4 мошенника, которые от имени Зеленского вымогали $570 тыс. у экс-сотрудника "Укрспецэкспорта". ФОТО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Богдан отметил: "Группа мошенников, представившись доверенными лицами президента, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им 570 тыс. долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственный концерн "Укроборонпром".
Группа, возможно, состояла из 4 человек. Задержали 2 человек. Проводили осмотр и следственные действия задержанных в сквере у фонтана в районе ул. Шелковичной у домов 10, 20/8.
Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы офиса, другой руководителем департамента. Военная прокуратура совместно с СБУ".
Как сообщили в ГБР в субботу утром, "в группу мошенников входят четыре человека. Они представлялись доверенными лицами президента Украины, находящимися на руководящих должностях в Офисе президента Украины".
В бюро добавили, что все четверо были задержаны во время передачи части средств в размере 250 000 долларов США. Задержание произошло в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой - напротив здания Офиса Президента Украины.
кроме случаев без засветов и проколов..)))
вы, зебилы, все такие дураки??
Практично кожен в нашій країні давав/отримував взятку. Давайте влаштуєм тотальний геноцид.
вы с ним похожи
Та навіщо класти гроши на брудну плитку? Купюри ще такі новенькі, чистенькі та хрустенькі.
а як би не відчув, то дав би грошенят!
Что по этому поводу твиттнула очередная "уборщица" Рады "исмаилова"?
Что перепостил "рябая шапка"?
И, самое глваное, почему в народе говорят, что "простота - хуже воровства"?
Давно так не "опускали" Украину кремлевские башни, как вчера.