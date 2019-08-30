EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  719  9
Все про:вымогательство (279) мошенничество (749) Укрспецэкспорт (62) Богдан Андрей (150)

 "Мы взяток не берем", - Богдан о мошенниках, которые прикрываясь именем Зеленского, вымогали $570 тыс. от экс-сотрудника "Укрспецэкспорта". ФОТО

Глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал задержание мошенников, которые требовали деньги от экс-сотрудника "Укроспецэкспорта", прикрываясь именем Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Богдан отметил: "Группа мошенников, представившись доверенными лицами президента, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им 570 тыс. долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственный концерн "Укроборонпром".

Группа, возможно, состояла из 4 человек. Задержали 2 человек. Проводили осмотр и следственные действия задержанных в сквере у фонтана в районе ул. Шелковичной у домов 10, 20/8.

Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы офиса, другой руководителем департамента. Военная прокуратура совместно с СБУ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мошенник в Харькове предлагает ветеранам АТО помочь с покупкой льготного жилья и исчезает после получения денег: уже обманул на $35 тыс. ФОТО

Мы взяток не берем, - Богдан о мошенниках, которые прикрываясь именем Зеленского, вымогали $570 тыс. от экс-сотрудника Укрспецэкспорта 01
Мы взяток не берем, - Богдан о мошенниках, которые прикрываясь именем Зеленского, вымогали $570 тыс. от экс-сотрудника Укрспецэкспорта 02

Источник: https://censor.net.ua/n3145681
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Мы взяток не берем",

кроме случаев без засветов и проколов..)))
 показать весь комментарий
 
 
Ага... Весь бюджет у руках - навіщо з хабарями паритись???
 показать весь комментарий
 
 
Неужели опять сувенирные баксы как у Грымчака
 показать весь комментарий
 
 
какие-то дилетанты-порохоботы, судя по тупости исполнения
 показать весь комментарий
 
 
по своей методичке думали лохов провести на бабло "Мы взяток не берем", - Богдан о мошенниках, которые прикрываясь именем Зеленского, вымогали $570 тыс. от экс-сотрудника "Укрспецэкспорта" - Цензор.НЕТ 4388
 показать весь комментарий
 
А шо вы хотели от новой власти? Что бы брали? Не дождетесь, это вам не ПЭТЯ.
 показать весь комментарий
 
 
у фонтана 570 тыс $ листают... а если, внезапно, порыв ветра...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх