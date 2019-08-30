 "Мы взяток не берем", - Богдан о мошенниках, которые прикрываясь именем Зеленского, вымогали $570 тыс. от экс-сотрудника "Укрспецэкспорта". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Богдан отметил: "Группа мошенников, представившись доверенными лицами президента, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им 570 тыс. долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственный концерн "Укроборонпром".

Группа, возможно, состояла из 4 человек. Задержали 2 человек. Проводили осмотр и следственные действия задержанных в сквере у фонтана в районе ул. Шелковичной у домов 10, 20/8.

Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы офиса, другой руководителем департамента. Военная прокуратура совместно с СБУ".

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