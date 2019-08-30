EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Экономика
  1924  21
Все про:ФГИ (534) Витренко Юрий (59)

 Витренко может стать главой Фонда госимущества Украины, - "ЭП"

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко может стать главой Фонда государственного имущества Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Экономической правде" стало известно из собственных источников.

"Экономическая правда" уже обратились к Витренко за комментарием, однако он оставил этот вопрос без ответа.

Напомним, что у исполнительного директора "Нафтогаза" в последнее время был конфликт с главой компании Андреем Коболев.

В частности, это подтвердил и сам глава "Нафтогаза", который считает существование этого конфликта одной из главных поражений "Нафтогаза". При этом он отказался говорить, в чем именно заключается суть конфликта.

Витренко несколько раз уже заявлял о намерении уволиться с "Нафтогаза". Например, в 2015 году, когда он, по его словам, "столкнулся с очевидной коррупцией, с которой не мог смириться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил Короткую замглавы Фонда государственного имущества

Источник: https://censor.net.ua/n3145680
 
 
 Топ комментарии
 
особливо , цьому рішенню , його мама Наталя зрадіє - і решта ФСБ ... Витренко может стать главой Фонда госимущества Украины, - "Экономическая правда" - Цензор.НЕТ 2697
 показать весь комментарий
 
а чому це порохофіли "не в курсе" ...? Вітренко при Педрі не погано піднявся ..))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
особливо , цьому рішенню , його мама Наталя зрадіє - і решта ФСБ ... Витренко может стать главой Фонда госимущества Украины, - "Экономическая правда" - Цензор.НЕТ 2697
 показать весь комментарий
 
 
Нічо то ненадовго, до першого зальоту, це десь на місяць часу! Враховуючи як Вітренко ******** розпускати язик і зливати в ЗМІ комерційну таємницю, він пробуде на керівній посаді до першого інтерв'ю! Саме завдяки Вітренко ми дізнались що Стокгольмський арбітраж готовий прийняти рішення на користь України і стягнути з Газпрому десятки мільярдів доларів! А потім порошенко домовився з путіним і узгодили спільне мирову заяву яку і прийняв арбітраж і записав в своє рішення і там було лише пару мільярдів доларів штрафу з Газпрому! Так ми дізнались що порошенко здав національні інтереси України путіну на десятки мільярдів доларів!
 показать весь комментарий
 
 
Есть инфа, шо порошенко договорился с путиным, или нет? просто связывать две вещи неизвестными нитями можно все, что угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Стокгольмський арбітраж коли стало зрозуміло що Газпром програє вчистую і влітає на десятки мільярдів доларів штрафів запропонував Нафтогазу та Газпрому самим домовитись до вироку арбітражу і надати суду мирову угоду! Сторони сіли за стіл переговорів і в результаті суду була надана узгоджена сторонами позиція де Україна відмовилась від десятків мільярдів доларів штрафів і лишила тільки пару мільярдів доларів, саме це і узаконив арбітраж своїм рішенням! На цих переговорах і була здана позиція України по наказу порошенка і руками Вітренко!
 показать весь комментарий
 
 
Каждая из сторон, выставила свои требования, включая всевозможные и не возможные издержки, которое касаются вопроса и которые не касаются вопроса, так делаю практически по всем вопросам о взысканиях, суд потом, сам определяет суму утраты, нафтогаз около 40 мрд. дол, газпром вообще около 80, итог суда, всем известен, опять же, какими нитями связали тут петюню? Мировой соглашения вообще не было, суд вынес именно решение, о конкретном взыскании без каких либо мировых соглашений.
 показать весь комментарий
 
Я не в курсе шо это за люди. Это новые лица, или это уже "петиных свинарчуков" ЗЕкоманда переназначает на тёплые места??
 показать весь комментарий
 
 
а чому це порохофіли "не в курсе" ...? Вітренко при ***** не погано піднявся ..))
 показать весь комментарий
 
 
По просьбе ***** ЗЕбил и Петю Симоненко может где-то на хлебное место пристроить
 показать весь комментарий
 
 
А что этот жид еще не здох на своей турецкой вилле?
 показать весь комментарий
 
«Вторник несколько раз уже заявлял» - зависла я на этой фразе, пока не поняла, что это очепятка.
 показать весь комментарий
 
 
Вторник несколько раз уже заявлял о намерении уволиться с "Нафтогаза"Источник: https://censor.net.ua/n3145680
Ребята, пятница на дворе ( уже или пока еще?) Или увольняться будет не день недели? Витренко может стать главой Фонда госимущества Украины, - "Экономическая правда" - Цензор.НЕТ 4421
Вы вообще вычитываете то, что попадает в публикацию, не?
 показать весь комментарий
 
 
"Добре" місце роботи.Чечетов там теж "трудився".
 показать весь комментарий
 
 
Как гадали на премьера, так и сейчас. Работа такая у СМИ.
 показать весь комментарий
 
 
А не пошёл бы нах этот сын агрессивной социалистки Натальи Витренко?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх