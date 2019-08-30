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 Общество
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Все про:авиация (1814) Россия (73735)

 Авиастроители "Антонова" требуют, чтобы россияне убрали буквы "Ан" из своей модификации самолета "Руслан"

Госпредприятие "Антонов" требует от российского конструкторского бюро "Ильюшин", разрабатывающего новый самолет на базе Ан-124, "Руслан", отказаться от упоминания в названии букв "Ан".

Речь об этом идет в сообщении, опубликованном на сайте предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

Российское КБ "Ильюшин" с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного супертяжелого военно-транспортного самолета на базе Ан-124-100 "Руслан", которому планируется дать обозначение Ан-124-100М.

Специалисты Государственного предприятия "Антонов" не отрицают технической возможности глубокой модернизации транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Однако, как отмечается, подбор и установка нового современного оборудования силами КБ "Ильюшин" приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью.

"Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно он должен получить новое обозначение без использования марки "Ан", поскольку ГП "Антонов" не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за его безопасность", - отмечает предприятие.

Также на Цензор.НЕТ: В текущем году ГП "Антонов" полностью откажется от российских комплектующих в самолете Ан-124 "Руслан", - "Укроборонпром"

В 2004 году прекратилось производство самолетов Ан-124-100 "Руслан", которые собирали на заводе "Авиастар" в Ульяновске и на заводе "Антонов" в Киеве. В 2018 году появилась информация о начале подготовки к возобновлению производства "Русланов".

ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники. С 2015 года предприятие входит в госконцерн "Укроборонпром".

Источник: https://censor.net.ua/n3145679
 
   
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"Попробуют" ещё. И выиграют. Можешь не сомневаться.
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Какой ? Эвропейский ? Пффф ... путен двадцаточку зеленых денех зашлет эвропейскому судье и тот вмиг позабудет про свои эвропейские ценности Авиастроители "Антонова" требуют, чтобы россияне убрали буквы "Ан" из своей модификации самолета "Руслан" - Цензор.НЕТ 4432
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Нужно не требовать,а подавать в международный суд на кацапов.
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Тем паче что в раше самолёты падают через один. Авиастроители "Антонова" требуют, чтобы россияне убрали буквы "Ан" из своей модификации самолета "Руслан" - Цензор.НЕТ 8163
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А росиянцам пофиг, они считают, что Антонов просто находится на временно неподконтрольной территории ссср
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