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 Политика Украины
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Все про:ВР (23483) законопроект (2099) Зеленский (2604)

 Зеленский хочет отменить госфинансирование партий, которые не прошли в Раду

Президент Владимир Зеленский предлагает финансировать из государственного бюджета не партии, набравшие более 2% голосов избирателей, а только те политсилы, которые преодолели 5-процентный барьер и попали в Верховную Раду.

Об этом говорится в законопроекте №1029, который глава государства внес в парламент 29 августа. Сегодня этот проект закона опубликовали на официальном портале Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает, что право на финансирование из госбюджета получат партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе.

Кроме того, президент считает необходимым сократить госфинансирование партий вдвое – с 0,02 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу, до 0,01.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ликвидация военной прокуратуры, переаттестация прокуроров и увольнение каждого третьего, - Зеленский о реформе прокуратуры

Изменения предполагается внести в ст. 17-2 и ст.17-3 закона "О политических партиях в Украине".

Сейчас право на финансирование уставной деятельности имеют политсилы, которые набрали на выборах в парламент более 2% голосов избирателей. По итогам внеочередных выборов в Раду, которые состоялись 21 июля, государственное финансирование с 1 января 2020 года получат 11 политических партий.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов

Источник: https://censor.net.ua/n3145678
 
   
 Топ комментарии
 
мысль о том, что Шарий будет получать 30 млн грн на антиукраинское гавно, меня ужасает!
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Зеля ты плохой Зеленский хочет отменить госфинансирование партий, которые не прошли в Раду - Цензор.НЕТ 911.Хочешь петины законы отменить,после которых проститутку хуйловскую нужно обеспечивать.
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Шарий это кореш ЗЕбилов , они его будут ещё долго кормить бо надо против Пети визжать.
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Зеля ты плохой Зеленский хочет отменить госфинансирование партий, которые не прошли в Раду - Цензор.НЕТ 911.Хочешь петины законы отменить,после которых проститутку ********** нужно обеспечивать.
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честно скажу!. .вот тут я Зеленую Шмарклю поддержу!..
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мысль о том, что Шарий будет получать 30 млн грн на антиукраинское гавно, меня ужасает!
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Шарий это кореш ЗЕбилов , они его будут ещё долго кормить бо надо против Пети визжать.
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Шарий классно посадил Пеца в дерьмо
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Вальцманутый ,Пеца уже никто,или ты ещё не врубился
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Тебе уже поводили членом,сопля вальцмана
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в спам козломордая мокша, явно с перепоя.
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дружок! твой номер "шесть", и ты улетаешь нахер!
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Как я понимаю зебил и за ***** готов быть, лишь бы против пети? Видать крепко задел твою быдлячую сущность, что он на мальдивы следил, а ты только до пивного ларька дошел...
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а я нет. Это ж отсутствие конкуренции.
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А как вилоносец это переживет и Смешко и Гриценко кошмар
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Гриценко смокче вуса полковныка даже при 2 прОцентах) Сайт ЦВК открой)
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и это правильно! особенно надо отменить финансирование партии украинофоба Шария
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Це дуже правильне рішення. Всяких шаріїв які обсирають Україну забезпечувати грошима, це нонсенс.
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Так не пойдет....отменять так всем
Нечего за казеные харчи столоваться
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ну хоть одно правильное решение которое меня порадовало!!! шарий соси большой и толстый.... рыги и вы тоже.....
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Нужно отменить. Нехватало чтобы мы еще кремлевскому агенту Шарию платили из бюджета
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Нех на всяких лохов трынькать народные грошы.
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Не, братва! Так не пойдёт. Просто потому, что так не бывает. Я вот об этом звиздеце, который не может быть: "Зеленский хочет"(с). Вчера, прилетев в Одессу, я тоже возжелал эту парикмахершу... А она мне- отказала. Причину обосновала: замужем она. Так и тут: пацанчик хочет, а не может. А если Беня сможет... то нам всем пииизздец. Есть возражения? Излагайте.
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" Есть возражения? Излагайте. "

254 голоса . Как тебе такое , Илон Маск Зеленський хоче скасувати державне фінансування партій, які не пройшли в Раду - Цензор.НЕТ 7624
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Верно. Не возразить. От моей форточки, до передовой линии- 17 км. Любой бухой дыроский впрапор, если захочет- всадит. Чисто от нечего делать. При этом- по хрену ему количество голосов.
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" Президент Владимир Зеленский предлагает финансировать из государственного бюджета не партии, набравшие более 2% голосов избирателей, а только те политсилы, которые преодолели 5-процентный барьер и попали в Верховную Раду "

Люто +плюсую , я за это тут уже качегарил пару раз Зеленський хоче скасувати державне фінансування партій, які не пройшли в Раду - Цензор.НЕТ 2483
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Сходи ещё раз... начерти пару формул. Можно люто. Действуй.
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Андрушка , на сегодня хорош . Еще соточку дерни и в люлю . Ок
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Это можно. Тока учитывай: меня БАН не только не пугает, я напротив- желателен. Лучше- вечный. Понял, Куприк, *****? Ну, вот и молодец, *****.
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Пивком разбавь , на утро будут незабываемые ощущения ... аха Зеленський хоче скасувати державне фінансування партій, які не пройшли в Раду - Цензор.НЕТ 5232
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Ты просто провидец, *****. Я не просто разбавляю. Я- его(пиво) херачу, оптом. Виски- столько же. Ощущения- сегодня передам, с утречка. Позавидуешь, *****.
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Финансирование партий ето вообще маразм. Партии должны финансироваться за счет членских взносов своих избирателей, а не наоборот избиратели покупаться за счет бюджетных денег. Если избиратели пару раз заплатят членские взносы из своего кармана, они начнут хоть немного думать куда и за что идут ихние деньги и кого они выбрали и на*я.
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в Україні , за всі 28 років , так і не створено жодної народної партії ..тобто таких , які "финансироваться за счет членских взносов своих избирателей" - їх просто нема жодної ...
Всі т.зв "політичні партії" - лише політпроекти , які створюються і фінансуються олігархами !
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Створенно. Например демократична сокира. Существует строго на взносы. Просто увы - народ у нас тупой совок в основном. Ему не нужны партии. которые пообещают развивать экономику, ему нужны партии - которые будут обещать халяву прямо сейчас.
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Правильне рішення ...але половинчасте !
Відмінити треба держфінансування ВСІХ партій - це ж тільки додуматись треба , що при Пеці держфінансування отримав навіть жопоБлок з Медведчуками і Новінськими ! Зеленський хоче скасувати державне фінансування партій, які не пройшли в Раду - Цензор.НЕТ 9741
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"а Жиддя" это теперь друзья СЛуг Урода, по сути одно и тоже..Кум Мертвечука в Слуге УРода депутатом...породнились так сказать.
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Ага ! Кум кума фуйла тепер керує *ПЕСиками * ! Зеленський хоче скасувати державне фінансування партій, які не пройшли в Раду - Цензор.НЕТ 4445
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Зеленский такой.Если обещал отменить-отменит."Мы хотим отменить неприкосновенность!"-орали проходимцы всех мастей."Патриоты",зайдя в Парламент,резко забывали свои обещания избирателям.Тут в первый же день.Ровно то,что обещано.Петьков просто разрывает на кускиИх вожак не выполнил НИЧЕГО.(посмотрите его предвыборную программу)
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Зебил, отменить неприкосновенность - это громадная цепочка голосований и решений конституционного суда. И вот все уже были пройдены. Осталось одно голосование. Даже закон, котороый проголосовали - подан порошенко. И как я понимаю, подобные тебе и рашке страну сдадут, лишь бы вназло пете.
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Шарий, Гройсман, Свобода, Ляшко - что вы дяди?
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Зеленський,дави це нікчемне марноїдсто.Воно з 90-х ссе кров з українського народу,аби пролізти у владні структури неправовими методами підкупу виборця гречкою.В нормальних країнах- декілька партій та рухів і аж ніяк не сотні новоутворень,заточених на вибори.
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Зебил - эти выплаты - это как раз европейская практика. Или для тебя нормальные страны- это рашка и кндр?
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Відміни,Зеля ще ПЕСу і жОПам-вони просять!
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Зеленский не ХОТИ, а обрезай, они нам и на .......... не нужны. КРОВОПИЙЦЫ бездарные.
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