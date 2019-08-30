 В последний день работы Луценко забрал у меня 20 дел, - Горбатюк

Об этом начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал изданию Insider, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Горбатюка, Луценко отдал следствие по этим делам другим силовым структурам.
Речь идет о делах в отношении коррупционных преступлений бывших чиновников. Их, по словам Горбатюк, перенаправили в ГБР и Нацполицию. Данные о подследственности были изменены в электронном реестре, хотя документ, на основе которого это имеют право делать, к следователям не поступил.
Читайте на Цензор.НЕТ: Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января"
Эти дела касаются хищения средств при строительстве Генпрокуратуры, эпизода в отношении земельного участка с участием Азарова, коррупционных преступлений Захарченко, дела завладение шахтами, в котором фигурирует Александр Янукович.
"Вчера после 18 часов мы обнаружили, что Луценко украл 20 производств. По ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – Ред.) эти дела уже определены по другим подразделениям. Однако никаких процессуальных решений нам не поступало. В вечернее время человек берет и принимает решение о таком", - сказал Горбатюк.
Он объяснил, что по правилам сначала должно быть подписано постановление об определении подследственности за другим органом. И только потом на основании подозрения вносятся изменения в ЕРДР.
"Изменения внесли, а постановление мы не видели. Процессуально эти дела уже переданы, но материалы еще у нас лежат", - добавил Горбатюк.
Также на Цензор.НЕТ: Прокурора по делам Майдана Донского сократят - Луценко подписал предупреждение
Он отметил, что в указанных делах уже были проекты сообщений о подозрении. Горбатюк рассчитывает на то, что решение Луценко о передаче дел может отменить новый глава ГПУ Руслан Рябошапка.
"Новый Генпрокурор может это решить. Я ему уже направил письмо", - сказал Горбатюк.
гарбатюк уже не знает какую очередную зерню ляпнуть
Послал бы нахер - стал бы героем Украины ... а так какой-то непонятный договорняк !!!
А всё ещё и оттого, что не совсем по-честному вел ЗЕ , бо если бы изначально объявил команду , то может никто бы Юрика и не слушал последнюю неделю .
изменения внесены в реестр эл.
Речь идет о делах в отношении коррупционных преступлений бывших чиновников.
Источник: https://censor.net.ua/n3145677......................
так є ж спеціальні антикорупційні органи, чому прокуратура цим повинна була займатися. Прокуратура займалася вже, досить, якщо ти, Горбатюк, не зміг довести ці справи до логічного завершення, то нехай тепер інші спробують. Чи справа в тому, що саме у тебе не запитав Югік передавати справи чи ні? Ну от новий генпрокурор тобі взагалі навряд чи щось серйозне доручить розслідувати, бо як ти під Югіка копав, так будеш і під нового копати, тому працювати тобі там всерівно недовго залишилося.