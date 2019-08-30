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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9314) Луценко (7601) Горбатюк (372)

 В последний день работы Луценко забрал у меня 20 дел, - Горбатюк

Бывший генпрокурор Юрий Луценко в последний день работы, 29 августа, забрал из Управления спецрасследований ГПУ 20 дел о коррупционных преступлениях бывших чиновников.

Об этом начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал изданию Insider, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Горбатюка, Луценко отдал следствие по этим делам другим силовым структурам.

Речь идет о делах в отношении коррупционных преступлений бывших чиновников. Их, по словам Горбатюк, перенаправили в ГБР и Нацполицию. Данные о подследственности были изменены в электронном реестре, хотя документ, на основе которого это имеют право делать, к следователям не поступил.

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Эти дела касаются хищения средств при строительстве Генпрокуратуры, эпизода в отношении земельного участка с участием Азарова, коррупционных преступлений Захарченко, дела завладение шахтами, в котором фигурирует Александр Янукович.

"Вчера после 18 часов мы обнаружили, что Луценко украл 20 производств. По ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – Ред.) эти дела уже определены по другим подразделениям. Однако никаких процессуальных решений нам не поступало. В вечернее время человек берет и принимает решение о таком", - сказал Горбатюк.

Он объяснил, что по правилам сначала должно быть подписано постановление об определении подследственности за другим органом. И только потом на основании подозрения вносятся изменения в ЕРДР.

"Изменения внесли, а постановление мы не видели. Процессуально эти дела уже переданы, но материалы еще у нас лежат", - добавил Горбатюк.

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Он отметил, что в указанных делах уже были проекты сообщений о подозрении. Горбатюк рассчитывает на то, что решение Луценко о передаче дел может отменить новый глава ГПУ Руслан Рябошапка.

"Новый Генпрокурор может это решить. Я ему уже направил письмо", - сказал Горбатюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3145677
 
   
 Топ комментарии
 
Эта петушиная возня соевых в последние минуты власти только подтверждает и усугубляет их вину.
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Югика надо срочно сажать и надолго ... В последний день работы Луценко забрал у меня 20 дел, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 646
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Як тут не назвати Луцика "злодій у законі без знання законів".
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В последний день работы Луценко забрал у меня 20 дел, - Горбатюк - Юрец заначку себе заныкал на чёрный день.
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Як тут не назвати Луцика "злодій у законі без знання законів".
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надеюсь, этот уродец и бездарь Горбатюк, умрет от асфиксии подавившись степлером..
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Вот интересно, тебя забанят за такой пост?
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я часто бываю в банах.. а что тебя конкретно интересует?!
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в первую очередь, я украинобот, во-вторую очередь, я порохобот..
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Не ври.Юга кум пети так бы не смог.Тем более еще знатый комсомолец.
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и съел...

гарбатюк уже не знает какую очередную зерню ляпнуть
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Да за коки и должен он висеть пока не отдаст все дела ну полный бес предел Выша школа пороховоровства
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Эта петушиная возня соевых в последние минуты власти только подтверждает и усугубляет их вину.
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Внутрячки двух говен.петиных.Страшный сон...
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Своих людей не сажают,их лелеют.ПАП(а)
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Да ваще гады! На хароших парней дел понаоткрывали...
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Так они мешали банде комфортно воровать
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Сотрудничала с сепаратистами: задержана украинская судья
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Тут смареть надо глобально: они воровали исключительно для более надёжной защиты нас, ленивых и неблагодарных, от агрессора.
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Почалося! То луценку папєрєдніка заважали, а тепер зєкурору також...
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Як зебіли зебілам по вухам їздять ) Навіть луценко не чекав би до останнього дня. Але біомаса прийме.
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А чё вдруг отдал эти дела ?!
Послал бы нахер - стал бы героем Украины ... а так какой-то непонятный договорняк !!!

А всё ещё и оттого, что не совсем по-честному вел ЗЕ , бо если бы изначально объявил команду , то может никто бы Юрика и не слушал последнюю неделю .
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так он же сказал - дела у него! вы внимательно читал?
изменения внесены в реестр эл.
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По словам Горбатюка, Луценко отдал следствие по этим делам другим силовым структурам.
Речь идет о делах в отношении коррупционных преступлений бывших чиновников.
Источник: https://censor.net.ua/n3145677......................
так є ж спеціальні антикорупційні органи, чому прокуратура цим повинна була займатися. Прокуратура займалася вже, досить, якщо ти, Горбатюк, не зміг довести ці справи до логічного завершення, то нехай тепер інші спробують. Чи справа в тому, що саме у тебе не запитав Югік передавати справи чи ні? Ну от новий генпрокурор тобі взагалі навряд чи щось серйозне доручить розслідувати, бо як ти під Югіка копав, так будеш і під нового копати, тому працювати тобі там всерівно недовго залишилося.
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спеціальні антикорупційні органи мають займатися прокурорами
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да вас мудил там уже пора поразгонять вслед за каЛтавым мудаком, ведь следствия у вас в прокуратуре по закону нет!
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Картавого треба саджати,та гагауза Мародера поруч з ним.
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так а в чём проблема? Передали "новым" "эффективным" лицам, а горбатюк уже сколько лет мусолит и результата 0.
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Та хватит уже страдать и ныть... Пошел на хер из прокуратуры.
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В этой комнате вообще не нужно ниочём говорить .
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