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Все про:ГПУ (9314) Калетник Игорь (324) Луценко (7601)

 Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января"

Генеральная прокуратура закрыла дело против Игоря Калетника - бывшего вице-спикера Верховной Рады, проходящего по делу "законов 16 января".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Упраление специальных расследований ГПУ.

"В уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за "диктаторские законы" 29.08.2019 заместитель Генерального прокурора Кизь С. М. без изучения материалов уголовного производства принял решение о закрытии производства по Калетнику И. Г. из-за отсутствия состава преступления в его действиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, управление утверждает, что Генпрокуратура перекрыла следователям доступ в Единый государственный реестр юридических лиц из-за того, что бывший генпрокурор Юрий Луценко внес изменения в 20 уголовных производств.

"Вчера, уже после окончания рабочего дня, в период с 18:00 до 19:00, Юрий Луценко внес в ЕГРЮЛ данные в 20 уголовных производствах и сменил орган досудебного расследования, забрав от следователей УСР", - указывается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проходящего по делу "законов 16 января" бывшего вице-спикера Калетника сняли с розыска, - адвокат

Источник: https://censor.net.ua/n3145676
 
 
 Топ комментарии
 
после вчерашних голосований "диктаторские законы 16 января" - фигня
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И кто это сделал))Конечно беня,да порохня))
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"Вчера, уже после окончания рабочего дня, в период с 18:00 до 19:00, Юрий Луценко внес в ЕГРЮЛ данные в 20 уголовных производствах и сменил орган досудебного расследования, забрав от следователей УСР", - указывается в сообщении.

Алкаш серанул напоследок! Узнаю почерк кумпЛокуЛоЛа!
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после вчерашних голосований "диктаторские законы 16 января" - фигня
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А ви в курсі що то за закони? Половину прийняли при Порошенко.
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зачем им знать??, надо орать что в Украине 73% дебилов, вплоть до гражданской войны...
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Ну а шо делать если в стране реально 73% люмпена малороссов. Занять страусиную позицию и голову в песок пока малороссы будут строить Малоросию под присмотром кремлёвских кураторов аля Портнов или Шефир??
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если бы их было 73%,, то сейчас бы пол-Украины пило горилку, а другая половина водку....
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Ну в Украине свои развлечения... 73% люмпена смотрят Г+Г, Шапито 95, ватных Сватов , Рассмеши Гомика и т.д...
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ну будете вы твари выживать как то с малороссами
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я вообще не понимаю как еще лизать можно попереднику когда у него антирйтинг - 73%. Ну точно они дебилы
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он купил Украине за свой счет, армию, мову и виру!!
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голосовали рыгоаналы, виноват Порошенко
вчера голосовали "новые" лица, виноват снова Порошенко.
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ЗЕбилам ещё 5 лет минимум визжать про Порошенка винават. То вижали шо Луценко не даёт арестовать Петю..уже и прокурора сменили на ЗЕКкомандовского, а Петя спокойно по Раде гуляет...ХЗ шо теперь ЗЕбилам мешает Петю арестовать..
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НУ И ШООООООО. Главно попередника нет
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главное, что в Крыму биндер нет! А так хоть камни с неба!
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как тебе назначение рюкзакова под "личное обязательство" ***********? норм?
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т.е. награждали за одно, а ты притянул другие факты за уши? норм, норм...
ну и ладно, Порошенко уже нет; Роттердам+ ушел; Свинарчуки сидят; война "остановлена"; мертветчук не то, что на расию не летает, в тюрьме гниёт!; коммуналку отменили; минимальная зарплата $4000
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¿ і яким боком ЗаЖо в опозиції до Зє!
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Глухой, они сами об этом обьявили. Волошина за русский вообще нахер послали. Ну и память у петекантропов.
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на заборє МИР напісано, ерєктус випрямлєний
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Глухота повышает потенцию? Интересное наблюдение.
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Да валите на Рябошапку, он уже несколько часов, как генеральный.
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Нащо на Рябошапку? Закрив Кізь. Креатура Зекоманди. На ньому це і висітиме. До приходу справжнього прокурора.
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Брешешь соевый как всегда. Этого кизя Алкаш поднял до зама для надзора за ГБР, которая рьяно взялась за петю.
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Не встиг Юрик. Хоча хто його знає що то за 20 справ, яким він змінив орган Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января" - Цензор.НЕТ 4990
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Юлик и последний хапок вот так это называется, поднять все дела что он закрыл и садить людей за это его быстро найдут кто денежку заплатил и будет он бедный
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Саме так й виглядає ...
Таке враження , що за це проплатили заздалагідь !
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Шоколадки спешат, последние часы до смены замов в ГПУ
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а вам за то,что друг дружку лайкаете платят,лишнехромосомец?пять лет ваша двадцатка тут друг дружку...ээээ,удовлетворяет!или это скрепа такая? Генпрокуратура закрила справу проти ексдепутата Калєтніка, фігуранта справи про закони "16 січня" - Цензор.НЕТ 7991
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"Вчера, уже после окончания рабочего дня, в период с 18:00 до 19:00, Юрий Луценко внес в ЕГРЮЛ данные в 20 уголовных производствах и сменил орган досудебного расследования, забрав от следователей УСР", - указывается в сообщении.

Алкаш серанул напоследок! Узнаю почерк кумпЛокуЛоЛа!
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И кто это сделал))Конечно беня,да порохня))
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ЗЕкловун этот сделал, очевидно что власть полностью и уже 3 месяца как окупирована ЗЕКобандой. Тебе ли верному ЗЕбилу об этом не знать, зачем косишь на ЗЕленского??
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Давайте порохоботики, коментируйте, какие вы были правильные, один от вас был ЗВЕЗДЕЖ. ШАКАЛЫ. А теперь СКЫГЛЫТЭ, шо все не так. Ну, как вас еще назвать?
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Ну дык, оголосите ж уже весь список зелиных наступников-папередников! Бо мы ж замаялись гадать...)))
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Неверующая я,каюсь!))) Даже в зелюку вашу не верую. Даже читать про него отвертает! Может обряд какой , сватами, али кварталом пройтить?! Присоветуй, Бостууго, батюшко! На всьо пойду, шоб крывляку тупорылу полюбить!))) Но обещать не могу,однако. Не серчай, милый.
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Запасных ходов алкопрокурор напас сполна
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Стара партійна школа, перейнята від батька.
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НЕ В ТЕМУ Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января" - Цензор.НЕТ 7103
там прикол з роботом в космосі...Фьодор щось заглючив.вони щось возились з ним возились.нічого не виходило..рускій космонавт задовався і сказав--давайте його молотком @обнем..короче кажучи його штовхнули він впав і заговорив


РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов со специалиста Центра управления полетами. Овчинин предлагал стукнуть по Федору молотком, специалисты ЦУПа - заменить батареи. В итоге космонавт все-таки включил робота. Как сообщается, робот заговорил лишь на 10-й или 15-й попытке.
Корабль «Союз» с роботом на борту запустили на околоземную орбиту на прошлой неделе. Он со второй попытки пристыковался к МКС. Вчера Федора перенесли на станцию.
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Два чемодана батареек и Фьедя сможет говорить пару секунд .
Чудо мокшанской техники !
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Я себе представляю про шо этот робот федя заговорил...))) Пропала рашка(((.
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подякуємо куму -алкашу, вірний пес мародера всі ці роки все робив, як йому наказував петя
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Шо общего у Х........ ла и СЮСЮ - крысинные глаза.
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Ну этот Калетник и жлоб! В самый последний момент Юрику бабки занёс - всё надеялся, что нашару обойдётся....
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Зебобіки, налітай. "29.08.2019 заместитель Генерального прокурора Кизь С. М. без изучения материалов уголовного производства принял решение о закрытии производства по Калетнику И. Г. из-за отсутствия состава преступления в его действиях", - говорится в сообщении."Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января" - Цензор.НЕТ 5106
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"Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова."
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замісник якого генерального прокурора Кізь?
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Рябошапки.
Идея повысить Сергея Кизя до должности заместителя принадлежит главе офиса президента Владимира Зеленского Андрею Богдану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы: коррупция в деталях".
Кизь ранее возглавлял один из департаментов ГПУ. По данным журналистов, именно его Департамент сорвал спецоперацию НАБУ, задержав детектива, когда тот работал под прикрытием, чтобы задокументировать, как Миграционная служба продает украинское гражданство. Также известно, что Кизь вел дело по даче взятки нардепу Игорю Мосийчуку. Другое громкое дело - его же департамент расследовал "уклонение от уплаты налогов" "Новой почтой".
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через годик.зеЛеную падаль будем гнать на ростов.аж бегом
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А зачем? Через год его Росгвардия охранять уже будет.
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Клован уже три месяца как президент, вот и закрыли.
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Генпрокурора уволили вчера, а его замы еще остались, дурашка. Кизяк-зам и закрыл, понятно?
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такие вот кизи теперь все закроют и вернут из ростова ена#уевского курасана заместителем зелемойского..
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Новые лица Вам Зе обещал? Во одно из них. Скоро будет при власти и начнет душить патриотов. Не верите? У Портнова спросите)))
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ти запізнився, Порошенко вже тисячі АТОшників посадив.
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Кизя ставленик алкаша. Где новое лицо, соевый?
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ЗЕКобанда начала бурную деятельность..
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По шустрому клоака работает......на Кузьмина вроде тоже закрыли....деньги уплочено, спешат, а с новыми порядками гляди уволить могут и суд не поможет восстановиться с возмещением "убытков".
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Учора, подивившись на засідання ВР, заплакав. Невже, Іришка і Льошик не розуміють, що біля клозету місце лише одне? Ну ніяк втрьох не помістяться. Оце відданість! Недарма в такій партії (ПЕС, здається, чи ні?).
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