 Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Упраление специальных расследований ГПУ.
"В уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за "диктаторские законы" 29.08.2019 заместитель Генерального прокурора Кизь С. М. без изучения материалов уголовного производства принял решение о закрытии производства по Калетнику И. Г. из-за отсутствия состава преступления в его действиях", - говорится в сообщении.
Кроме того, управление утверждает, что Генпрокуратура перекрыла следователям доступ в Единый государственный реестр юридических лиц из-за того, что бывший генпрокурор Юрий Луценко внес изменения в 20 уголовных производств.
"Вчера, уже после окончания рабочего дня, в период с 18:00 до 19:00, Юрий Луценко внес в ЕГРЮЛ данные в 20 уголовных производствах и сменил орган досудебного расследования, забрав от следователей УСР", - указывается в сообщении.
вчера голосовали "новые" лица, виноват снова Порошенко.
https://vgolos.com.ua/news/poroshenko-nagorodyv-deputativ-yaki-golosuvaly-za-zakony-16-sichnya_271410.html
ну и ладно, Порошенко уже нет; Роттердам+ ушел; Свинарчуки сидят; война "остановлена"; мертветчук не то, что на расию не летает, в тюрьме гниёт!; коммуналку отменили; минимальная зарплата $4000
Таке враження , що за це проплатили заздалагідь !
Алкаш серанул напоследок! Узнаю почерк кумпЛокуЛоЛа!
там прикол з роботом в космосі...Фьодор щось заглючив.вони щось возились з ним возились.нічого не виходило..рускій космонавт задовався і сказав--давайте його молотком @обнем..короче кажучи його штовхнули він впав і заговорив
РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов со специалиста Центра управления полетами. Овчинин предлагал стукнуть по Федору молотком, специалисты ЦУПа - заменить батареи. В итоге космонавт все-таки включил робота. Как сообщается, робот заговорил лишь на 10-й или 15-й попытке.
Корабль «Союз» с роботом на борту запустили на околоземную орбиту на прошлой неделе. Он со второй попытки пристыковался к МКС. Вчера Федора перенесли на станцию.
Чудо мокшанской техники !
Идея повысить Сергея Кизя до должности заместителя принадлежит главе офиса президента Владимира Зеленского Андрею Богдану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы: коррупция в деталях".
Кизь ранее возглавлял один из департаментов ГПУ. По данным журналистов, именно его Департамент сорвал спецоперацию НАБУ, задержав детектива, когда тот работал под прикрытием, чтобы задокументировать, как Миграционная служба продает украинское гражданство. Также известно, что Кизь вел дело по даче взятки нардепу Игорю Мосийчуку. Другое громкое дело - его же департамент расследовал "уклонение от уплаты налогов" "Новой почтой".