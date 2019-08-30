 Зеленский назначил Абромавичуса главой "Укроборонпрома". ДОКУМЕНТ

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Абромавичуса Айварас генеральным директором Государственного концерна" Укроборонпром ", - говорится в указе №641/2019.
Предварительно Президент указом №640/2019 освободил Павла Букина с должности главы Укроборонпрома.
Кроме того, согласно указу №639/2019 прекращены полномочия Абромавичуса как члена наблюдательного совета Укроборонпрома.
Все эти указы вступают в силу со дня обнародования.
Читайте на Цензор.НЕТ: Гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно менять, он недостаточно эффективен, - Абромавичус
Павел Букин был назначен гендиректором "Укроборонпрома" в феврале 2018 года.
В июле "Укроборонпром" назначил председателем наблюдательного совета бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.
Ранее Айварас Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности.
Также на Цензор.НЕТ: В отношении "Укроборонпрома" открыто около 500 дел о коррупции, только 2% доходят до суда, - Абромавичус
замечательные кажутельки..)))
А вот адди, это тот, который создаёт крестики на форуме...
замечательный ты не наш..))))
Цікавий висновок.
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Зовсім совісті нема, мародер клятий...
Кажется, скоро придет время, когда Янукович покажется рафинированным интеллигентом.
😂🤣😂🤣👍
пока что мне Зеленский нравится,хоть я и голосовал за Порошенко
а дальше-посмотрим,время покажет
Один из миноритарных акционеров «Сбербанка» паРаши...
А то о чем говорю я...есть факт...
Так что оно наработает...на благо своего кармана...и паРаши...
https://lb.ua/file/person/1871_ayvaras_abromavichus.html
новомусоєвому" в Україні з'явився шанс наздогнати Молдову
чи може їх хтось оголосив війну ?
после наркобизнеса торговля оружием,
комплектующими, запчастями на втором месте.
Это известно всем на Земле, конечно кроме вас.
Укроборонпром изначально коррупционная организация,
иначе она ни одной детали к технике не купит.
Зебилы назовите хоть один легальный способ купить
на россии запчасти для Украинской военной техники
советского производства? Что нет ответа.
Даже если вы продадите Родину путин вам ничего не продаст.
Весь вопрос в деньгах. Пороха выгнали, а Зеля оседлал бабло.
Ура. Справедливость торжествует!
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
Підозрюю, що Айварас буде першим. Свинарчук же не друг!