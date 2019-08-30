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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2604) Укроборонпром (765) Абромавичус (432)

 Зеленский назначил Абромавичуса главой "Укроборонпрома". ДОКУМЕНТ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина и назначил на эту должность Айвараса Абромавичуса.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Абромавичуса Айварас генеральным директором Государственного концерна" Укроборонпром ", - говорится в указе №641/2019.

Зеленский назначил Абромавичуса главой Укроборонпрома 01

Предварительно Президент указом №640/2019 освободил Павла Букина с должности главы Укроборонпрома.

Кроме того, согласно указу №639/2019 прекращены полномочия Абромавичуса как члена наблюдательного совета Укроборонпрома.

Все эти указы вступают в силу со дня обнародования.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно менять, он недостаточно эффективен, - Абромавичус

Павел Букин был назначен гендиректором "Укроборонпрома" в феврале 2018 года.

В июле "Укроборонпром" назначил председателем наблюдательного совета бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.

Ранее Айварас Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности.

Также на Цензор.НЕТ: В отношении "Укроборонпрома" открыто около 500 дел о коррупции, только 2% доходят до суда, - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/n3145675
 
   
 Топ комментарии
 
зрада не зрада ,та Кривавого Пастора ніхто не замінить! Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 161
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А шо селфи с шаурмой на фоне заправки Трампу уже не результаты? Типа у Трампа там шо то лутше.
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так же как magic SOM и Alter Nator с одной клавой на двоих..))
замечательные кажутельки..)))
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Абу я и называю Абу...
А вот адди, это тот, который создаёт крестики на форуме...
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продолжай подмахивать лаплашке и сопи в дырочку..)))
замечательный ты не наш..))))
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Так такого, а тем более экономического прогресса Украины боится Ху.ло. Сразу станет видно, что Ху.ло это ху.ло. Поэтому ему ближе овощи, барыги, потому что они то и держат Украину в дерме.
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Абрамавичус - это чувак, который занимался недвижимостью, аграрным сектором и был трейдером - да, додик жжет..))
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Ну вот не знаю, чем этот свинарчукавичус занимался, а ты, Димочка, спатки ложись. Ножки помой и квартал со сватами на ночь посмотри. Тебе уже не помешает.)
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Стецько перепив перепелов. З горя, мабуть Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 9498
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Ничего не случилось. Я тебя иногда люблю , когда ты картинки (10%) путаешь.)
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Тобто всі, хто займавсь нерухомістю, аграрним сектором і працювали трейдерами є друзями радикальної партії ляшка???
Цікавий висновок.
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Знаю Абрамавічюса, як принципового управлінця, що пішов від Порошенка у відставку, але відмовивсь брати участь у його корупційних схемах. Де він працював перед тим - не маю жодних уявлень. Власне і байдуже.
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Ну куди несеш! Кинь!
Зовсім совісті нема, мародер клятий...
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@NashaCanada
Кажется, скоро придет время, когда Янукович покажется рафинированным интеллигентом.

Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 6045


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це Добкін-2 ? оце так нанюхався чувак... на очі гляньте... стидоба якась... кого ви вибрали, українці?
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так походу, янукович вам всегда таким и казался
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Фу, так ви ще хочете його поцілувати? Тьху яка гидота🤢
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как по мне,то пока что все назначения Зеленского-правильные (кроме Авакова) похоже, Зеля воровать не собирается! а козу-пусть хоть каждый день показывает,на то он и артист!
пока что мне Зеленский нравится,хоть я и голосовал за Порошенко
а дальше-посмотрим,время покажет
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Ммммда... Петро сьогодні цілий день бухає горьку, мабуть. Бо вся його корупційна вертикаль руйнується на очах. Йьоптєль!!!
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а "Йьоптєль!!!" це по українські що означає? вибачаюсь, на рюськой і дамбаской фєнє нє говорю...
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Хороший малчык...
Один из миноритарных акционеров «Сбербанка» паРаши...
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Кажуть навіть їх з пуйлом в ліжку бачили Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 8641
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Ну это тебе виднее...наверное ты зебобик свечку держал...
А то о чем говорю я...есть факт...
Так что оно наработает...на благо своего кармана...и паРаши...
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Не знаю как вам зебобикам в паРаше...а я с украинских сайтов получаю информацию...
https://lb.ua/file/person/1871_ayvaras_abromavichus.html
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Зеленський знов зробив своїх виборців. Ті, кого представляв як спеців - Данилюк та Абромавічус на другорядних посадах. На перших ті кого призначив Коломойський - Богдан та Гончарук про останнього Беня сказав, що він безальтернативний. Тобтоніби то обговорення кандидатур було лише шумом для ЗМІ. І на всих посадах або колишіні зами або риги, або 95 квартал. Оновлення влади зеленою пліснявою...
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через 5 років "життя по новому соєвому" в Україні з'явився шанс наздогнати Молдову
Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 1621
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не забывай,что в Украине идет война,в отличие от Молдовы
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кому Україна оголосила війну ?
чи може їх хтось оголосив війну ?
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Не звертайте уваги, це сєпарок з точки зору якого це Україна напала на «мирных жителей Дамбасса»☹️
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Для ЗЕбилов объясню:
после наркобизнеса торговля оружием,
комплектующими, запчастями на втором месте.
Это известно всем на Земле, конечно кроме вас.
Укроборонпром изначально коррупционная организация,
иначе она ни одной детали к технике не купит.
Зебилы назовите хоть один легальный способ купить
на россии запчасти для Украинской военной техники
советского производства? Что нет ответа.
Даже если вы продадите Родину путин вам ничего не продаст.
Весь вопрос в деньгах. Пороха выгнали, а Зеля оседлал бабло.
Ура. Справедливость торжествует!
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Не передергивай. На втором месте торговля хлопком.
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может ты и прав, я не специалист по оборонке, но делать это нужно так, что бы ни одна бл@дь ничего не узнала и не раскопала....это типа гостайна с приоритетом ох@енно секретно, а тут какой-то бигус без роду и племени раскопал жирный компромат... и вообще что толковое может сделать человек с фамилией свинарчук??? а нихера- быдло потомственное. Теперь посмотрим что абромавичус может.....Фамилия могообещающая... главное не голожопенко так что тенденция позитивная
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А что этот Абромавичус планирует сделать за год..за три..?
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не бла-бла, а по количественным и качественным показателям..измеряемым, он же инвестиционный банкир..
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Не бійтесь, Пєця вже висадив в повітря більшість наших арсеналів. Тому великої шкоди Айварас зробити не зможе.
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Петя вже все - хай цей голова колгоспу роскаже..))
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Та не кажіть. Пєця ще далеко на "все". Дууууже далеко...
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през, що крутить "козу" двома руками...коломойша казав, що ми пробиваємо дно(правда, на іншу тему, але...) то цей през-точно українське дно..
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ИМХО; если през воровать не будет-пусть крутит "козу" хоть каждый день!
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Будучи мажоритарним акціонером «Сбербанка» (Росія) АБРОМАВИЧУС співпрацює з найбільшими російськими корпораціями«Газпром» і «РусГідро».
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
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Опа! Як казав Великий Лі Куан Ю: "Посади трьох своїх друзів і ти станеш національним Героєм!"
Підозрюю, що Айварас буде першим. Свинарчук же не друг!
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ничего удивительного,"хлопци Сороса" , и этим все сказано. "земля буде наша і урожай наш,а за все решту український у народ нам заплатить,"
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этот "заробитчанин" в Украине хорошо пристроился, не в одну контору так в другую
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