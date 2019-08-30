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 Общество
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Все про:медицина (1850) Супрун Ульяна (574)

 Есть идея об аналитическом центре по охране здоровья, а также планирую написать книгу, - Супрун о планах после отставки

Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун планирует и дальше работать в сфере медицины.

.Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом она сообщила журналистам.

По словам Супрун, в ее планах написать книгу об опыте работы в Украине, а также открыть и развивать аналитический центр.

"У нас очень много идей, как мы можем работать. В Украине нет аналитических центров по охране здоровья, общественного здоровья, которые бы давали советы, политику, анализ всего, что происходит в этой сфере. Как я говорила, буду писать книгу, потому что то, что произошло за последние три-пять лет в Украине, очень интересно не только здесь, но и в целом мире", - отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы никуда не уходим, борьба продолжается", - Супрун поблагодарила украинцев, которые пришли проводить ее с поста главы Минздрава. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3145674
 
   
Источник: фй п
 Топ комментарии
 
Да пусть пишет что хочет, лишь бы не лезла во власть и дала украинцам пожить.
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З початку - буде кримінальне провадження і розслідування її "діяльності" - потім українці дізнаються дуже багато цікавого ...
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Да пусть пишет что хочет, лишь бы не лезла во власть и дала украинцам пожить.
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кто бы говорил Є ідея про аналітичний центр з охорони здоров'я, а також планую написати книжку, - Супрун про плани після відставки - Цензор.НЕТ 7037
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триперный, уже всех на форуме обозвал, лугандонец!
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у тюрьме Супрун перевоспитают и напишет она книжонку... как не надо быть хитрожопой... Есть идея об аналитическом центре по охране здоровья а также планирую написать книгу, - Супрун о планах после отставки - Цензор.НЕТ 8054
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редкий случай, когда лайкаю сторонника Порошенко Є ідея про аналітичний центр з охорони здоров'я, а також планую написати книжку, - Супрун про плани після відставки - Цензор.НЕТ 7304 Є ідея про аналітичний центр з охорони здоров'я, а також планую написати книжку, - Супрун про плани після відставки - Цензор.НЕТ 9068
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и за шо ж ее посадят. зебил. за то шо взяток не брала...
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хз правда или нет..тут работа для компетентных так сказать органов..
"Так, за время работы Супрун в министерстве было потрачено на закупку лекарств порядка 12 млрд гривен, но по факту в страну завезли препаратов лишь на треть от этой суммы. Причем немало медикаментов, по которым подходит к концу срок годности, или откровенно некачественных. Так, для кардиологии закупили стенты неходовых размеров и конфигураций, считающиеся устаревшими во всем мире - без медикаментозного покрытия"

В апреле этого года Счетная палата представила отчет аудита госзакупки лекарств. В нем указано, что, по сравнению с 2015 годом, действительно значительно уменьшились закупочные цены, по которым приобретались лекарства. Но Минздрав, потратив в 2017-2018 годах 11,9 млрд бюджетных гривен, не обеспечил доступ пациентов к лекарствам.
"Бесхозяйственность и бесконтрольность со стороны Минздрава привела к нарушению условий договоров, заключенных с международными специализированными организациями", - отметили аудиторы.
Также, по мнению Стеной палаты, Минздрав допустил "нарушения и управленческие просчеты" при использовании лекарств. Так, ведомство Супрун приняло от международной организации лекарства для онкобольных и детей с хроническими вирусными гепатитами на сумму 59,7 млн гривен, но со сроками годности меньше, чем прописано в договорах. И не потребовал гарантий замены лекарств в случае их полной просрочки.
"Указанные факты содержат признаки уголовных преступлений и нуждаются в правовой оценке правоохранительными органами", - констатировали в Счетной палате.
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Дура! Иди, планируй жить коммуной, как Black Oak Arkanzas, идиотина!
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Не, пусть идёт Порошенко принудительно лечить
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З початку - буде кримінальне провадження і розслідування її "діяльності" - потім українці дізнаються дуже багато цікавого ...
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дада, будем следить и наблюдать, но вам же с дивана виднее
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"о недопустимости применения стерильной ваты в судьбах стран"-должна быть книга...
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Ого!
Гыг, ты скольки спирта хыльнул, что тебя так понесло?
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Гыга - одессит!
Бояру пить не будет...
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Какая там ещё книга?Эвон, все эти хиппари в одном месте, и у всех, - Диггинг фор голд. Гнать надо нафиг

Black Oak Arkansas - Diggin' For Gold.wmv
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Или "исследование геморроидальных ****** при проктологических заболеваниях воспаленного мозжечка кацапов".
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"исследование геморроидальных ****** при проктологических заболеваниях воспаленного мозжечка кацапских порохофилов ".(с)
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Предлагаю ей,пойти в понедельник поснимать результаты ее рехформы в обычную поликлинику Украины.Выложить потом,как ее подякуют.
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Книгу про то, как создать Центр лабораторных анализов Ликарни майбутнього? Є ідея про аналітичний центр з охорони здоров'я, а також планую написати книжку, - Супрун про плани після відставки - Цензор.НЕТ 4630

Є ідея про аналітичний центр з охорони здоров'я, а також планую написати книжку, - Супрун про плани після відставки - Цензор.НЕТ 3595
Є ідея про аналітичний центр з охорони здоров'я, а також планую написати книжку, - Супрун про плани після відставки - Цензор.НЕТ 9336
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богатыреву ж не зря выпустили: скоро он вернет своих людей на правильные места и государство будет продолжать покупать анальгин по 5000 грн за упаковку. а зебобики будут от этой новости в экстазе сквиртовать: "зато прогнали Супрун" пристоив медмафию на потоки.
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Я- не зебобик, за слова- отвечаю. Но, эту тварь, которая Супрун- ненавидел с момента её появления. И- продолжаю ненавидеть. На этом- фсё.
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А ты случайно не умом тронут? Может и правда тебе обратиться к Супрун. С такими прогнозами только к ней.
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Это к Игорю. Если не попал по назначению, простите.
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Та понял я. Иначе- невозможно, если человек нормальный пишет.
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Как же, "своих"-то ведь пристроить нужно, пропадут ведь они без мамочки.
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Шеф, все пропало: Югу сняли, Ульяне дурка светит, Матиосика кормушку прикрывают! Шеф, пора решать- Испания, или Израиль? Или, может, Ростов?

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Я, по скудному своему умишку, выбрал польский Люблин. Честно говоря, не знаю- почему именно его. Так уж вышло.
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вали в Детройт санитарка менгеле. косматая
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кстати, есть инфа, что новый министр будет покруче сучилища чем супруниха..короче рано радуемся..геноцид будет продолжен..
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