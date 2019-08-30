 Есть идея об аналитическом центре по охране здоровья, а также планирую написать книгу, - Супрун о планах после отставки

.Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом она сообщила журналистам.
По словам Супрун, в ее планах написать книгу об опыте работы в Украине, а также открыть и развивать аналитический центр.
"У нас очень много идей, как мы можем работать. В Украине нет аналитических центров по охране здоровья, общественного здоровья, которые бы давали советы, политику, анализ всего, что происходит в этой сфере. Как я говорила, буду писать книгу, потому что то, что произошло за последние три-пять лет в Украине, очень интересно не только здесь, но и в целом мире", - отметила Супрун.
"Так, за время работы Супрун в министерстве было потрачено на закупку лекарств порядка 12 млрд гривен, но по факту в страну завезли препаратов лишь на треть от этой суммы. Причем немало медикаментов, по которым подходит к концу срок годности, или откровенно некачественных. Так, для кардиологии закупили стенты неходовых размеров и конфигураций, считающиеся устаревшими во всем мире - без медикаментозного покрытия"
В апреле этого года Счетная палата представила отчет аудита госзакупки лекарств. В нем указано, что, по сравнению с 2015 годом, действительно значительно уменьшились закупочные цены, по которым приобретались лекарства. Но Минздрав, потратив в 2017-2018 годах 11,9 млрд бюджетных гривен, не обеспечил доступ пациентов к лекарствам.
"Бесхозяйственность и бесконтрольность со стороны Минздрава привела к нарушению условий договоров, заключенных с международными специализированными организациями", - отметили аудиторы.
Также, по мнению Стеной палаты, Минздрав допустил "нарушения и управленческие просчеты" при использовании лекарств. Так, ведомство Супрун приняло от международной организации лекарства для онкобольных и детей с хроническими вирусными гепатитами на сумму 59,7 млн гривен, но со сроками годности меньше, чем прописано в договорах. И не потребовал гарантий замены лекарств в случае их полной просрочки.
"Указанные факты содержат признаки уголовных преступлений и нуждаются в правовой оценке правоохранительными органами", - констатировали в Счетной палате.
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