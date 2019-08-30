 На встрече советников лидеров стран "нормандской четверки" Киев будут представлять глава МИД Пристайко и помощник Зеленского Ермак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, близкий к переговорному процессу.
Встреча запланирована на 2 сентября.
30 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 2 сентября в Берлине состоится встреча помощников глав стран "нормандского формата", на которой Россию будет представлять Владислав Сурков.
Він сказав, щоб підвищити вам пенсії та зарплати потрібно повернути Дамбас.
Петя вдало маневрував, а ці просто все здають.
І не треба тут писати, мовляв мінські угоди погані. Вас би посадити за стіл з фуйлом ви взагалі і себе віддасте, не лише Україну.
А Зе інтегрує дамбас разом з москалями.
Якогось турка зеленого ?
Говорят о Нормандской четвёрке, а озвучили только чепуршыл из рососи...