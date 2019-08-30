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Все про:нормандская четверка (630) Пристайко (135) Ермак Андрей (7)

 На встрече советников лидеров стран "нормандской четверки" Киев будут представлять глава МИД Пристайко и помощник Зеленского Ермак

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак будут представлять Украину на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, близкий к переговорному процессу.

Встреча запланирована на 2 сентября.

30 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 2 сентября в Берлине состоится встреча помощников глав стран "нормандского формата", на которой Россию будет представлять Владислав Сурков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договоренности о дате саммита в "нормандском формате" пока нет, - помощник Путина

Источник: https://censor.net.ua/n3145673
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Пристайко вже погодився на асаблівий статус Дамбаса та амністію бойовикам ?
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Міністр закордонних справ має займатись більш важливою роботою ніж зустріч радників нормандсього формату! Від нормандського формату ми нічого не очікуємо, бо це нікчемний формат нікчемних лідерів які можуть тільки стояти на колінах перед путіним! Тому на зустріч може їхати заступник міністра або Богдан Яременко, кадровий дипломат, екс посол, депутат від Слуги Народу! А міністр закордонних справ має інші справи, більш важливіші сьогодні ніж безглузді зустрічі нікчемних європлідерів! Потрібно їхати в Туркменістан, домовлятись про спільну боротьбу проти путіна, за вихід туркменського газу до кордонів України і через Україну в країни ЄС! Для нас вихід туркменського газу до кордонів України і в ЄС це зброя проти путіна! Потрібно позбавити путіна кормової бази, щоб він перестав бикувати! А це легше всього зробити, позбавивши путіна монополії на ринку газу СНД та ЄС!
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Ви так часто про це говорите, що виникає підозра, що саме цього ви найбільше і бажаєте...
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На это уже согласился Порошенко когда подписывали Минские договорняки.
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В мынскых договорняках пети это четко прописано.Так ,что зеля без козырей изначально.
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Почитай Беню.
Він сказав, щоб підвищити вам пенсії та зарплати потрібно повернути Дамбас.
Петя вдало маневрував, а ці просто все здають.
І не треба тут писати, мовляв мінські угоди погані. Вас би посадити за стіл з фуйлом ви взагалі і себе віддасте, не лише Україну.
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По факту подписаного есть что,то кроме все плохие,петя хороший?
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Прописано, що спочатку кацапи мають вийти за порєбрік.
А Зе інтегрує дамбас разом з москалями.
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А кого би ви туди послали ?
Якогось турка зеленого ?
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Странно...
Говорят о Нормандской четвёрке, а озвучили только чепуршыл из рососи...
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понятно минимум до вторника никто никого не отпустит а потом посмотрят что глава МИД Пристайко потвердит или нет кацапам что он готов рассмотреть амнистию особый статус донбаса или выборы-думаю какие то договоренности подпишут но не скажут
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