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 Депутат от "Европейской солидарности" Бондар попал в ДТП и находится в больнице (обновлено)

Михаил Бондар, депутат-мажоритарщик от "Европейской солидарности" попал в ДТП в Житомирской области. У народного избранника, предположительно, сломаны ребра.

Михаил Бондар направлялся из Киева на выходные к семье в Сокаль Львовской области. Нардеп воспользовался сервисом поиска автомобилей "Бла бла кар". Эту информацию Цензор.НЕТ подтвердил сам депутат.

"Я АТОшник. Поэтому, если есть возможность приобрести машину - то капелланам купили автобус, то так джипы там ребятам ... То есть, я пока без машины. Поэтому пользуюсь вот таким образом услугой "Бла бла кар". Это быстро, это хорошо", - пояснил нардеп.

В машине, кроме Бондара, находились водитель с женой и еще один пассажир.

"Как произошла самая авария, я не видел. Так как накануне сидели допоздна и голосовали - я, соответственно, заснул. И я, и пассажир, который был еще один, тоже уснул. Я вздрогнул уже от самого удара. … Машина несколько раз перевернулась. Вытащили всех. Все живы", - рассказал Бондар.

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По словам нардепа, жизнь ему и другим находившимся в машине людям спасли ремни безопасности.

Депутата доставили в Коростышевскую центральную районную больницу. У Бондара, предположительно, сломаны ребра.

Причины ДТП устанавливает полиция. По словам водителей ехавших очевидцев, у машины, в которой ехал нардеп, лопнуло колесо.

Михаил Бондар - депутат-мажоритарщик от фракции "Европейская солидарность". Он победил в округе №119 (Львовская область). В Верховной Раде предыдущего созыва Бондар был членом фракции "Народный фронт" и занимал должность главы подкомитета по вопросам угольной промышленности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145672
 
   
 Топ комментарии
 
зараз тут з'являться "злорадствующие"
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Ксеню , не хвилюйся . Петр Алексеевич оплатит лечение из своего кармана .... а може и нет , бо дюже жадный Депутат от "Европейской солидарности" Бондар попал в ДТП и находится в больнице - Цензор.НЕТ 9338
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Ты только конфеты "Рошен" не ешь, а то коЗЕленочком не станешь.
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Депутат на Бла бла кар? -Можно в историю записывать .
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та вот мне тоже не верится. депутат, более того, второй раз подряд депутат, чек оч небедный, использует бла-бла-кар. та у него наверняка личных авто и не одно
разве что может хотел замаскироваться? слиться с кем-то?
хз, не верю я в попытку сэкономить пару десяток баксов такой ценой
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Из интернета - порядочность, доход - только деп. зарплата.
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где ска эти депутаты на бла бла каре раньше были?если бы Пэтро не держался за Конончуков и Грановских не было бы сейчас этого позора в виде зеленых шмарклей.
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Вот реально, как-то пофигу чей он партиец...
Жалко, что это произошло... И с ним, и с остальными попутчиками и водителем...
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Некуй ездить через Житомирскую область... А вообще попали - лечитесь... всех благ.
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Не верю в то , шо петя такой жлоб . Автобусы гонял на Львовщину со своей свитой . А тут ***** , на своём депутате - ссекономил .
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видать честный, раз даже машины нет
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