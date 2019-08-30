 Депутат от "Европейской солидарности" Бондар попал в ДТП и находится в больнице

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на свои источники.

Михаил Бондар ехал на машине, которую нашел через сервис поиска попутчиков "Бла бла кар". У автомобиля лопнуло колесо, и он несколько раз перевернулся. И водитель, и все пассажиры остались живы, но получили повреждения.

Депутата доставили в Коростышевскую центральную районную больницу. У него диагностировали перелом ребер и множественные ушибы.

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Михаил Бондар - депутат-мажоритарщик от фракции "Европейская солидарность". Он победил в округе №119 (Львовская область). В Верховной Раде предыдущего созыва Бондар был членом фракции "Народного фронта" и занимал должность главы подкомитета по вопросам угольной промышленности.