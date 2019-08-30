EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  2775  43
Все про:депутат (2717) ДТП (5715) Житомирщина (737)

 Депутат от "Европейской солидарности" Бондар попал в ДТП и находится в больнице

Михаил Бондар, депутат-мажоритарщик от "Европейской солидарности" попал в ДТП в Житомирской области. У народного избранника сломаны ребра, многочисленные ушибы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на свои источники.

Михаил Бондар ехал на машине, которую нашел через сервис поиска попутчиков "Бла бла кар". У автомобиля лопнуло колесо, и он несколько раз перевернулся. И водитель, и все пассажиры остались живы, но получили повреждения.

Депутата доставили в Коростышевскую центральную районную больницу. У него диагностировали перелом ребер и множественные ушибы.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве. ФОТО

Михаил Бондар - депутат-мажоритарщик от фракции "Европейская солидарность". Он победил в округе №119 (Львовская область). В Верховной Раде предыдущего созыва Бондар был членом фракции "Народного фронта" и занимал должность главы подкомитета по вопросам угольной промышленности.

Источник: https://censor.net.ua/n3145672
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зараз тут з'являться "злорадствующие"
 показать весь комментарий
 
 
Ксеню , не хвилюйся . Петр Алексеевич оплатит лечение из своего кармана .... а може и нет , бо дюже жадный Депутат от "Европейской солидарности" Бондар попал в ДТП и находится в больнице - Цензор.НЕТ 9338
 показать весь комментарий
 
 
не оплатить - його відірвали від корита і йому , тепер , кожну копійку берегти треба ! ..))
 показать весь комментарий
 
 
Ты только конфеты "Рошен" не ешь, а то коЗЕленочком не станешь.
 показать весь комментарий
 
 
сам ти жадний, кажуть їхав на попутці, а не в Трускавець на шару від бені
 показать весь комментарий
 
 
В феофании эту крысу лечить будут, БЕСПЛАТНО...за наш счет!
 показать весь комментарий
 
особисто бажаю йому здоров"я..
Один з небагатьох нормальних у фракції Петра....
 показать весь комментарий
 
 
спочатку гонтарєва, тепер бондар..багато дтп з початку тижня...
 показать весь комментарий
 
апропо..
Зрадойо*ам...

не лякайте народ законом про мовИ.

Це законопроект Новінського.БЕЗ ШАНСІВ )
 показать весь комментарий
 
а был бы кортеж, как у зели такого дерьма бы не случилось!
 показать весь комментарий
 
 
Если бы у бабушки был хер она была бы дедушкой
 показать весь комментарий
 
щаз слуги народу зашлют свежего прокурора в палату...
 показать весь комментарий
 
Гонтарева...Бондар...колесо може лопнути з різних причин...
 показать весь комментарий
 
 
Не копай яму кацапе комусь бо може сам туди впадешшвсі ми під Богом ходимо...
 показать весь комментарий
 
 
..и скажите мну- ну не жлоб же ентот дипутат, шо по бидности через втору каденцию ди-путацьку пересуваетца на бла-бла...???
 показать весь комментарий
 
Почему депутат ехал не на своём Поршаке?Он что хотел показать что с народом,вот и с поломанными рёбрами
 показать весь комментарий
 
 
"Бондар был членом фракции "Народного фронта" и занимал должность главы подкомитета по вопросам угольной промышленности." - действительно, столько лет помогал петру и ренату всю страну роттердамить, а ездит на бла-бла-каре.
 показать весь комментарий
 
 
Питання було не до Вас.
Але, раз так, то можете Ви окрім «бла-бла-бла», сказати щось конкретне про «Порше» Бондаря? Рік випуску, наприклад.
 показать весь комментарий
 
Ось його декларація.
https://declarations.com.ua/declaration/chesno_2276 Порше, там нема.
Так, що як БРЕХАЛИ ви, так і брешете.
А Бог, є.
 показать весь комментарий
 
Дякувати Богові що живі та скорішого виздоровлення...від суми і біди ніхто не застрахований але хороші мабуть ангели-охоронці..
 показать весь комментарий
 
 
Це ви одержимі зеБільними бісовими істотами та чортяками ...
 показать весь комментарий
 
Очень "тактично" заменил "тюрьму" на "беду". Решил не "бить по больному"? Депутат від "Європейської солідарності" Бондар потрапив у ДТП і перебуває в лікарні - Цензор.НЕТ 9475 Прогиб засчитан.
 показать весь комментарий
 
Ето же сколько он летел чтобы от лопнувшего колеса аж перевернулся
 показать весь комментарий
 
Это "барыги", так зажрались, что ездят на бла-бла-карах ездят!!!А вот "Слуги" на лисапедах!!!!
 показать весь комментарий
 
100% Зеленский убирает конкурентов через охранную фирму Коломойского!!!!!
Щасссс все ЕС с шоколадкой описс-я и на чартере вылетят в липецк, где создадут "легитивное" правительство в изгнании №2
 показать весь комментарий
 
ЗеБіли ви вже нині над родичами увязнених Ху№лом насміялись та дивіться добре бо ще пана Бога ніхто не впіймав а палиця має два кінці..
 показать весь комментарий
 
 
это важно ?
не понимаю. юольше не о чем писать ? вы в ЧП хроники превращаетесь ?
 показать весь комментарий
 
Не, ну раз он экономил на такси предлагаю шоб порохоботы скинулись на зеленку и бинты Депутат від "Європейської солідарності" Бондар потрапив у ДТП і перебуває в лікарні - Цензор.НЕТ 641
 показать весь комментарий
 
Прийде ще час де весь отой бруд який виливали агенти Кремля на Порошенка змиє хвиля народного гніву коли Майдан-3 знесе цих покидьків із брехливого 95-го кварталу і всім стане ясно хто є хто і історія розставить все на місце а популіст і блазень Зеленьський буде ще одним вкритим ганьбою як Янукович ворогом ....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх