 Депутат от "Европейской солидарности" Бондар попал в ДТП и находится в больнице

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на свои источники.
Михаил Бондар ехал на машине, которую нашел через сервис поиска попутчиков "Бла бла кар". У автомобиля лопнуло колесо, и он несколько раз перевернулся. И водитель, и все пассажиры остались живы, но получили повреждения.
Депутата доставили в Коростышевскую центральную районную больницу. У него диагностировали перелом ребер и множественные ушибы.
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Михаил Бондар - депутат-мажоритарщик от фракции "Европейская солидарность". Он победил в округе №119 (Львовская область). В Верховной Раде предыдущего созыва Бондар был членом фракции "Народного фронта" и занимал должность главы подкомитета по вопросам угольной промышленности.
Один з небагатьох нормальних у фракції Петра....
Зрадойо*ам...
не лякайте народ законом про мовИ.
Це законопроект Новінського.БЕЗ ШАНСІВ )
Але, раз так, то можете Ви окрім «бла-бла-бла», сказати щось конкретне про «Порше» Бондаря? Рік випуску, наприклад.
https://declarations.com.ua/declaration/chesno_2276 Порше, там нема.
Так, що як БРЕХАЛИ ви, так і брешете.
А Бог, є.
Щасссс все ЕС с шоколадкой описс-я и на чартере вылетят в липецк, где создадут "легитивное" правительство в изгнании №2
не понимаю. юольше не о чем писать ? вы в ЧП хроники превращаетесь ?