 "Знаю, что это хороший специалист", - депутат от СН не смог назвать фамилию премьера. ВИДЕО

Видео курьезной беседы с нардепом Артемом Дмитруком опубликовали журналисты "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Депутат не смог сказать, как зовут нового премьера, но заверил, что "общался с ним в Трускавце".
"Я знаю, что это хороший специалист, очень профессиональный человек. Вообще все люди, которые сегодня назначались на министерские должности - профессиональные довольно люди", - сказал Дмитрук.
Артем Дмитрук - депутат-мажоритарщик, он победил на выборах в округе №133 в Одессе. Он владеет спортклубом, является чемпионом Украины по пауэрлифтингу, уточняет "Левый берег".
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Дмитруку 26 лет. Он родился в Козятине Винницкой области, в ОДессу переехал в 13 лет. До того, как занялся спортом, работал охранником, грузчиком и частным предпринимателем. Дмитрук - мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный чемпион Украины, рекордсмен Украины, многократный чемпион и призер турниров по боксу, самбо и панкратиону, чемпион Украины по кроссфиту, призер Чемпионата Украины по кросслифтингу.
На выборах Дмитрук победил кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь", бизнесмена Виктора Баранского.
И вообще , порохостадо , благодарите боженьку , шо Вова вместо Юли стал президентом , бо без Вовы шансов бы выиграть второй тур у Юли у Пепы было бы не намного больше . Было бы 60% против 35% . Но тогда бы ваш Пепа был бы уже давно в Испании .
пообщалась с френдом из США. Все их новости об Украине можно обозначить коротко: после 5 лет войны за Независимость Украина добровольно сдалась России на политическом уровне. Пересмотр военной помощи актуален. Не кого защищать. Час меня спрашивал мужик, как мы так умудрились (
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так вон оно чо, ясно теперь чо псячие экскременты так беснуются, Дмитрук оппопесика опрокинул...
"Знаю, что это хороший специалист. Он самый перый в Тускавце оленя находил...Правда, пока я и остальные "новые лица" искали оленя на слайде - этот...как там его фамилия, чёрт?..ну этот...что будет теперь гросей, короч... Так вот он специалист - ты шо?! Он этих оленей на раз-два находил. Правда не на слайде, а на сцене."
Одним словом.
Без вищої освіти.
Все одно він та інші беніні маріонетки.
І навіть не розуміють за що вони голосують.
В Трускавцях їх навчили як правильно на кнопки тиснути.
За рулем страны вновь проффесианалы. Пристегнитесь.
https://twitter.com/i/status/1167462902196056067