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 Политика Украины
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Все про:ВР (23458) Слуга народа (271) Артем Дмитрук (1)

 "Знаю, что это хороший специалист", - депутат от СН не смог назвать фамилию премьера. ВИДЕО

Депутат от "Слуги народа" не смог назвать имя и фамилию премьер-министра, за которого проголосовал несколькими часами ранее.

Видео курьезной беседы с нардепом Артемом Дмитруком опубликовали журналисты "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Депутат не смог сказать, как зовут нового премьера, но заверил, что "общался с ним в Трускавце".

"Я знаю, что это хороший специалист, очень профессиональный человек. Вообще все люди, которые сегодня назначались на министерские должности - профессиональные довольно люди", - сказал Дмитрук.

Артем Дмитрук - депутат-мажоритарщик, он победил на выборах в округе №133 в Одессе. Он владеет спортклубом, является чемпионом Украины по пауэрлифтингу, уточняет "Левый берег".

Знаю, что это хороший специалист, - депутат от СН не смог назвать фамилию премьера 01

Также на Цензор.НЕТ: В "Слуге народа" выбрали депутатов, которым можно общаться со СМИ, - theБабель

Дмитруку 26 лет. Он родился в Козятине Винницкой области, в ОДессу переехал в 13 лет. До того, как занялся спортом, работал охранником, грузчиком и частным предпринимателем. Дмитрук - мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный чемпион Украины, рекордсмен Украины, многократный чемпион и призер турниров по боксу, самбо и панкратиону, чемпион Украины по кроссфиту, призер Чемпионата Украины по кросслифтингу.

Знаю, что это хороший специалист, - депутат от СН не смог назвать фамилию премьера 02Знаю, что это хороший специалист, - депутат от СН не смог назвать фамилию премьера 03Знаю, что это хороший специалист, - депутат от СН не смог назвать фамилию премьера 04

На выборах Дмитрук победил кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь", бизнесмена Виктора Баранского.

Знаю, что это хороший специалист, - депутат от СН не смог назвать фамилию премьера 05

Источник: https://censor.net.ua/n3145671
 
 
 Топ комментарии
 
идеальный депутат для Зе-Бени..... - тупой и сильный....
Будет защищать трибуну, когда Украину начнут переименовывать в Малороссию, и голосовать так как прикажет Разумков не задавая вопросов...
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нормально..когда умер кто-то из генсеков говорили "Запомни.. Министр иностранных дел Эдуард Амбросиевич Шеварднадзе"...)) Это похуже было среди определенных избирателей..
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Порохостадо почему-то трохи забыло , шо если бы не этот добряк-бородач , то вместо него точно был бы не их , а рыгоблевотное ****** от Мертветчука ...

И вообще , порохостадо , благодарите боженьку , шо Вова вместо Юли стал президентом , бо без Вовы шансов бы выиграть второй тур у Юли у Пепы было бы не намного больше . Было бы 60% против 35% . Но тогда бы ваш Пепа был бы уже давно в Испании .
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ты не, ЗЕбилы Петю на Ростов выгнали ещё аж 21 апреля..
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Да да сепар если бы не этот бородач то вместо него там бы были солдаты НАТО....
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А так Порошенко с 21 мая в Ростове . Об этом все зебилы писали .
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Hellis‏ @13Hellis_13 5 ч.5 часов назад

пообщалась с френдом из США. Все их новости об Украине можно обозначить коротко: после 5 лет войны за Независимость Украина добровольно сдалась России на политическом уровне. Пересмотр военной помощи актуален. Не кого защищать. Час меня спрашивал мужик, как мы так умудрились (
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Не придирайтесь, премьер из табакерки - говорящая голова и не больше, поэтому и не мудрено помнить его фамилию сразу.
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А зачем это знать тушкам-марионеткам?
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На выборах Дмитрук победил кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь", бизнесмена Виктора Баранского.

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так вон оно чо, ясно теперь чо псячие экскременты так беснуются, Дмитрук оппопесика опрокинул...
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ЗЕбил зачем ты нам предлагаешь разбираца в сортах дерьма?? Ты щас типа как истинный ЗЕбил нам пытаешься втереть что вот этот сорт дерьма лутше чем вот этот...Типа Украине от этого легче. Эти два куска говна полностью стоят друг друга.
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В неравной схватке двух говен победа досталась зелёненькому. Ото и вся разница, альтернативно одарённый.
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Приведённые слова зе!депутата не полные. Вот полностью текст.

"Знаю, что это хороший специалист. Он самый перый в Тускавце оленя находил...Правда, пока я и остальные "новые лица" искали оленя на слайде - этот...как там его фамилия, чёрт?..ну этот...что будет теперь гросей, короч... Так вот он специалист - ты шо?! Он этих оленей на раз-два находил. Правда не на слайде, а на сцене."
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Ну не знает, ну и что? По другому и быть не могло. Вон Порося министр иностранных дел, долларовый миллиардер, и что хорошего он сделал для страны? Привёл под своими знамёна и пару десятков депутатов и что?
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Я констатирую факт. Были в Раде и умные и профессиональные и бизнесмены и прочее, прочее. И результат доверие к Раде не превышает и нескольких процентов. По одной простой причине, что депутаты используют свои знания и профессионализм только для одного-для набивая собственного кармана.
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Спортсмен.
Одним словом.
Без вищої освіти.
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Ну я попрошу по поводу образования. Как ни как, а товарисчь с дипломом недельных Трускавецких курсов. Это тебе не какой нибудь вшивый Гарвард или Оксфорд..., так что с образованием там полный порядок.
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Мда..
Все одно він та інші беніні маріонетки.
І навіть не розуміють за що вони голосують.
В Трускавцях їх навчили як правильно на кнопки тиснути.
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Вы думали, что КЛИНИЧЕСКИЙ МАРАЗМ про зарплату учителей $4000 перебить невозможно? Вы - наивные люди. Юрист по образованию обещает вам в следующем году ипотеку по 12% годовых в гривне.
За рулем страны вновь проффесианалы. Пристегнитесь.

"Знаю, що це гарний спеціаліст", - депутат від СН не зміг назвати прізвище прем'єра - Цензор.НЕТ 9796
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Мда... пауэрлифтингом интеллект не качается, для этой "мышцы" требуются совсем другие тренировки.
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чего разорались, спросите у преЗЕдента, так с ходу на улице, не уверен что он без подсказки в первую неделю назовёт а министров, за исключением квакого, и через две недели не назовёт.
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Страдальцу с синдромом Дауна помогли закончить виш, но не остановились.. пошли дальше, имбецила сделали народним депутатом.
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Печально это. Одно немного радует- смотреть ОТЪЕ он и тупой но сепар не прошёл
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Видео о том, как смотрящий не может быть в Раде возле подопечного, как обычно "Знаю, що це гарний спеціаліст", - депутат від СН не зміг назвати прізвище прем'єра - Цензор.НЕТ 4123


https://twitter.com/i/status/1167462902196056067



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Чого так збудилися - приблизно такий же спортсмен вже 5 років керує Києвом - і нормально ..))
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Порох для страны сделал то хорошее что вот ты зебил например сейчас спокойно сидишь и вякаешь за клавиатурой
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Неее, нууу на фоне этого зепутата и преЗедент интелектуалом может показаться 😂
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Лень читать каменты. Кто-то может кратко описать, что тут пишут зяблики в оправдание того, почему это очень круто, что зе-депутаты не знают фамилию премьера, за которого голосуют?
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