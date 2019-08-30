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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9314) законопроект (2099) Зеленский (2604) прокуратура (3618)

 Ликвидация военной прокуратуры, переаттестация прокуроров и увольнение каждого третьего, - Зеленский о реформе прокуратуры

Президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры с 15 до 10 тысяч человек и провести переаттестацию всех прокуроров.

Эти предложения содержатся поданном президентом законопроекте №1032. Его текст сегодня опубликовали на официальном портале Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Вместо Генеральной прокуратуры предлагается создать Офис Генерального прокурора. Региональные прокуратуры станут областными. Местные прокуратуры становятся окружными, военные прокуратуры будут ликвидированы.

Штат прокуратуры вместо 15 000 человек должен составить 10 000. При этом сотрудникам, которые готовы остаться работать в системе, придется пройти переаттестацию. Она будет включать экзамен по практическим задачам и собеседование.

Прокуроров будут оценивать по таким критериям, как профессиональная, личная и социальная компетентность, профессиональная этика и добропорядочность.

Читайте на Цензор.НЕТ: Луценко о Рябошапке: Ему будет сложнее быть генпрокурором

Кроме того, к генеральному прокурору вернут требование иметь высшее юридическое образование. Эту норму отменили в 2016 году, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Президент предлагает остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года и фактически уволить действующих членов КДКП. Рассматривать дисциплинарные дела вместо них будут кадровые комиссии.

Также генпрокурор получает право увольнять прокуроров Офиса генпрокурора и административных должностных лиц без согласований с Советом прокуроров, как это предусмотрено сейчас.

Также на Цензор.НЕТ: Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка

Кроме того, законопроект закладывает основы для электронного документооборота, который должен вытеснить неэффективную бумажную волокиту.

В пятницу, 30 августа президент Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку. Сегодня же его представили коллективу ГПУ.

Рябошапка заявил о намерениях регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.

Источник: https://censor.net.ua/n3145669
 
   
 Топ комментарии
 
Может лучше каждого второго расстрелять ??? Ликвидация военной прокуратуры, переаттестация прокуроров и увольнение каждого третьего, - Зеленский о реформе прокуратуры - Цензор.НЕТ 5581
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Ликвидировать военную прокуратуру во время войны это все равно что ликвидировать минздрав во время эпидемии.
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Так действовала петина военная прокуратура, соевый. Доказано жизнью - не фантазиями петесосов о Зе.
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Пытались действовать сепарские суды на Донбассе, положение спасали нардепы которые брали на поруки. Вмето них вы зебилы выбрали полную раду полусепаров уставших от войны!
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петю нах послал по делам. По делам его. Твои фантазии до задницы. Только дела Зе говорят о нем. Дела.
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Да уж дела прекрасно о нём говорят! только для зебилов это всё - божья роса.
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а чего это обитатель минимордора так интересуется делами в Украине?
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Слишком много вложено, чтоб у вас не было такого долбозебизма... Зря конечно... Вы не излечимы...
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Прокурорские с судьями, покажут Зе кто в Украине хозяин, затаскают по судам .
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Ну, хоть шороху наведут и то хорошо, а то ожирели от покоя.
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук не смог вспомнить имя новоизбранного премьер-министра Украины.

"А кого сегодня избрали на должность премьер-министра?" - спросила у него журналистка.

Однако нардеп не смог ответить, рассмеявшись в камеру и попытавшись "съехать".

"Вы же видели, вы знаете. Всем уже известно. Мы общались с ним в Трускавце, это хороший специалист", - сказал Дмитрук.

Ликвидация военной прокуратуры, переаттестация прокуроров и увольнение каждого третьего, - Зеленский о реформе прокуратуры - Цензор.НЕТ 9383
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он не старовер. у староверов усы еще были. А это один из могильщиков твоего вальцманата.
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Только зелохи могли могильщиков в парламент завести.
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ты уже заработал свои пол шекеля? или только стал к свиносоевому верстаку?
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понятно. Но всетаки свиновальц твой бох? а гнойный ося его наместник в винницком вальцманате?
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А ты поинтересуйся сколько люди зарабатывают у Пети, и сколько у Бени.
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мне не интересно кто и сколько зарабатывает если это не оплачивается из народных средств.
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Зелох, что ты несешь? какие народные средства? По этому показателю элементарно можно понять, как Петя и Беня относятся к простому народу, и ценят его труд.
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в українців заробіток вимірюється гривнею.... можливо ще доларом або євро.....
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Беня сказал, шо Вальцману амнистия вышла, так шо не фантазируй.
Если он могильщик, то кому угодно и чему угодно кроме Вальцмана.
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ай молодец Штейн!
Плюсую разгону этого соевого свинокодла.
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Зацените глубину долбо..бизма "простого народа"
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Уже сейчас в прокуратуре огромная проблема с качеством кадров, поэтому большинство дел в судах разваливаются. При "реформах" Зеленского эти проблемы превратятся в кадровую катастрофу и посадить даже грабителя огородов для таких "прокуроров" будет не под силу. Конечно можно заменить всех прокуроров и судей тройками мерзавцев, как когда-то. Может на это Зеленский и рассчитывает.
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брильянтовые свинопрокуратноры невиноваты? они просто мыролюбствовали?
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хуже. теперь свинят будут реформить по полной.
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военную прокуратуру ликвидировать во время войны?
это кокс или что-то тяжелее?
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https://www.youtube.com/watch?v=lOYeoB0AOzs
Верховный цЫрк у клЮмбе с маслом. Нажми ЗЕ кнопку, и рады будут все. Первый день депутатов.
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ВСі знають "тепловізора" військового прокурора Матіоса...
Ліквідація військової прокуратури, переатестація прокурорів і звільнення кожного третього, - Зеленський про реформу прокуратури - Цензор.НЕТ 791

Військова Прокуратура з ним - навряд чи краще від взагалі її відсутності
Ліквідація військової прокуратури, переатестація прокурорів і звільнення кожного третього, - Зеленський про реформу прокуратури - Цензор.НЕТ 569

Матіос -ПРОДАЖНА ТВАРЮКА .
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Та армія взагалі в нас хренова, давайте її скасуємо !
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я повторю свой вопрос. почему обитателя микромордора интересуют дела в Украине?
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понятно. значит ты просто умственно отсталый удмурт.
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Военная прокуратура! Караул! Какие обвинения по Иловайску, Дебальцево, десантным самолетам она выдвинула и где результат расследования за 5 лет? Соевые лицемеры.
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В догонку. Как дела по взорванным 4 складам?
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Denys‏ @Denys43772196 4 ч.4 часа назад

Болтон уже намекнул Рябой Шапке, как одиноко его детям во Франции. Далі буде..
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