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 Общество
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Все про:Минздрав (1987) отставка (2451) Супрун Ульяна (574)

 "Мы никуда не уходим, борьба продолжается", - Супрун поблагодарила украинцев, которые пришли проводить ее с поста главы Минздрава. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько сотен украинцев пришли вечером к Министерству здравоохранения, чтобы поблагодарить Ульяну Супрун, исполнявшую обязанности министра с августа 2016 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Инсайдер".

По словам участников акции, они пришли к министерству после работы, чтобы выразить свою благодарность и поддержку Супрун.

Мы никуда не уходим, борьба продолжается, - Супрун поблагодарила украинцев, которые пришли проводить ее с поста главы Минздрава 01

Впоследствии к активистам вышла сама Супрун. Ее встретили громкими аплодисментами. Она поблагодарила всех, кто пришел ее поддержать.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Ничто не остановит изменения, время которых пришло. Я хочу, чтобы министерство здравоохранения оставалось в топе медиа и общественности и в дальнейшем", - сказала она.

Мы никуда не уходим, борьба продолжается, - Супрун поблагодарила украинцев, которые пришли проводить ее с поста главы Минздрава 02
Мы никуда не уходим, борьба продолжается, - Супрун поблагодарила украинцев, которые пришли проводить ее с поста главы Минздрава 03

Также на Цензор.НЕТ: "Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава. ФОТОрепортаж

Супрун поделилась с участниками акции своими планами.

"Далее будем вместе работать, чтобы продолжать реформу, в том числе через общественные организации. Я, как и говорила, буду писать книгу. Также будем работать над тем, чтобы все, чего сейчас не существует в Украине, начало существовать. Фейсбук-посты будут и в дальнейшем, не беспокойтесь", - пообещала она.

Мы никуда не уходим, борьба продолжается, - Супрун поблагодарила украинцев, которые пришли проводить ее с поста главы Минздрава 04

По словам Супрун, уже с понедельника в Минздраве начнет работать новый министр.

В завершение Супрун сказала: "Мы никуда не уходим, мы остаемся здесь. Борьба продолжается".

Мы никуда не уходим, борьба продолжается, - Супрун поблагодарила украинцев, которые пришли проводить ее с поста главы Минздрава 05

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения. На этой должности она заменит Ульяну Супрун.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145663
 
   
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борьбу она собирается вести до последнего украинца?
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до останнього українця - це вже зебуїн та його кодла.
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не. щас в тренде "дюжедякулы". любимое выражение вазелина и его бобиков
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Фейсбук-посты будут и в дальнейшем, не беспокойтесь", - пообещала она

---------------
ну, слава богу, а то как же мы без ее писулек фейсбучных...
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Какая борьба, бабушка? Сейчас еврейская национальная набирает силу. Ты её вряд ли потянешь. Та и мы тоже.. "Мы никуда не уходим, борьба продолжается", - Супрун поблагодарила украинцев, которые пришли проводить ее с поста главы Минздрава - Цензор.НЕТ 7282
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А что она сделала плохого, зебилы можна узнать?
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Полный аут! Это звучит как полная издевка! Человек при котором население Украины сокращается на 74 тысячи за 3 месяца только при естественной убыли населения не считая миграции обещает продолжить борьбу "Мы никуда не уходим, борьба продолжается", - Супрун поблагодарила украинцев, которые пришли проводить ее с поста главы Минздрава - Цензор.НЕТ 9450
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побачимо з якою швидкістю буде скорочуватись населення при зебуїнському уряді. До речі - в ЄС корінне населення теж скорочується. Ми ж туди зібрались чи ні? "Мы никуда не уходим, борьба продолжается", - Супрун поблагодарила украинцев, которые пришли проводить ее с поста главы Минздрава - Цензор.НЕТ 8853
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Я хочу, чтобы министерство здравоохранения оставалось в топе медиа и общественности и в дальнейшем" Источник: https://censor.net.ua/n3145663

Точно, цель МОЗ - лайки и перепостики в Фейсбучике
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Она так обнимается, будто из тюрьмы вышла.
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