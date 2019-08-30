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 Враг 6 раз нарушил перемирие. Один украинский воин погиб, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечется: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Водяного из запрещенного минскми соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперской и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Новолуганское  - из гранатометов различных систем.

Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морпех 36-й бригады Сергей Савинов погиб под обстрелом российских наемников в районе Водяного. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3145659
 
 
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Сумно все це..
Вічна пам'ять загиблому. Царство Небесне.
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я кстати некоторых в сантрапе видел....
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так попал под обстрел или выполнял боевое задание?????????
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А попасть под обстрел выполняя боевое задание нельзя,не?
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Сумно все це..
Вічна пам'ять загиблому. Царство Небесне.
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Заради справедливості, це запрошення як таке не додає Зе ані плюсів, ані мінусів. Але з огляду на сукупність, кхм, обставин виникає стурбованість - чи не прийме преЗЕдент це запрошення
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зюзя уронит слезу...на плечо богдана вечером.
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ну какой ето враг? - ето борцы за ордловские права....
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мы ИСКАВЕРКАЛИ свою Конституцию , слова ВОЙНА и АГРЕССИЯ , теперь и слово ПЕРЕМИРИЕ имеет плохой смысл !!!! что за страна такая ???((((
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