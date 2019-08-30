 Враг 6 раз нарушил перемирие. Один украинский воин погиб, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечется: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза неподалеку Водяного из запрещенного минскми соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперской и стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Новолуганское - из гранатометов различных систем.
Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб".
Вічна пам'ять загиблому. Царство Небесне.
https://censor.net.ua/news/3145626/kreml_priglasit_zelenskogo_na_prazdnovanie_dnya_pobedy_v_sleduyuschem_godu
Царство Небесне...