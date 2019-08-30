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 Родственники украинских пленных моряков возвращаются домой

Родственники украинских военнопленных моряков, которых незаконно удерживают в России, возвращаются из Киева домой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщил отец пленного Василия Сороки Виктор.

По его словам, с ними в Киеве пообщались лица, имеющие отношение к процессу обмена и сообщили, что процесс еще продолжается и вероятно будет решен в течение следующей недели.

"Родителям сказали, что процесс идет, но надо еще немного подождать. В ближайшее время нам перезвонят и скажут. Еще вопрос застопорился в  том, что президент должен помиловать тех, кто в наших тюрьмах сидят. Вот как будет информация на сайте президента, котогда их помилуют, то уже будет время. Тогда день, два ", - сказал Сорока.

Также читайте: Обмен пленными между Украиной и РФ сегодня не состоится, - СБУ

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

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Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время

Источник: https://censor.net.ua/n3145658
 
 
 Топ комментарии
 
А новому генеральному прокурору, который репостил бравурные сообщения об обмене, хватит смелости попросить прощения у этих людей.?
Или это зелёное чмо думает, что если подчистит свои сообщения, то все забудут этот прокол?
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Происходит самая настоящая ни чем не прикрытая госизмена . принимаются законы в которых неизвестно . что написано . какие то изменения в Конституции . хотят отдать единственного свидетеля по боингу кстати гражданина Украины что запрещено . возвращают моряков по обмену за 6 дней до истечения срока определённого трибуналом \кацапы сами пишут что после 6 сентября придётся флаги менять на судах\ и ни нацжён ни ярошо -бюилецких визгов . поневоле поверишь что все националисты в Европах кормятся с руки хуй..а
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просто не нужно было верить кацапам и нашим зелёным подкацапникам ..
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Вот интересно, чтобы сделали с Луценко если бы он разместил такой твит а он оказался фейком?
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Брехливое, этот ретвитнул, а не "разместил твит".
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а не пох? информация пошла от "нового генерального прокурора".
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да нет для него разницы. Ему просто надо что то написать в опровдание зеленой нечисти.
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Соврало в очередной раз то, что вы, зЕ!билы, навыбирали.

Тебя там хоть не ПУТЧит, как овно ФСБшное по имени Лизок?
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Людей в согласованном списке не так и много. Неужели нельзя по человечески "работать" с родственниками?
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Не нужно громких слов.То что расеянские федерасты конченные гандоны на этой планете знают многие,если не все.Так вот от путинско-кремлевской ********* и стоило ожидать что то такого,подвоха или подляны.Не ищите виновных в Украине,не ведитесь на ольгинские провокации.Виновник был,есть и будет Кремль.Поэтому тем кто говорит что россия не виновата,онаненападала,плюньте в лицо.Если есть желание дайте в табло.А лучше всего сделайте их жизнь в Украине не выносимой.Пусть звиздуют науй из нашей страны в которой они лишние и не желанные
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А ниче,что ***** играется с заложниками и страной Украина.....хочу выпущу,хочу не выпущу .в итоге виноват генпрокурор?
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ГЕНИАЛЬНО!

ЗЕ!бил - это гениально. Можно я, ссылаясь на тебя, буду называть нового генпрокурора "ОБС"?
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Дегенерат, можешь убиться даже о стену.
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Та "буй тебе в жопу", вася. Там под стеной от тушек зе!билов не протолкнуться уже.
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Ісламова і Рябошапка вже написали заяви на звільнення?
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С ПОВЫШЕНИЕМ Родственники украинских пленных моряков возвращаются домой - Цензор.НЕТ 7750 ПРОСТИ ГОСПОДИ НАБРАЛИ ДЭБИЛОВ....
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да уж! зеля будет извиняться? или так-ролик сбацает
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Тушите свет,кина не будет.Твари кацапские
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просто не нужно было верить кацапам и нашим зелёным подкацапникам ..
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А новому генеральному прокурору, который репостил бравурные сообщения об обмене, хватит смелости попросить прощения у этих людей.?
Или это зелёное чмо думает, что если подчистит свои сообщения, то все забудут этот прокол?
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Бедные люди, но у них есть надежда. А сколько наших сидит по подвалам и о них никто не пишет?
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зачем надо было поднимать шум ? Это судьбы людей, сделайте сперва потом говорите, тем более что у ***** всегда есть дежурная пакость в кармане,верить ему себя не уважать.......................
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це як " перерізати стрічку " , Рошенко під кінець каденції сильно на це присів . Очевидно , що новий генплокулол , тобто генпрокурор робитиме подібні речі ще не раз замість своїх прямих обов'язків.
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порохоботы прям пофапали такой новости....
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да все украинцы чувствуют себя в этой ситуации ****..ми и беззащитными..
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А они в бессильной злобе цепляются за любой негатив.Живут по принципу чем хуже Украине,тем лучше.Отбросы одним словом.
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Зебільчику, порохоботи живуть не одним днем, на відміну від вас, одноразово використаних. І не тащяться від дешевих і майже 99% провальних піар-акцій "ЗЕлених". Історію слід оцінювати за прецедентеми і predecessor'ами.
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8 процентный оценивай своего кумира,сколько у него пиаракции было,начиная с 2014 года,потом будешь умничать.
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Таке враження що усі "зебі-піарники" опанували проограму трьох класів за 8 років навчання у "допоміжних школах". Де вчителі закінчили відділення "олігофренопедагогіки" педагогічних вишів. Вас навчили арихметиці у межах трьох десятків, але щоби зрозуміти що твке "проценти", треба знати число "сто". А ще краще - "сто один". Доведеться тебе залишити на другий рік.
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ЗЕ!бил, так всё ж по вашим инструкциям. Как вы делели пять лет - так и мы теперь делаем.
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Да похер на вас.Собачки лают,караван идет.Готовьтесь,вам в декабре на майдан за липецкого,поберегите свой порыв Родичі українських полонених моряків повертаються додому - Цензор.НЕТ 9324,а то обхезаетесь,как ваш шеф на выборах,потом будете крокодильи слезки пускать Родичі українських полонених моряків повертаються додому - Цензор.НЕТ 9324.
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Да похер на ваш караван. Тут один караванщик уже сидит в Ростове. Смотри, чтоб и твой там не оказался. А то потом будешь зелёные сопельки пускать и визжать, что ты был против и всё такое.
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За себя переживай.Сходи в козин,помоги кумиру чемоданчики собрать.
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За себя переживай, зе!лебобик. Сходи в жОПУ и помоги своему гидранту от"коксовавшуюся" крышу собрать. Ток смотри, чтоб Богдан не приревновал.
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Происходит самая настоящая ни чем не прикрытая госизмена . принимаются законы в которых неизвестно . что написано . какие то изменения в Конституции . хотят отдать единственного свидетеля по боингу кстати гражданина Украины что запрещено . возвращают моряков по обмену за 6 дней до истечения срока определённого трибуналом \кацапы сами пишут что после 6 сентября придётся флаги менять на судах\ и ни нацжён ни ярошо -бюилецких визгов . поневоле поверишь что все националисты в Европах кормятся с руки ***..а
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НЕ моє , з сайта юа Дана Яровая. Опасные игры, Володя А теперь смотрите, зайки мои.
Если вы не можете сложить пазлик, я несмотря на отсутствие времени просто не имею морального права не разложить его для вас, если не дошло.
Немного истории.
В июне 2014 года в Зеленополье был расстрелян лагерь наших военных ночью градами. Погибло огромное количество людей. Тогда было много вопросом, почему не окопались, почему не было блиндажей, почему в палатках в чистом поле. Я непосредственно в общении с чудом выжившими тогда участниками тех событий пыталась разобраться почему.
Они мне отвечали только одно: « Дана, ты не понимаешь, мы еще вечером по дружески общались с российскими погранцами». Один из погибших, не вспомню сейчас фамилию, но генерал, который прошел Афганистан даже общался со своим сослуживцем по Афганистану по рации, говорят, шутили смеялись. А ночью... Ночью лагерь просто выжгли. Когда выдвинулась колона с оставшимися выжившими и телами из Зеленополья, ее расстреляли еще раз.
Иловайск. Если для кого-то еще секрет, что согласование зеленого коридора было между генеральным штабом РФ и генеральным штабом Украины, то ещё раз повторю. Оно было именно так. И что произошло? Колону расстреляли просто в упор. 400 погибших. Их сожгли заживо.
А теперь сьогодення. По моим наблюдениям Петр Алексеевич погрузился в теплую ванную где-то в году 2016, может в 2017-м. Зеленский, вот сейчас без наездов, с нее не вылазил. И вылазить не собирается. Вчерашние законопроекты, которые штамповались и без всяких процедур регистрировались если их проанализировать, даже не очень глубоко а поверхностно, четко нам показывают, что речь идет не об обмене моряков по решению международного суда. Наличие других фамилий, в том числе Сенцова, нам говорит о том, что меняют что-то очень серьезное.
Вот перечень законопроектов, мне кажется названия которых говорят сами за себя:
Проект Закону про недопущення кримінальної переслідування, притягнення до кримінальної відповідальності та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської області.
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України ( щодо створення та функціонування вільної економічної зони «Донбас»
Проект Закону про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської області
Проект Закону про мовИ в Україні
Проект закону про прийняття заходів щодо відновлення банківської системи та грошових переказів в окремих районах Луганської та Донецької області.
Проект Постанови про відновлення соціально-економічних зав'язків в окремих районах Донецької та Луганської області з метою захисту прав і свобод громадян Украйни, що проживають на цих територіях.
Проект Закону про надання допомоги в окремих районах Донецької та Луганської області.
Проект Постанови про звернення ВР до президента України щодо « зняття блокади Донбасу»- припинення економічної, енергетичної та транспортної блокади.
Не сложился еще пазлик? Нет?
Я знаю еще кое-какую информацию, так сложилось что эту ночь мало кто спал, и многие были на связи, есть еще условия, но так как они еще нигде не задокументированы, я не хочу о них писать-там уж поверьте тоже ничерта хорошего. Так вот всю ночь всем я задавала только один вопрос: "ребята, он действительно не понимает что сливает Украину, и за этим будет гражданская война?"
Мне отвечали разные люди только одно: " нет, не понимает"
Так вот теперь у меня серьезная просьба к окружению Владимиру. Володя, вылезай с теплой ванны, позови Муженко, Турчинова, Порошенко, всех тех, кого ни один раз обманывала россия, и выслушай их. Потому как, каким бы мессией тебе бы не хотелось быть, там враг. Очень хитрый и коварный. Который сидя с тобой за столом переговоров будет в это время убивать граждан твоей страны, а может и тебе пулю в лоб пустить. Поинтересуйся, что было при выходе наших войск с Дебальцево. Муженко очень хорошо эту историю знает. Вылезай с теплой ванной, да действительность суровая и ее не хочется принимать, но она такова уже 5 лет. Иначе ты реально можешь получить не мир, а гражданскую войну. Потому что сдачу новых территорий Украины, тебе не простят очень много людей. Милитаризированных людей, умеющих стрелять и убивать. Поинтересуйся о степени милитаризации Украины.
Если после всего разжёванного , так ничего не дойдет, то я умываю руки. Еще больше разжевать я не могу. И репостите друзья, может дойдёт
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Если бы Путин не был бы )(уйлом то он бы уже давно бы вернул всех украинских моряков домой к семьям кроме Романа Мокряка!- этот чьорт за свои слова ответить должен.
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А он кричал что будет топить кацапский флот *москитным* украинским флотом .. но при реальном столкновении с этими самыми кацапами был без сопротивления прихлопнут ими как муха газетой! Я же так думаю если ты на словах ты герой то за свои слова ты должен ответить... а то как то не красиво получилось...
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Він був не один. І, він, як командир, оцінивши обставини, вирішив зберегти життя екіпажу.
У іншому б випадку, ти тут був би першим, хто качався з піною на губах, і криками про «Морской Иллловайск»...
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Це Ви про Романа Мокряка, який: "Послал чекистов нах#у": захваченный украинский моряк отказался говорить с ФСБ, 28 ноября 2018 »

Про українського матроса, який послав на#уй чортів ФСБ ?
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Очень жаль у людей появилась надежда

А в результате оказался вброс рос инфо брехни для раскачки страны если ген прокурор новый купился и постил ау чиновники проверяйте инфу по своим каналам
А защекинцы запроданцы Медведчук и чувак на подсосе Рабинович полетели в москву пиариться суки проваславные


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А причём здесь росс инфо? Это наши профессионалы начали страсти нагнетать. Услышали звон, а не знают где он. Поперед батька в пекло. Не кажи гоп... и т.д.
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бедная Украина!что с тобой вытворяют,ладно бы чужие-свои в петлю толкают
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Просто зе сильно захотелось. А когда лох показывает что сильно хочет, появляется возможность ******* лоха
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Це,по Вашому,хто "свій"?! Зеленський,Коломойський чи Медведчук з Шуфричем?!
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Боже! дай терпения и родителям и узникам
и главное - чтоб не обманули вяликие
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"главное - чтоб не обманули вяликие" - сам читав , що тут нахезав ?
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вЯликие - это культурно-унизительное слово пренебрежения над "сверхдержавными" равное лаптеногим, свинособакам, мокшам и рукожопам... и тварям
(в своей просьбе к Богу я не хотел грубить)
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Вчера когда новый генпрокурор не смог ничего сказать внятного о расследовании убийств на Майдане, зебобы объяснили, что человек ещё не вошёл в курс дел и тут-же обвинили порохоботов, что они пытаются дискредитировать профессионала, который посадит Петю. Сегодня профессионал, который посадит Петю, увидел чей-то твит об освобождении заложников и тут-же начал ляпать языком в своем твитере. И не надо ему никакого вхождения в курс дел!
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Теперь пусть трет ватным по зомбоящику,что такое лживая парашка и почему ничего нельзя с ними иметь общего,даже язык запретить и закрыть жд сообщение. Война только началась,а лохам уже хочется ее окончания, особенно свидетелям колбасы по 2,20. А таких обычно разводят
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Так шо порохняві чекаєм виконання росіюшкою рішень трибуналу... Як раз пару днів і кораблям россії заброронять входити в міжнародні порти?

І цемаха не віддали ключового свідка... І справа малазійського боїнга тепер не розвалиться...

Пацанів шкода... на шоколадного б їх обміняти.
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ти дурень чи ворог? - наш злочинець , нам судити і карати .Чим ще ти хочеш мінятися із своїми друзями-кацапами ?
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Ти труси поміняти не забудь.... Каральщик...
я б обміняв петю на моряків не задумуючись... це моя особиста думка... але прекрасно розумію, що це утопічна ідея...
кацап мені не друг.
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***** раскачало ситуацию и посмотрело что лохов еще можно подоить. Если бы Мертвечука с Рабиновичем взяли под арест и не выпускали Ежова с Вышинским дело бы пошло куда быстрее.
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***** грає на нервах використовуючи криворізьких лохів з дипломами трускавецького університету. Родичі українських полонених моряків повертаються додому - Цензор.НЕТ 5994
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Ісламову СБУ має показово роздерти на шмаття! Кожна "**** і *****" мають зрозуміти що над ними "клімакс змієносний"...
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сбу багато чого не просто має , а мусить , але не робить і досі проканувало.
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Не пошли петя моряков в руки Ху.ла и не было бы данной ситуации. Не слышно, чтобы петесосы петиным поступком возмущались.
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Не провоцируй украинцы ***** своим Майданом - ***** и рассися не отхапали бы Крым и не развязали бы войну на Донбассе.

Так, зе!"бил? Чего ты на полуслове остановился? Доводи свою сепарскую мыслю до логичного конца.

Мудачьё малоросское.
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11 і всі жінки і дівчата ,що стали жертвами насильства, сами винні ! Спровокували напевно закороткими спідницями !
"Так, зе!"бил? Чего ты на полуслове остановился? Доводи свою сепарскую мыслю до логичного конца.

Мудачьё малоросское ."цитата.
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Идиот, какая такая военная необходимость, кроме петиного военного положения?
Еще. Донецк - это Украина, но туда ты не поедешь с флагом Украины и гимн там не споешь.
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цікаво , чи є мінімальна кількість людей , через незаконний полон яких міжнародна спільнота вводить санкції проти порушника ?
Чи міг "сивочолий гетьман" віддати ворогу менше людей ?
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надо было ПЕТЕ вообще РАСПУСТИТЬ войска по домам !!! ты , дурак ????
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Зебилы с утра кепки подбрасывали вверх - хвала мол , Зеленскому , он договорился , он сумел , вотетапрезидент , та ему море по колено , и тыры-пыры и тому подобное . А шо ж теперь не слышно бравурных маршей луноликому Зюзе ,, га , недозревшие ?? Куда языки позасовывали ?? Родичі українських полонених моряків повертаються додому - Цензор.НЕТ 430 .
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Зебезянку развели как последнего лоха, потому что он круглый идиот.
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Он то ладно - что с клоуна взять? А аппарат чем был занят? ЗЕро означает "ноль". На него не умножить мощь страны...
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