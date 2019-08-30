 Родственники украинских пленных моряков возвращаются домой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщил отец пленного Василия Сороки Виктор.
По его словам, с ними в Киеве пообщались лица, имеющие отношение к процессу обмена и сообщили, что процесс еще продолжается и вероятно будет решен в течение следующей недели.
"Родителям сказали, что процесс идет, но надо еще немного подождать. В ближайшее время нам перезвонят и скажут. Еще вопрос застопорился в том, что президент должен помиловать тех, кто в наших тюрьмах сидят. Вот как будет информация на сайте президента, котогда их помилуют, то уже будет время. Тогда день, два ", - сказал Сорока.
Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.
Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время
Тебя там хоть не ПУТЧит, как овно ФСБшное по имени Лизок?
ЗЕ!бил - это гениально. Можно я, ссылаясь на тебя, буду называть нового генпрокурора "ОБС"?
Или это зелёное чмо думает, что если подчистит свои сообщения, то все забудут этот прокол?
Если вы не можете сложить пазлик, я несмотря на отсутствие времени просто не имею морального права не разложить его для вас, если не дошло.
Немного истории.
В июне 2014 года в Зеленополье был расстрелян лагерь наших военных ночью градами. Погибло огромное количество людей. Тогда было много вопросом, почему не окопались, почему не было блиндажей, почему в палатках в чистом поле. Я непосредственно в общении с чудом выжившими тогда участниками тех событий пыталась разобраться почему.
Они мне отвечали только одно: « Дана, ты не понимаешь, мы еще вечером по дружески общались с российскими погранцами». Один из погибших, не вспомню сейчас фамилию, но генерал, который прошел Афганистан даже общался со своим сослуживцем по Афганистану по рации, говорят, шутили смеялись. А ночью... Ночью лагерь просто выжгли. Когда выдвинулась колона с оставшимися выжившими и телами из Зеленополья, ее расстреляли еще раз.
Иловайск. Если для кого-то еще секрет, что согласование зеленого коридора было между генеральным штабом РФ и генеральным штабом Украины, то ещё раз повторю. Оно было именно так. И что произошло? Колону расстреляли просто в упор. 400 погибших. Их сожгли заживо.
А теперь сьогодення. По моим наблюдениям Петр Алексеевич погрузился в теплую ванную где-то в году 2016, может в 2017-м. Зеленский, вот сейчас без наездов, с нее не вылазил. И вылазить не собирается. Вчерашние законопроекты, которые штамповались и без всяких процедур регистрировались если их проанализировать, даже не очень глубоко а поверхностно, четко нам показывают, что речь идет не об обмене моряков по решению международного суда. Наличие других фамилий, в том числе Сенцова, нам говорит о том, что меняют что-то очень серьезное.
Вот перечень законопроектов, мне кажется названия которых говорят сами за себя:
Проект Закону про недопущення кримінальної переслідування, притягнення до кримінальної відповідальності та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської області.
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України ( щодо створення та функціонування вільної економічної зони «Донбас»
Проект Закону про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської області
Проект Закону про мовИ в Україні
Проект закону про прийняття заходів щодо відновлення банківської системи та грошових переказів в окремих районах Луганської та Донецької області.
Проект Постанови про відновлення соціально-економічних зав'язків в окремих районах Донецької та Луганської області з метою захисту прав і свобод громадян Украйни, що проживають на цих територіях.
Проект Закону про надання допомоги в окремих районах Донецької та Луганської області.
Проект Постанови про звернення ВР до президента України щодо « зняття блокади Донбасу»- припинення економічної, енергетичної та транспортної блокади.
Не сложился еще пазлик? Нет?
Я знаю еще кое-какую информацию, так сложилось что эту ночь мало кто спал, и многие были на связи, есть еще условия, но так как они еще нигде не задокументированы, я не хочу о них писать-там уж поверьте тоже ничерта хорошего. Так вот всю ночь всем я задавала только один вопрос: "ребята, он действительно не понимает что сливает Украину, и за этим будет гражданская война?"
Мне отвечали разные люди только одно: " нет, не понимает"
Так вот теперь у меня серьезная просьба к окружению Владимиру. Володя, вылезай с теплой ванны, позови Муженко, Турчинова, Порошенко, всех тех, кого ни один раз обманывала россия, и выслушай их. Потому как, каким бы мессией тебе бы не хотелось быть, там враг. Очень хитрый и коварный. Который сидя с тобой за столом переговоров будет в это время убивать граждан твоей страны, а может и тебе пулю в лоб пустить. Поинтересуйся, что было при выходе наших войск с Дебальцево. Муженко очень хорошо эту историю знает. Вылезай с теплой ванной, да действительность суровая и ее не хочется принимать, но она такова уже 5 лет. Иначе ты реально можешь получить не мир, а гражданскую войну. Потому что сдачу новых территорий Украины, тебе не простят очень много людей. Милитаризированных людей, умеющих стрелять и убивать. Поинтересуйся о степени милитаризации Украины.
Если после всего разжёванного , так ничего не дойдет, то я умываю руки. Еще больше разжевать я не могу. И репостите друзья, может дойдёт
У іншому б випадку, ти тут був би першим, хто качався з піною на губах, і криками про «Морской Иллловайск»...
Про українського матроса, який послав на#уй чортів ФСБ ?
А в результате оказался вброс рос инфо брехни для раскачки страны если ген прокурор новый купился и постил ау чиновники проверяйте инфу по своим каналам
А защекинцы запроданцы Медведчук и чувак на подсосе Рабинович полетели в москву пиариться суки проваславные
и главное - чтоб не обманули вяликие
(в своей просьбе к Богу я не хотел грубить)
І цемаха не віддали ключового свідка... І справа малазійського боїнга тепер не розвалиться...
Пацанів шкода... на шоколадного б їх обміняти.
я б обміняв петю на моряків не задумуючись... це моя особиста думка... але прекрасно розумію, що це утопічна ідея...
кацап мені не друг.
Так, зе!"бил? Чего ты на полуслове остановился? Доводи свою сепарскую мыслю до логичного конца.
Мудачьё малоросское.
"Так, зе!"бил? Чего ты на полуслове остановился? Доводи свою сепарскую мыслю до логичного конца.
Мудачьё малоросское ."цитата.
Еще. Донецк - это Украина, но туда ты не поедешь с флагом Украины и гимн там не споешь.
Чи міг "сивочолий гетьман" віддати ворогу менше людей ?