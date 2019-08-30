 Родственники украинских пленных моряков возвращаются домой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщил отец пленного Василия Сороки Виктор.

По его словам, с ними в Киеве пообщались лица, имеющие отношение к процессу обмена и сообщили, что процесс еще продолжается и вероятно будет решен в течение следующей недели.

"Родителям сказали, что процесс идет, но надо еще немного подождать. В ближайшее время нам перезвонят и скажут. Еще вопрос застопорился в том, что президент должен помиловать тех, кто в наших тюрьмах сидят. Вот как будет информация на сайте президента, котогда их помилуют, то уже будет время. Тогда день, два ", - сказал Сорока.

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Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

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Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время