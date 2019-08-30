 Обыски ГБР - это попытка запугивания сотрудников, - заявление НОТУ

Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой НОТУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет о факте закупки для телерадиокомпании аудиовизуального оборудования, которое было закуплено телерадиокомпанией еще в 2017 году. Также в постановлении (Печерского райсуда о проведении обыска. – Ред.) упоминают земельный участок, который есть в составе уставного капитала телерадиокомпании, и деятельности благотворительного фонда "Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине". Как связаны эти три факта - трудно даже представить", - сказано в заявлении.

В НОТУ отметили, что следователи пришли в офис и домой к сотрудникам в последний день действия решения Печерского суда о проведении обысков.

"Непонятно также, почему именно ГБР проводит это расследование, ведь согласно статье 216 УПК Украины за Государственным бюро расследований определен исключительный перечень субъектов, по которым ГБР может расследовать преступления. И ни один из сотрудников Общественного под этот перечень субъектов не подпадает", - сказано в заявлении.

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Кроме того, со стороны СБУ следователей ГБР сопровождали сотрудники департамента защиты национальной государственности. Это, по мнению НОТУ, также кажется странным в хозяйственном деле.

"Упомянутые факты мы можем расценить только как попытку запугать руководителей единственной независимой медиакомпании нашей страны, которая не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, не обслуживает интересы политиков или олигархов", - подытожили в НОТУ.

В пятницу, 30 августа стало известно, что Государственное бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины проводит обыски в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и в домах нескольких ее сотрудников.