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 Политика Украины
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Все про:ВР (23458) законопроект (2099) Зеленский (2604) прогулы (98) кнопкодавство (19)

 Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов

Президент Владимир Зеленский предлагает внести в Конституцию изменения, позволяющие лишить депутата мандата по решению суда. Без полномочий останутся кнопкодавы и те, кто прогулял треть заседаний.

Текст законопроекта №1027 опубликован на официальном портале Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ. Зарегистрирован в парламенте документ был 29 августа.

Проект закона предполагает внесение изменений в ст. 81 Конституции Украины относительно дополнительных оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутаты опубликован на сайте Верховной Рады в пятницу.

Президент своей законодательной инициативой предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения народного депутата.

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Так, в ст.81 Конституции Украины может появиться пункт о том, что досрочно полномочия нардепа прекращаются, если суд установит факт неперсонального голосования – лишать мандата предлагают и того, кто голосует, и того, за кого голосуют. В таком случае полномочия будут прекращены с момента вступления в силу решения суда.

Еще одной причиной досрочного прекращения полномочий члена парламента может стать его отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или заседаний парламентского комитета, членом которого он является, на протяжении одной сессии. В такой ситуации полномочия прекращаются по решению Верховного суда.

Ни в первом, ни во втором случае, голосования в Верховной Раде за лишение мандата не будет.

Кроме того, если изменения в Основной закон будут внесены, Раде больше не придется голосовать за прекращение полномочий народных депутатов, которые написали заявления о сложении мандата по собственному желанию.

В таком случае полномочия члена парламента будут прекращаться с момента объявления нардепов о таком заявлении на пленарном заседании Верховной Рады.

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Голосование Рады за прекращение полномочий нардепа необходимо будет лишь в случае, если он вышел из гражданства Украины либо выехал на постоянное проживание за пределы Украины.

Теперь Верховная Рада должна направить законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.

Источник: https://censor.net.ua/n3145652
 
   
 Топ комментарии
 
так их там всего три каличный подсвинка, пущай возражают.
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А что зебилы, по новой методичке "сенсорная кнопка" уже опять "хорошо", или до сих пор "плохо"? Что там ваши кукловоды гутарят?
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До 30 % население никуда не ездило и нигде не было. Высокие цены на проезд это как крестьяне без паспортов.
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Я б ще ПЄСів і мертвечуківців позбавив. Повітря було б чистіше
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хорошо бы и главному восемь часов в сутки махать кайлом на камеру...
да и каждый шаббат праздновать в прямом эфире,раз надумал быть ближе к народу.
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Демократия скорого поезда. Виталий Портников - о начале работы Рады

Разумнее понять, что мы имеем - и чего не имеем-- на сегодняшний день, утро пятницы. Никакого парламента в Украине больше нет и парламентской демократии тоже. Украина превратилась в страну, где все вопросы деятельности парламента решаются главой государства и его окружением, и Зеленский даже не особенно пытается это скрыть. От парламентско-президентской Украины остались разве что соответствующие статьи в Конституции и законах. Потому что по этой самой Конституции не президент, а парламентская коалиция выдвигает и кандидатуру премьер-министра, и кандидатуры министров, и несёт ответственность за работу правительства. А президент не предлагает, а утверждает министров. Впрочем, что сейчас об этом вспоминать!

Парламента в Украине нет, а правительство есть - хотя многие считают, что и оно станет продолжением президентского офиса. Но это технократическое правительство, многие представители которого придерживаются либеральных экономических взглядов. С точки зрения даже формальной логики, эти люди должны быть куда либеральнее и радикальнее своих предшественников в министерских креслах. Вот только голосовали ли избиратели Зеленского за такой либерализм и как они отреагируют, когда вместо улучшения жизни и снижения тарифов они столкнутся с ускорением изменений, которые многим не нравились, столкнутся и с неизбежными социальными проблемами? Как тогда отреагирует на падение своей популярности сам президент?

Правительство в Украине может казаться продолжением президентского офиса, но это не отменяет наличия центров влияния, которые в сложившейся ситуации способны вести борьбу за контроль над властью. Эти центры влияния не увидишь по телевизору, об их существовании и действиях можно только догадываться. Тот, кто наблюдает за морем украинской государственности, должен теперь стать специалистом не по судам, которые изображают движение на его поверхности, а по подводным лодкам.

Это глубинное движение и раньше было отнюдь не последним фактором, определявшим развитие страны. Просто теперь оно стало чуть ли не самым важным фактором - мы видим шоу, но не знаем о том, что же происходит на самом деле. Можно было бы сказать, что теперь Украина уже точно похожа на Россию с ее телеграм-каналами и неизвестными распрями в окружении Путина, если бы только мы не знали, что в один прекрасный день, как это бывало уже не раз, шторм перечеркнёт все расписание движения кораблей на поверхности воды и все манёвры под.

Пока одним из главных факторов украинской политики остаётся Майдан, любые политические действия продолжают выглядеть как подготовка к Майдану или попытка его избежать. Возможно, именно этим и объясняется та скорость, с которой Владимир Зеленский строит своё новое государство.
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як відреагує на зниження популярності президент?----підпорядкує собі "нацгвардію"
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там ньоансів купа з кнопкодавами і прогульниками..хрен суд буде розбиратись ..одного другого пошугають і на тому закінчиться...дешеві понти то все
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та які нах ньюнси...арахамія чітко заявив про дистанційне голосування...кіно для німців.
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Ізолента.
Подаруйте цьому бородатому зебілу нову зарядку
Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов - Цензор.НЕТ 4636
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Чи й ни чи. Проводок тоненький, перегинається і швидко переламується.
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в слугі народу ізраїльського 254 мандата
зміни до Конституції проводяться значно більшою кількістю депутатів.
тепер питання - хто ж підгавкуватиме слугам ? певно медведчучки...
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ну канєшна, всі дикі кабани твої.
не буду питати скільки развів вони тебе "позарили"
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Ксюха че ты с этим зомби-зеБилом паришся-это же не человек а темная сущность с вселившемся демоном из Ада...
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В зомби-зеБилов вооще то вместо мозгов гниющие вещество..
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Я такий радий , що народ України наказав на виборах брехуна і мародера порошенка і його шакалів Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов - Цензор.НЕТ 5491
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Скажи мне, с какой целью все зеленые боты пишут по-украински? Зачем? Кто придумал эту "фишечку"? Ведь ватные уши у всех вас торчат. Зачем вы мучаетесь?
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Примітивний популізм для зебільного лохторату від кураторів зеленського. маючи монобільшість з тупих зомбі, можна сміливо кричати про кнопкодавів. адже тих 250 з чимось політичних кретинів не буде кнопкодавів (хіба що заради показухи) - ті вівці і барани будуть виконувати установки власників зеленського.
до речі, я категорично проти "кнопкодавства". але зараз - це чергова серія клоунади від жидокацапської влади.
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Бл........ овать после работы. Правильное решение.

бл
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той,хто стоїть Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов - Цензор.НЕТ 2225.поза спинами
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Я думаю що першим візьмуть югіка. А він петю з потрохами
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Ответ-сядет на нары(шпонку)тот кто стоит за спиной.
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Как вчера кнопкодавили в два часа ночи одни оставшиеся в зале Слуги, это нужно было видеть! Одуревшие от беспрерывного пикания системы Рада, ничего не соображающие за что они голосуют, стоящие жопой к Розумкову, который их призывает: ну потерпите ещё немного родненькие, скоро все закончится!
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Ще навесні цей дурень топив за Шмарклю.
Скоро так буде з кожним зебілом
Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов - Цензор.НЕТ 1852
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Ви истинные жополизы, бес и Ксюша. Вы похожи на тех, кто топит о плоской земле в ютюбе. Доказывая, что все лохи, что одни они обладают знанием.
Продолжайте и дальше разделять народ. Теперь мне понятна тупость и метод троллей рогозина. Украина приобрела своих. Методы те же.
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Певно що навпаки, то примітиви тобі подібні бризкаючи слиною скріхь доводять свою правоту.
Я тобі кажу - він КЛОУН ( тобто факт доведений- як і те що Земля кругла)
Ти ж мені суперечиш - ні він президент.
Ідійоти...
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Хозяин Кремля Владимир Путин распорядился включить президента Украины Владимира Зеленского включить в список почетных гостей на 9 мая 2020 года. В Офисе президента Украины пока не комментируют эту новость но решение за президентом Зеленским.Он пока не решил но после Нового года будет этот вопрос поставлен на обсуждение .
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Давно пора. потрох только грозился.
Вот бы самого его вытурили. С ирками! И мертветчуками! Хахаха!
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Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов

Правильно.Я бы еще и нормы ГТО заставил бы сдавать...
А кто болеет более месяца в году - освобождать от мандата по состоянию здоровья .
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А зеБилы вы же зомби и у вас вместо мозгов что то вонюче-гниющее вещество. Что прикажут то и по команде исполняете.
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Не мешало тебе треплу подзахлопнуть свою дырку. Похоже думаешь дупой и граблями пишешь. И да, иди со свом петей и такими же подпевалами туда, чем думаешь.
Мерзость.
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Юзік прогулювати не буде. Бо інакше може схуднути.
Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов - Цензор.НЕТ 9657
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Ну если вдруг перенесут путч, то мы хоть тогда шуфрича отхайдокаем, ну чтобы дважды не ходить.
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Поки він схудне - то ми всі здохнемо .
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Моя б воля , арестовал в ВР всех порошенковских холуев и в урановые рудники. Ну а самого хряка на дыбу.
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И у тебя после этого в кармане прибавится, и тебе лишь бы творить вакханалию? Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов - Цензор.НЕТ 2309
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конечно,судя по ленте новостей-еще тот молодец,мир не видывал
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Хоч і здає Україну путєну , але молодець бо молодець ? Десь так ? Маєш на увазі Бєню ?
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Хочет, может, а где сделать, смочь, кто ему эти тексты пишет? Собрал возле себя шобло не понятно кого и давай хотеть, мочь, кстати мочу так и сдал.
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ЗеБилы а ваш Гончарук тарифы на свет и газ для вас лохов будет двигать в сторону повышения-зомбированный создания а скорее рабы одержимые бесами "Слуг народа"...
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Хорошее решение ,думаю это одобрят и порохоботы и рыгоботы .
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наївний, поки зеботам не скажуть тиснуть, або не тиснуть, нічого не буде
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наивные , те кто свинье дал 8 % . Я сказал . решение хорошее и уверен что это будет .
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Зомби-зеБилы ждут от "Шаурмена" жратвы и зрелищ....Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов - Цензор.НЕТ 8297
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С этого ничего не будет хотя бы по двум причинам- ск.
лет будет рассматривать суд дело о лишении полномочий и
второй момент- допустим если лишат мандата кнопкодава избранного по партийным
спискам, тогда зайдет следующий по списку партии, а как быть с мажоритарщиками-
повторные выборы в округе, но за чей счет будет этот не дешевый банкет?
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