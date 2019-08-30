 Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов

Текст законопроекта №1027 опубликован на официальном портале Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ. Зарегистрирован в парламенте документ был 29 августа.
Проект закона предполагает внесение изменений в ст. 81 Конституции Украины относительно дополнительных оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутаты опубликован на сайте Верховной Рады в пятницу.
Президент своей законодательной инициативой предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения народного депутата.
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Так, в ст.81 Конституции Украины может появиться пункт о том, что досрочно полномочия нардепа прекращаются, если суд установит факт неперсонального голосования – лишать мандата предлагают и того, кто голосует, и того, за кого голосуют. В таком случае полномочия будут прекращены с момента вступления в силу решения суда.
Еще одной причиной досрочного прекращения полномочий члена парламента может стать его отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или заседаний парламентского комитета, членом которого он является, на протяжении одной сессии. В такой ситуации полномочия прекращаются по решению Верховного суда.
Ни в первом, ни во втором случае, голосования в Верховной Раде за лишение мандата не будет.
Кроме того, если изменения в Основной закон будут внесены, Раде больше не придется голосовать за прекращение полномочий народных депутатов, которые написали заявления о сложении мандата по собственному желанию.
В таком случае полномочия члена парламента будут прекращаться с момента объявления нардепов о таком заявлении на пленарном заседании Верховной Рады.
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Голосование Рады за прекращение полномочий нардепа необходимо будет лишь в случае, если он вышел из гражданства Украины либо выехал на постоянное проживание за пределы Украины.
Теперь Верховная Рада должна направить законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.
да и каждый шаббат праздновать в прямом эфире,раз надумал быть ближе к народу.
Разумнее понять, что мы имеем - и чего не имеем-- на сегодняшний день, утро пятницы. Никакого парламента в Украине больше нет и парламентской демократии тоже. Украина превратилась в страну, где все вопросы деятельности парламента решаются главой государства и его окружением, и Зеленский даже не особенно пытается это скрыть. От парламентско-президентской Украины остались разве что соответствующие статьи в Конституции и законах. Потому что по этой самой Конституции не президент, а парламентская коалиция выдвигает и кандидатуру премьер-министра, и кандидатуры министров, и несёт ответственность за работу правительства. А президент не предлагает, а утверждает министров. Впрочем, что сейчас об этом вспоминать!
Парламента в Украине нет, а правительство есть - хотя многие считают, что и оно станет продолжением президентского офиса. Но это технократическое правительство, многие представители которого придерживаются либеральных экономических взглядов. С точки зрения даже формальной логики, эти люди должны быть куда либеральнее и радикальнее своих предшественников в министерских креслах. Вот только голосовали ли избиратели Зеленского за такой либерализм и как они отреагируют, когда вместо улучшения жизни и снижения тарифов они столкнутся с ускорением изменений, которые многим не нравились, столкнутся и с неизбежными социальными проблемами? Как тогда отреагирует на падение своей популярности сам президент?
Правительство в Украине может казаться продолжением президентского офиса, но это не отменяет наличия центров влияния, которые в сложившейся ситуации способны вести борьбу за контроль над властью. Эти центры влияния не увидишь по телевизору, об их существовании и действиях можно только догадываться. Тот, кто наблюдает за морем украинской государственности, должен теперь стать специалистом не по судам, которые изображают движение на его поверхности, а по подводным лодкам.
Это глубинное движение и раньше было отнюдь не последним фактором, определявшим развитие страны. Просто теперь оно стало чуть ли не самым важным фактором - мы видим шоу, но не знаем о том, что же происходит на самом деле. Можно было бы сказать, что теперь Украина уже точно похожа на Россию с ее телеграм-каналами и неизвестными распрями в окружении Путина, если бы только мы не знали, что в один прекрасный день, как это бывало уже не раз, шторм перечеркнёт все расписание движения кораблей на поверхности воды и все манёвры под.
Пока одним из главных факторов украинской политики остаётся Майдан, любые политические действия продолжают выглядеть как подготовка к Майдану или попытка его избежать. Возможно, именно этим и объясняется та скорость, с которой Владимир Зеленский строит своё новое государство.
Подаруйте цьому бородатому зебілу нову зарядку
зміни до Конституції проводяться значно більшою кількістю депутатів.
тепер питання - хто ж підгавкуватиме слугам ? певно медведчучки...
не буду питати скільки развів вони тебе "позарили"
до речі, я категорично проти "кнопкодавства". але зараз - це чергова серія клоунади від жидокацапської влади.
бл
"ААХРАНА, ОТМЄЄЄНА!" (с)
Марія Мадзігон
Скоро так буде з кожним зебілом
Але ж швидко прозрів.
Продолжайте и дальше разделять народ. Теперь мне понятна тупость и метод троллей рогозина. Украина приобрела своих. Методы те же.
Я тобі кажу - він КЛОУН ( тобто факт доведений- як і те що Земля кругла)
Ти ж мені суперечиш - ні він президент.
Ідійоти...
Вот бы самого его вытурили. С ирками! И мертветчуками! Хахаха!
Правильно.Я бы еще и нормы ГТО заставил бы сдавать...
А кто болеет более месяца в году - освобождать от мандата по состоянию здоровья .
Мерзость.
лет будет рассматривать суд дело о лишении полномочий и
второй момент- допустим если лишат мандата кнопкодава избранного по партийным
спискам, тогда зайдет следующий по списку партии, а как быть с мажоритарщиками-
повторные выборы в округе, но за чей счет будет этот не дешевый банкет?