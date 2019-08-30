 Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов

Текст законопроекта №1027 опубликован на официальном портале Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ. Зарегистрирован в парламенте документ был 29 августа.

Проект закона предполагает внесение изменений в ст. 81 Конституции Украины относительно дополнительных оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутаты опубликован на сайте Верховной Рады в пятницу.

Президент своей законодательной инициативой предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения народного депутата.

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Так, в ст.81 Конституции Украины может появиться пункт о том, что досрочно полномочия нардепа прекращаются, если суд установит факт неперсонального голосования – лишать мандата предлагают и того, кто голосует, и того, за кого голосуют. В таком случае полномочия будут прекращены с момента вступления в силу решения суда.

Еще одной причиной досрочного прекращения полномочий члена парламента может стать его отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или заседаний парламентского комитета, членом которого он является, на протяжении одной сессии. В такой ситуации полномочия прекращаются по решению Верховного суда.

Ни в первом, ни во втором случае, голосования в Верховной Раде за лишение мандата не будет.

Кроме того, если изменения в Основной закон будут внесены, Раде больше не придется голосовать за прекращение полномочий народных депутатов, которые написали заявления о сложении мандата по собственному желанию.

В таком случае полномочия члена парламента будут прекращаться с момента объявления нардепов о таком заявлении на пленарном заседании Верховной Рады.

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Голосование Рады за прекращение полномочий нардепа необходимо будет лишь в случае, если он вышел из гражданства Украины либо выехал на постоянное проживание за пределы Украины.

Теперь Верховная Рада должна направить законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.