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 Экономика
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Все про:производство (241) химия (69)

 Если не поддержать наш химпром - в Украину зайдут российские производители и будут диктовать свои условия, - госэксперт

Украинские химики способны удовлетворить все потребности внутреннего рынка в удобрениях при наличии диалога с государством и при эффективных мерах по защите отечественного рынка от недобросовестной конкуренции со стороны РФ и других стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время круглого стола, посвященного вопросам влияния санкций в отношении РФ на украинскую химическую промышленность, экономику и АПК, заявил заместитель директора госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк.

"Мы можем производить 120 млн тонн зерна, чтобы накормить 300-350 млн людей. Без национального производства удобрений невозможно обеспечить стабильное покрытие внутреннего спроса. Не существует ни одной страны мира, которой это удалось, но у нас есть все шансы нарастить свое производство", - сказал он.

Поважнюк также отметил, что, если украинские предприятия остановятся, на украинский рынок снова зайдут российские компании, которые используют эту ситуацию и поднимут цены на удобрения, как это уже произошло в 2017 году.

"Спрос на удобрения – это около 2 млрд долл., если не имеем своего, то отдадим их на закупку за рубежом, а это эквивалент до 15 млн тонн зерна. При отсутствии собственных поставок – это будут поставки из России, ведь только она сможет покрыть этот спрос, а это экономические и политические риски", - отметил эксперт.

Как отметил присутствующий на круглом столе президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, для того, чтобы украинские производители могли покрыть спрос на минеральные удобрения, должна быть государственная поддержка. "Нам нужно увеличить применение минеральных удобрений на две трети… Где их можно взять? У самих себя… У нас огромное количество предприятий, но для того, чтобы они эффективно работали, должна быть государственная политика", - отметил он.

Если не поддержать наш химпром - в Украину зайдут российские производители и будут диктовать свои условия, - госэксперт 01

По словам генерального директора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева, проект комплексной стратегии развития собственного производства удобрений должен быть рассмотрен в кратчайшие сроки.

"Проект комплексной стратегии разработан и находится в министерстве экономики. Мы объединим усилия и будем обращаться к новому министру, будем просить поддержки Офиса президента, чтобы создать рабочую группу, проработать краткосрочные, долгосрочные и среднесрочные механизмы и быстро применить инструменты. Эффект и влияние на экономику может быть быстрый", - сказал он.

Если не поддержать наш химпром - в Украину зайдут российские производители и будут диктовать свои условия, - госэксперт 02

Украинские химзаводы до конца года планируют произвести более 2 млн тонн удобрений, что должно полностью обеспечить потребности аграриев к осенней посевной кампании.

Ранее украинские аграрии и химики призывали правительство удешевить газ для производителей химических удобрений либо компенсировать фермерам их стоимость.

В марте 2018 года Кабмин одобрил временное ограничение ввоза минеральных удобрений из России.

Источник: https://censor.net.ua/n3145650
 
 
 Топ комментарии
 
химпром?
а где газ для него брать?
наш химпром на 20-30% потребляет больше газа чем в Европе на выпуск продукции
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Варшава и Вашингтон договорились о местах расположения дополнительных сил США в Польше -- министр обороны Польши Мариуш Блащак

Кто-то договоры с США подписывает, а кто-то перестаёт стрелять...
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Я не слова не прочитал о рабочих местах для украинцев, сколько будет потеряно и сколько будет создано, если так и так.
В подобных вопросах, государство в первую очередь должны волновать рабочие места на своей территории и выплаты по налогам в казну, все остальное простые рыночные отношения бизнесов.
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химпром?
а где газ для него брать?
наш химпром на 20-30% потребляет больше газа чем в Европе на выпуск продукции
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весь ринок міндобрив завалений неякісною і шкідливою китайською куєтою..... з цим також треба щось робити
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Варшава и Вашингтон договорились о местах расположения дополнительных сил США в Польше -- министр обороны Польши Мариуш Блащак

Кто-то договоры с США подписывает, а кто-то перестаёт стрелять...
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Лучше подписывать договоры, чем стрелять. Поляки правильно делают.
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" заявил заместитель директора госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк "

Хто в теме ? Чей этот Поважнюк ? Хто хозяин Если не поддержать наш химпром - в Украину зайдут российские производители и будут диктовать свои условия, - госэксперт - Цензор.НЕТ 9585

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спросите поважнюков якый видсоток прыбутку воно готовэ бэзвозмэздно пэрэраховуваты українській армії і добробатам...
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Зеклоуна лучше поддержите, а то он от дури опять в фонтан залезет или черти будут мерещиться.
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Лучше олигархам по шапке дайте и пусть они теперь поддерживают химпром за свои личные а не за счёт страны ( с кармана людей). То олигиархи например такие как Фирташ выжали в своё время всё что могли из предприятий химической промышленности а теперь логично что эти предприятия находяться на грани закрытия.
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Пердприятием нужно перевооружение, замена технологий. Украинские предприятия энергоёмкие, продукцию выпускают в гранулах, в других странах уже лет двадцать удобрения комплексные и жидком виде. В общем нужны инвестиции.
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Поддерживать нужно по 10-20%. После выполнения части работ выделять новые части. А иначе это звучит как распил, когда получатели будут трястись в экстазе "так ЭТОЖДЕНЬГИ", то есть украдут все под чистую.
ОПЫТНЫЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ РАЗВОДЯТ ЗЕЛЕНЬ КАК КОТЯТ как раньше так делали и проходило. С выделением денег нужно заменять все руководство под ноль как неэффективное. А если это акционерные товариства,то с национализацией
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вот это тема. старая, как мир, как блеяние свиновальца о мыролюбстве.
Типа нужно срочно все гниде ахметке отдать ато ***** и свиновальц нападут.
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Конечно, давно пора перераспределять потоки в пользу Коломойского, как это скучно и до боли знакомо, при Януковиче твердили что без Ахметова пропала украинская энергетика, при Порошенко, не трогайте оборонпром, а то Путин нападёт, теперь вот "отечественный" химпром.
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вовод: всех их под нож маролюбного реформизма. без разбора.
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"под нож маролюбного реформизма. без разбора." - т.е. наградить?
велик, твоя добрoта повергает меня в ужас...
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потрібні дотації з держбьюджету бо російский хімік нападе
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У этих укр.производителей уши от иностранный граждан растут.
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начались песни, дайте денег из бюджета. весь хим.пом принадлежит фирташу, если пр-во не рентабельное то оно должно обанкротится и придет другой хозяин. раша удобрения должны облагаться пошлиной так как у них газ по демпинговым ценам. у аграриев тоже сумашедшие прибыли, могут и подвинутся
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Я не слова не прочитал о рабочих местах для украинцев, сколько будет потеряно и сколько будет создано, если так и так.
В подобных вопросах, государство в первую очередь должны волновать рабочие места на своей территории и выплаты по налогам в казну, все остальное простые рыночные отношения бизнесов.
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There are plenty of various items in Achema's product list - nitrogen and compound fertilisers, adhesives, paints, resins, industrial gases, other chemical products and intermediates.
Achema numbers over 1.4 thousand employees; annual fertiliser production - about 2 million tons.

Average salary 2,146.17 € (2019-07) Eto sredniaja zarplata u nix
U nas jest takoj zavod ja neslysal stob im pomogala gosudarstvo.Gaz sami zakupajet,zaplatyli v biudzet 47 milion evro 2017 godu.Da ecio platyt za terminal cerez kotory pokupajet gaz
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Za terminal oni platit 20 milionov evro v god.Odin zavod izgotavlivajet 2 miliona udobrenyje,tut toze xocet stolko no vse zavody kak ponimaju.Gde to 1400 celovek rabotajet
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Штука в том, что главное сырьё удобрений - газ. У РФ он свой, и себестоимость у него - в рублях. У Украины - импортный, и покупается за валюту.

Удобрения Украины ВСЕГДА будут значительно дороже российских. Впрочем государство может компенсировать из бюджета разницу в цене... Если не поддержать наш химпром - в Украину зайдут российские производители и будут диктовать свои условия, - госэксперт - Цензор.НЕТ 3243
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Дайте мені дешеву електрику, а мені дешевий газ, а мені дорогу ціна на мою продукцію назначте, а то я прогорю. Питання, хто за це все буде розраховуватися і чому не хочемо в кункурентних умовах перацювати?
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точна - вот и я думаю мешок 50кг перенесет метров на 10 или все дело говорить будет?
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а шо еще не поддержали?
вдоде все на зеленой мази, а тут химром! - надо бы поддержать как кто....
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Змусити українських аграріїв, особливо тих, які отримують неміряне бабло з бюджету - купляти українську хімпродукцію за квотами. Оце й буде підтримка. Вони ж мабуть бабло хочуть. Ото й буде бабло за продукцію, а не просто так.
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Короче Фирташа тоже не обидят Если не поддержать наш химпром - в Украину зайдут российские производители и будут диктовать свои условия, - госэксперт - Цензор.НЕТ 4501 Зебилы ну вы уже что-то поняли или пока нет?
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А можна їх збанкрутувати, націоналізувати, й продати нормальним власникам під модернізацію. На такий товар покупці завжди знайдуться.
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А что? Кроме кацапов в мире никого не осталось!
Чмо брехдивое а не експерь
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"отечественный производитель", читай - фирташ! классные "эксперты" у украинского государства.!
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Где он госэкперт?!?!? УАК гражданское объединение, то есть липа чистой воды. Очередной ряженый наполеон и аферюга будет требовать бабки у государства чтобы ессно все разворовать. Достаточно только посмотреть страничку "Об УАК" http://agroconf.org/content/prezident-************-agrarnoyi-konfederaciyi и увидеть что у этого вора мания величия, об УАК там ничего нет. Госэксперт, ага, от корыта оторваться не может.
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если "слуги" при власти не поддержат "слугу " кремлевскую,которого ждут в Америке ,то в Украину приут рашистскые хозяева ...
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