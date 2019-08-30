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Все про:долг (1094) ПАСЕ (1437) Россия (73729) Совет Европы (549)

 РФ по-прежнему должна Совету Европы €55 млн

Россия до сих пор не уплатила долг перед Советом Европы за 2017 и 2018 годы.

Об этом заявил спикер Совета Европы Даниэль Холтген, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Совет Европы ожидает получить российский платеж за членство в ближайшие дни", - сообщил представитель Совета Европы

Речь идет о задолженности в 54,7 млн евро членских взносов за половину 2017 года и весь 2018.

Напомним, в июне 2017 года РФ перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. Таким образом она шантажировала организацию, лишившую российскую делегацию прав в ПАСЕ за агрессию против Украины и оккупацию Крыма.

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По состоянию на конец июня 2019 долг России перед СЕ составлял около 100 млн евро, включая пеню.

После безусловного восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ в июне этого года, РФ в начале июля оплатила свою долю за 2019 год.

Источник: https://censor.net.ua/n3145645
 
 
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и Совет Европы раша нае... ой не могу!!! )))
верьте лаптеногим рукожопам еще больше...
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интересно, нынешние европейские псевдолибералы за бабло третий рейх тоже в приличные места бы пустили..?
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Без проблем . Главное в этом деле - цена вопроса .
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скорее всего..просто дело в цене на билет..
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" Совет Европы ожидает получить российский платеж за членство в ближайшие дни", - сообщил представитель Совета Европы "

путенские гроши как-то больше греют , чем европейские ценности
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Россия до сих пор не уплатила долг перед Советом Европы за 2017 и 2018 годы.
Об этом заявил спикер Совета Европы Даниэль Холтген, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".Источник: https://censor.net.ua/n3145645
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так вам і треба!
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Без лоха жизнь не интерсна как красиво отимели совет европы ну ну верьте и дальше раше

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Долг платежом красен,,но только не про рашу
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надо просто 100 дней подождать, деньги уже собрали на 95%
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Ukraine DIY‏ @Vlad_Underwood 5 часов назад

Инсайд- количество проблемных кредитов резко увеличилось) Почему? А как бывший банкир скажу: нагреблись кредитов под хорошую жизнь, а, альтернативно мыслящие? Ну вот готовьтесь к визитам коллекторов, которые резинку от трусов отнимут. И закона больше нет, если шо(
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