 РФ по-прежнему должна Совету Европы €55 млн

Об этом заявил спикер Совета Европы Даниэль Холтген, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Совет Европы ожидает получить российский платеж за членство в ближайшие дни", - сообщил представитель Совета Европы
Речь идет о задолженности в 54,7 млн евро членских взносов за половину 2017 года и весь 2018.
Напомним, в июне 2017 года РФ перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. Таким образом она шантажировала организацию, лишившую российскую делегацию прав в ПАСЕ за агрессию против Украины и оккупацию Крыма.
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По состоянию на конец июня 2019 долг России перед СЕ составлял около 100 млн евро, включая пеню.
После безусловного восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ в июне этого года, РФ в начале июля оплатила свою долю за 2019 год.
верьте лаптеногим рукожопам еще больше...
путенские гроши как-то больше греют , чем европейские ценности
Об этом заявил спикер Совета Европы Даниэль Холтген, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".Источник: https://censor.net.ua/n3145645
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так вам і треба!
Инсайд- количество проблемных кредитов резко увеличилось) Почему? А как бывший банкир скажу: нагреблись кредитов под хорошую жизнь, а, альтернативно мыслящие? Ну вот готовьтесь к визитам коллекторов, которые резинку от трусов отнимут. И закона больше нет, если шо(