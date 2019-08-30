 РФ по-прежнему должна Совету Европы €55 млн

Об этом заявил спикер Совета Европы Даниэль Холтген, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Совет Европы ожидает получить российский платеж за членство в ближайшие дни", - сообщил представитель Совета Европы

Речь идет о задолженности в 54,7 млн евро членских взносов за половину 2017 года и весь 2018.

Напомним, в июне 2017 года РФ перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. Таким образом она шантажировала организацию, лишившую российскую делегацию прав в ПАСЕ за агрессию против Украины и оккупацию Крыма.

Читайте на Цензор.НЕТ: Делегация Великобритании в ПАСЕ призывает пересмотреть решение о возвращении России, - постпред Ивон

По состоянию на конец июня 2019 долг России перед СЕ составлял около 100 млн евро, включая пеню.

После безусловного восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ в июне этого года, РФ в начале июля оплатила свою долю за 2019 год.