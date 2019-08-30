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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2862) Зеленский (2604) Национальная гвардия (1225)

 Зеленский хочет забрать Нацгвардию у МВД и подчинить президенту

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде вывести Национальную гвардию из подчинения МВД.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поданном президентом законопроекте 1007, размещенном на сайте парламента.

Изменения в ряд законов, касающихся Нацгвардии, которые предложены в этом законопроекте, делают Нацгвардию отдельным силовым ведомством, подчиненным только президенту. Предполагается, что непосредственное руководство Нацгвардией будет осуществлять ее командующий, а президент - "направлять деятельность".

"Командующий Национальной гвардии Украины назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины", - говорится в законопроекте, какой-либо контроль за этим назначением со стороны правительства или парламента не предусмотрен.

Большая часть предлагаемых в законопроекте правок убирает из законодательства какую-либо связь Нацгвардии с МВД.

Читайте также: Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам

Источник: https://censor.net.ua/n3145641
 
   
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Ну да, к зиме, когда у зебилов пелена спадет, Зеля боится путча. "Патамуша Порох нападет".
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То не зеля то портнов. Учьол ошипкі фьодорича.
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Не понятно кому будет подчиняться 95 квартал
...
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Это точно. Вчера слуги урода назначили министром вора и убийцу.
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Саша,
здесь знак вопроса лишний........
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Сравнить Рёма с этим клованом... фиииии
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***** пианисту приказал филиал Росгвардии создать?
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Сейчас лолиботы будуть топить за Авакова Зеленский хочет забрать Нацгвардию у МВД и подчинить президенту - Цензор.НЕТ 5998
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ты одноклеточное, тебя кто из пробирки выпустил?
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Сейчас наркоботы будут оправдывать очередную дурь клоуна.
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єто ты про "слуг урода" которые вчера за него голосовали полным составом?))))
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А Нацгвардия станет нашимвсем

Элитные трёхкопеечные проститутки
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За него уже все зебилы топят неделю. Или опять концепция поменялась и вы опять обоср...лись?
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карманная армия на случай если ВСУ окажутся против?
есть рядом страна где нацгвардия подчиняется президенту - кацапия

зебобики - вас теперь пиз..ить будут не менты а гвардейцы короля. уроды
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Второй Пукач? Эксперт по мешкам на голове.
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Поддержка у Пети офигенная
По-ро-шен-ко, По-ро-шен-ко!
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ЗЕторчёк почувствовал, что скоро запахнет палёнными шинами
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и шо парни из НГ что нам тыл обеспечивают на 24 получили от зели то чем он на пианино играл Зеленский хочет забрать Нацгвардию у МВД и подчинить президенту - Цензор.НЕТ 1344
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Ukr_Che‏ @Ukr_Che 2 минуты назад

Радуцький: Думаю, не буде соцвибуху, якщо ми додамо ще одну акцизну марку на алкоголь і тютюнові вироби - ці гроші підуть тільки на медицину
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Приїхали... Коли там путч? Пора виносити зелену шмарклю! На святе позарився!
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Ему на клизму, после сами понимаете чего Зеленский хочет забрать Нацгвардию у МВД и подчинить президенту - Цензор.НЕТ 2117
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Предлагаю ее напрямую подчинить Бене. А Конституционный и Верховный суды - Портнову. Зачем эти лишние полномочия? Так все будет прозрачно и понятно.
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Грамотно. А зебилам значки и колокольчик на роги.
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Лучше бы пограничников у ментов забрал. Это позор какой то. Я сам когда то еще при совке служил в погранвойсках, это западло сделали, что под ментов подмяли. Тогда в своего рода ходил такой анекдотец, что ефрейтор погранвойск равен майору милиции Зеленский хочет забрать Нацгвардию у МВД и подчинить президенту - Цензор.НЕТ 8705
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а Зєля "повністю" підтримує Собакова..... якась у вас кругова порука
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Схоже, що Зєля вже боїться за своє майбутнє....
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ще один солнцелікій нарісовується, теж вова, теж гном, теж ссикливий до непристойності і теж має безмозглий електорат
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ІгорВалєрічу для чевота нужна нацгвардія? Вапрос -для чево?
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Зря . Армия - это святое . Она единственная , с которой не надо снимать неприкосновенность .
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Зебєні потрібна кишенькова армія. ЗЕ серло. Зеленский хочет забрать Нацгвардию у МВД и подчинить президенту - Цензор.НЕТ 1480
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Зели не нужна армия , она его пугает . Он привык к лиге смеха .
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Знакових заручників відпускають, в Москву на "дев'ятомай" запрошують... Схоже, що зелений а-ід таки зрадив Україну...
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Зачем кловану нацгвардия? У него нац жены есть.
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Він видно вже й колотися почав, не тільки нюхати.
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Национальной гвардии нужно ещё передать 112 канал для сводок
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Зе сцить перед ЗСУ та народом...от біда, при командувачу полтораку та аллєрову немало частин нгу були в ато, від нуля(кульчики, азов, донбас) до 2-3 зони.і вони нарівні з солдатами їбашили москальню. невже Зе думає що нгу піде поти своїх побратимів з ЗСУ? наївний! в мене друзі служать в нгу, ще з часів добровольчів батальйонів. от їх лояльність ніяке Зе чмо не купить.
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Судя пл всему, Зебил уже примерил памперс и начинает работать под Вову *****.
Боится, что 73% идийотов прозреют...
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Покажите мне эти 73% на улице. Там от силы максимум 5%.
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Нехай забере команду асенізаторів!
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ЗЕ будет главнокомандовать лично гвардией по смартфону из Сан-Тропе.
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Вообще Национальная гвардия по природе должна подчиняться Украинской нации,а не Гражданам Украины.а если к гражданам Украины то должно быть соответствующее название гвардии (советско украинская гвардия) Зеленский хочет забрать Нацгвардию у МВД и подчинить президенту - Цензор.НЕТ 2672
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Если конкретно у Авакова забрать, то хорошо. Все равно его надо убирать, очень он одиозен и стремен.
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