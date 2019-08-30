 Зеленский хочет забрать Нацгвардию у МВД и подчинить президенту

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поданном президентом законопроекте 1007, размещенном на сайте парламента.
Изменения в ряд законов, касающихся Нацгвардии, которые предложены в этом законопроекте, делают Нацгвардию отдельным силовым ведомством, подчиненным только президенту. Предполагается, что непосредственное руководство Нацгвардией будет осуществлять ее командующий, а президент - "направлять деятельность".
"Командующий Национальной гвардии Украины назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины", - говорится в законопроекте, какой-либо контроль за этим назначением со стороны правительства или парламента не предусмотрен.
Большая часть предлагаемых в законопроекте правок убирает из законодательства какую-либо связь Нацгвардии с МВД.
Жги лохов Володя!
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здесь знак вопроса лишний........
Элитные трёхкопеечные проститутки
есть рядом страна где нацгвардия подчиняется президенту - кацапия
зебобики - вас теперь пиз..ить будут не менты а гвардейцы короля. уроды
По-ро-шен-ко, По-ро-шен-ко!
Радуцький: Думаю, не буде соцвибуху, якщо ми додамо ще одну акцизну марку на алкоголь і тютюнові вироби - ці гроші підуть тільки на медицину
Боится, что 73% идийотов прозреют...